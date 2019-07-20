Алжирцы наконец-то выиграли Кубок Африки. Они пережили кризис сборной и прождали 29 лет
В последний раз Алжир выигрывал Кубок Африки в 1990 году. Тот турнир стал для сборной мечтой. Главный тренер команды Абделхамид Кермали (алжирец по происхождению) мечтал о том, чтобы в Кубке победили игроки, представляющие только чемпионат Алжира. Федерация настояла на вызове четырех футболистов из иностранных лиг, все остальные же были из алжирской – мечта была исполнена.
С тех пор максимальным результатом сборной было четвертое место на КА. Были еще выходы в четвертьфинал, остановки на групповой стадии. Но были и темные времена, когда сборная не проходила квалификацию. В 2006 и 2008 годах Алжир не проходил на Кубок Африки. Виной этому – бесконечные административные рокировки в составе Федерации. Функционеров увольняли, подозревая в коррупции, у Федерации были проблемы с болельщиками, и были несколько неудач подряд с назначением тренеров.
Облегчение ситуации началось с назначения Саадана Рабаха, который: а) Контролировал развитие молодых игроков в стране; б) Поддерживал хорошое отношение с руководством Федерации, что добавляло ему некоторые плюсики в работу (например, сохранение поста в сборной после непопадания на КА-2008).
Если сравнивать тогдашнюю команду и действующую, то сейчас у нее все в полном порядке. Есть суперзвезда (Марез), есть ряд неплохих игроков (Фегули, Беннасер, М’Боли), есть неплохие результаты (на этом Кубке Африки сборная выиграла во всех матчах).
Кажется, сегодня Алжир не испугал даже статус соперника. Сенегал – лучшая команда Африки и 22-я в рейтинге ФИФА (соперник – 68-й). Суммарная стоимость всех игроков Сенегала – 385 миллионов евро, Алжира – 197,9.
В итоге встреча завершилась с минимальным счетом – 0:1, а единственный мяч в этом матче забил Багдад аж на второй минуте. Дальше – в основном доминирование Сенегала, гигантское преимущество сенегальцев по общему числу ударов (13 против 2), одно разбитое лицо (Бенламри получил неприятный хук с головы от Садио Мане) и долгожданная победа Алжира.
Марез провалился в атаке, но его задача была другой
Рияд Марез божил весь турнир: забил три гола (последний вывел сборную в финал КА), стал самым эффективным игроком турнира по проценту реализованных голевых моментов – 41,3%.
Но в финале с Марезом что-то произошло, и сенегальцы просто съедали его на правом фланге. В этом матче он: а) Ни разу не пробил по воротам соперника; б) 5 раз потерял мяч; в) Выиграл 0 из 4 верховых единоборств.
Перед началом турнира у Мареза спросили, чего он ожидает от него. Рияд подумал и ответил: «Победы. Голы? Конечно, хотелось бы забить парочку, но, если Алжир выиграет без них, то это будет совершенно необязательно».
Такое ощущение, что главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади перечитал это интервью и сделал выводы. В финале Марез в основном выполнял оборонительные функции и отвечал за разгон атаки сборной. В его активе 80% точных передач – это (по данным WhoScored) пятый показатель среди всех игроков матча, где первые четыре пункта рейтинга принадлежат сенегальцам.
Тепловая карта перемещений Мареза подтверждает теорию о том, что его роль изменилась к финалу. Вместо типичного места на фланге атаке Марез занял полупозицию, где мог спокойно контролировать атаки Алжира и накрывать контрвыпады соперника.
Сборную привел к успеху тренер, в которого никто не верил
Джамель Бельмади пришел в сборную Алжира меньше года назад, но этого времени хватило, чтобы сделать из команды конфетку.
Алжирская пресса настолько не верила, что сборная так пройдет так далеко, и потому меняла билеты, чтобы попасть на решающие матчи. Об этом случае и о главных особенностях Бельмади мы рассказывали здесь. Более того, всего этого могло и не произойти. В прошлом году у Федерации футбола Алжира, по данным французского «Евроспорта», были три кандидата на должность главного тренера и Бальмади выбрали по остаточному признаку, когда первые два кандидата отпали.