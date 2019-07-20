Сумасшествие фанатов Алжира после финала Кубка Африки. Пускали фейерверки, провоцировали полицию
Алжир обыграл Сенегал (1:0) и взял Кубок Африки. Мане грустил, потому что опять ничего не выиграл со сборной. Алжир заслуженно праздновал – за весь турнир команда пропустила только два мяча. Сначала ловите красивые кадры счастливых фанатов на стадионе. Уже там было понятно, что болельщики Алжира отлично проведут время после финала.
С фанатами Алжира было сложно еще в полуфинале. Тогда Алжир обыграл Нигерию (2:1), а болельщики дебоширили в Марселе. Там задержали 282 человека во время столкновений с полицией. Они разносили улицы, жгли все вокруг и слишком сильно кричали. Чего-то подобного ждали и после финального матча. Даже если бы Алжир проиграл.
Важную роль сыграли слова главного тренера сборной Алжира Джамела Бельмади: «Мы хотим, чтобы все торжества были в пределах установленных порядков. Нужно уважать страны, в которых мы живем. Все это очень важно для нас». Победу в финале фанаты Алжира опять праздновали по всему миру, но все было уже не так громко.
Конечно, не обошлось без проблем. На окраине Лиона люди подожгли несколько автомобилей. В Париже гудели машины, а на предотвращение уличных столкновений выделили 2500 полицейских. Sputnik пишет, что полиция в Париже даже применила слезоточивый газ, когда фанаты устроили провокации. В полицейских кидали бутылки и камни.
Мирные выражения радости тоже заметили.
В том же Марселе 25 тысяч фанатов собрались на мирный праздник в районе Старого порта. Во всех смыслах грандиозный праздник во Франции объясним колониальной историей Алжира. Даже сейчас сюда переезжают многие жители Алжира.
Футболисты сборной Алжира тоже родились и тренировались во Франции. Например, Рияд Марез, который вывел Алжир в финал Кубка Африки, начинал карьеру и выступал во французском чемпионате до 2014 года.
Праздник был не только во Франции. На улицах Лондона болельщики тоже запускали фейерверки. Там вся активность перешла в парк Финсбери и в места рядом с центром города. Огня было очень много.
Еще посмотрите зажигательные фоточки. Таких радостных фанатов Алжира вы не увидите еще очень долго.