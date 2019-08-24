В МЛС фанаты протестуют из-за запрета на символы антифашизма. Они молчали на матче 33 минуты
«Портленд» проиграл «Сиэтлу» 1:2 в очередном туре МЛС. Первые 33 минуты фанаты обоих клубов провели в тишине. Так они выразили протест на запрет демонстрации различных политических знаков и символов.
В частности, запрет коснулся и символа Iron Front (Железный фронт). Так называлась военизированная организация Германии в 1930-х годах, она позиционировала себя как антифашистское и антинацистское объединение. Железный фронт просуществовал всего полтора года и был запрещен властями страны в 1933-м.
По мнению руководства лиги МЛС, символ связан с антифашистским движением в США, поэтому также может относиться к политической организации.
Фанаты «Портленда» и «Сиэтла» отказались от песнопений, баннеров и остальных фанатских атрибутов. Число 33 (столько минут они молчали) было выбрано неслучайно – как раз с отсылкой на запрет антифашистской организации в Германии в 1933-м.
По окончании акции протеста фаны «Портленда» исполнили антифашистский гимн Bella Ciao, который использовался итальянцами во время Второй мировой войны.
Перед матчем три фанатские группы обратились в МЛС с просьбой отменить запрет на флаг Железного фронта и убрать слово «политический» из кодекса поведения болельщиков. Команды, в ответ на жалобы фанатов сфотографировались вместе перед матчем с небольшими вымпелами с надписями «антирасист» и «антифашист».
«Больше, чем соперничество. Вместе мы противостоим фашизму и расизму», – оба клуба выпустили одинаковые посты в твиттере.
После 33-й минуты игра «Портленда» и «Сиэтла» снова была похожа не на товарищеский, а на официальный футбольный матч – фанаты начали скандировать и петь.
А вымпелы с антифашистскими надписями были представлены еще перед игрой.