В МЛС фанаты протестуют из-за запрета на символы антифашизма. Они молчали на матче 33 минуты

В частности, запрет коснулся и символа Iron Front (Железный фронт). Так называлась военизированная организация Германии в 1930-х годах, она позиционировала себя как антифашистское и антинацистское объединение. Железный фронт просуществовал всего полтора года и был запрещен властями страны в 1933-м.

По мнению руководства лиги МЛС, символ связан с антифашистским движением в США, поэтому также может относиться к политической организации.

Фанаты «Портленда» и «Сиэтла» отказались от песнопений, баннеров и остальных фанатских атрибутов. Число 33 (столько минут они молчали) было выбрано неслучайно – как раз с отсылкой на запрет антифашистской организации в Германии в 1933-м.

По окончании акции протеста фаны «Портленда» исполнили антифашистский гимн Bella Ciao, который использовался итальянцами во время Второй мировой войны.