МЛС ждет клуб «Остин», которым владеет Мэттью Макконахи. Одна из целей – инвестиция в город
В МЛС в сезоне-2019 принимают участие 24 команды. В следующем сезоне присоединится клуб из Нэшвилла, а также «Интер Майами», президентом которого является Дэвид Бекхэм. В сезоне-2021 будет включен «Остин», годом позже – команда из Сент-Луиса.
Впоследствии планируется увеличить количество участников МЛС до 30 клубов.
Известный актер и сценарист Мэттью Макконахи стал совладельцем клуба «Остин». Об этом было объявлено в твиттере. Макконахи снимается в фильмах с 1992 года, он известен по лентам «Интерстеллар», «Волк с Уолл-стрит» и «Линкольн для адвоката», а за роль в картине «Далласский клуб покупателей» он получил «Золотой глобус», «Оскар», а также премию Гильдии киноактеров США.
«Это больше, чем качественная инвестиция, это еще и инвестиция в город. Самая разнообразная и безграничная игра в мире приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. ФК «Остин» – это здоровая инвестиция в культуру и будущее нашего города», – сказал Макконахи.
Сам Макконахи – уроженец Техаса и нередко посещает спортивные мероприятия местных команд.
В качестве других инвестиционных партнеров выступают руководитель Dell Мариус Хаас, местный предприниматель Эдуардо Маргайн, а также еще один предприниматель в сфере энергетики Брайан Шеффилд.
Ранее заявлялось о намерении клуба «Коламбус» переехать в Остин, но позже клуб сменил владельца. Компания Precourt Sports Ventures, ранее владевшая «Коламбусом», переименована в Two Oak Ventures, и теперь «Остин» принадлежит ей.
«Остин» станет третьей техасской командой в МЛС – наряду с «Далласом» и «Хьюстоном Динамо». Экс-владелец «Коламбуса» Энтони Прекорт, который теперь владеет клубом «Остин», заявил следующее: «Наша цель – создать команду, которая будет постоянно претендовать на титул, построить стадион, который можно будет сравнить с лучшими спортивными объектами в Северной Америке, и развить клубную культуру, которая будет объединять людей».
На эмблеме клуба изображен зеленый щит, в котором нарисовано дерево. Четыре корня символизируют стороны света, 11 листов – количество игроков на поле.
Стадион будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Он будет вмещать 20 500 человек.
Известно и имя тренера, который будет управлять командой. Это Джош Вулф, который сейчас работает ассистентом Грегга Берхальтера в сборной США. Вулф в прошлом выступал в качестве форварда за сборную, ездил на ЧМ-2002/2006. Играл в основном на родине, в Европе известен по выступлениям за «Мюнхен-1860», мог поиграть и за «Дерби», но не получил разрешения на работу в Англии из-за недостаточного количества игр в составе сборной США.