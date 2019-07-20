Сумасшествие фанатов Алжира после финала Кубка Африки. Пускали фейерверки, провоцировали полицию

С фанатами Алжира было сложно еще в полуфинале. Тогда Алжир обыграл Нигерию (2:1), а болельщики дебоширили в Марселе. Там задержали 282 человека во время столкновений с полицией. Они разносили улицы, жгли все вокруг и слишком сильно кричали. Чего-то подобного ждали и после финального матча. Даже если бы Алжир проиграл.

Важную роль сыграли слова главного тренера сборной Алжира Джамела Бельмади: «Мы хотим, чтобы все торжества были в пределах установленных порядков. Нужно уважать страны, в которых мы живем. Все это очень важно для нас». Победу в финале фанаты Алжира опять праздновали по всему миру, но все было уже не так громко.

Конечно, не обошлось без проблем. На окраине Лиона люди подожгли несколько автомобилей. В Париже гудели машины, а на предотвращение уличных столкновений выделили 2500 полицейских. Sputnik пишет, что полиция в Париже даже применила слезоточивый газ, когда фанаты устроили провокации. В полицейских кидали бутылки и камни.