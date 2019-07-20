Алжирцы наконец-то выиграли Кубок Африки. Они пережили кризис сборной и прождали 29 лет

В последний раз Алжир выигрывал Кубок Африки в 1990 году. Тот турнир стал для сборной мечтой. Главный тренер команды Абделхамид Кермали (алжирец по происхождению) мечтал о том, чтобы в Кубке победили игроки, представляющие только чемпионат Алжира. Федерация настояла на вызове четырех футболистов из иностранных лиг, все остальные же были из алжирской – мечта была исполнена.

С тех пор максимальным результатом сборной было четвертое место на КА. Были еще выходы в четвертьфинал, остановки на групповой стадии. Но были и темные времена, когда сборная не проходила квалификацию. В 2006 и 2008 годах Алжир не проходил на Кубок Африки. Виной этому – бесконечные административные рокировки в составе Федерации. Функционеров увольняли, подозревая в коррупции, у Федерации были проблемы с болельщиками, и были несколько неудач подряд с назначением тренеров.

Облегчение ситуации началось с назначения Саадана Рабаха, который: а) Контролировал развитие молодых игроков в стране; б) Поддерживал хорошое отношение с руководством Федерации, что добавляло ему некоторые плюсики в работу (например, сохранение поста в сборной после непопадания на КА-2008).