Кубок Африки
eFootball PES 2020
Алжир
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок Африки #Алжир #eFootball PES 2020

Сумасшествие фанатов Алжира после финала Кубка Африки. Пускали фейерверки, провоцировали полицию

20 июля 2019, 11:00
Александр Плеханов

Алжир обыграл Сенегал (1:0) и взял Кубок Африки. Мане грустил, потому что опять ничего не выиграл со сборной. Алжир заслуженно праздновал – за весь турнир команда пропустила только два мяча. Сначала ловите красивые кадры счастливых фанатов на стадионе. Уже там было понятно, что болельщики Алжира отлично проведут время после финала.

С фанатами Алжира было сложно еще в полуфинале. Тогда Алжир обыграл Нигерию (2:1), а болельщики дебоширили в Марселе. Там задержали 282 человека во время столкновений с полицией. Они разносили улицы, жгли все вокруг и слишком сильно кричали. Чего-то подобного ждали и после финального матча. Даже если бы Алжир проиграл.

Важную роль сыграли слова главного тренера сборной Алжира Джамела Бельмади: «Мы хотим, чтобы все торжества были в пределах установленных порядков. Нужно уважать страны, в которых мы живем. Все это очень важно для нас». Победу в финале фанаты Алжира опять праздновали по всему миру, но все было уже не так громко. 

Конечно, не обошлось без проблем. На окраине Лиона люди подожгли несколько автомобилей. В Париже гудели машины, а на предотвращение уличных столкновений выделили 2500 полицейских. Sputnik пишет, что полиция в Париже даже применила слезоточивый газ, когда фанаты устроили провокации. В полицейских кидали бутылки и камни. 

Мирные выражения радости тоже заметили. 

В том же Марселе 25 тысяч фанатов собрались на мирный праздник в районе Старого порта. Во всех смыслах грандиозный праздник во Франции объясним колониальной историей Алжира. Даже сейчас сюда переезжают многие жители Алжира.  

Футболисты сборной Алжира тоже родились и тренировались во Франции. Например, Рияд Марез, который вывел Алжир в финал Кубка Африки, начинал карьеру и выступал во французском чемпионате до 2014 года.

Праздник был не только во Франции. На улицах Лондона болельщики тоже запускали фейерверки. Там вся активность перешла в парк Финсбери и в места рядом с центром города. Огня было очень много.

Еще посмотрите зажигательные фоточки. Таких радостных фанатов Алжира вы не увидите еще очень долго.

Все фото: Global Look Press
Что еще было в этом финале и вокруг него
Мане – дикий топ. Но в решающих матчах за Сенегал он не тащит
Алжирцы наконец-то выиграли Кубок Африки. Они пережили кризис сборной и прождали 29 лет
Помните миф о том, что в Африке везет только европейским тренерам? Этот Кубок доказал обратное
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок Африки
#Алжир
#eFootball PES 2020