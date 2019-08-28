МЛС ждет клуб «Остин», которым владеет Мэттью Макконахи. Одна из целей – инвестиция в город

«Это больше, чем качественная инвестиция, это еще и инвестиция в город. Самая разнообразная и безграничная игра в мире приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. ФК «Остин» – это здоровая инвестиция в культуру и будущее нашего города», – сказал Макконахи.

Сам Макконахи – уроженец Техаса и нередко посещает спортивные мероприятия местных команд.

В качестве других инвестиционных партнеров выступают руководитель Dell Мариус Хаас, местный предприниматель Эдуардо Маргайн, а также еще один предприниматель в сфере энергетики Брайан Шеффилд.

Ранее заявлялось о намерении клуба «Коламбус» переехать в Остин, но позже клуб сменил владельца. Компания Precourt Sports Ventures, ранее владевшая «Коламбусом», переименована в Two Oak Ventures, и теперь «Остин» принадлежит ей.

«Остин» станет третьей техасской командой в МЛС – наряду с «Далласом» и «Хьюстоном Динамо». Экс-владелец «Коламбуса» Энтони Прекорт, который теперь владеет клубом «Остин», заявил следующее: «Наша цель – создать команду, которая будет постоянно претендовать на титул, построить стадион, который можно будет сравнить с лучшими спортивными объектами в Северной Америке, и развить клубную культуру, которая будет объединять людей».

На эмблеме клуба изображен зеленый щит, в котором нарисовано дерево. Четыре корня символизируют стороны света, 11 листов – количество игроков на поле.