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#Кубок Африки #Бенин #гвинея #Кения #Марокко #Нигерия #Тунис #Уганда #Эрве Ренар

Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам

01 июля 2019, 11:49
Николай Живоглядов
Роман Абрамов

Вы наверняка уже замечали: африканские сборные часто тренируют европейцы. Обычно это французы, но бывают любые национальности – от немцев до балканцев.

Про эту волну надо знать две важные вещи:

А) Их очень много. 
Б) Большинство из них – это те, кто однажды приезжает в Африку и остается там надолго. Такие тренеры меняют сборные, пробуют клубы, возвращаются на одно и то же место по два раза.

Чтобы замерить явление, мы взяли этот Кубок Африки и выделили в нем всех таких тренеров. Итоговый список – в этой инфографике:

Пояснение. Мы не включали в этот список:

  • европейцев, для которых это первая работа в Африке.
  • европейцев, которые работали в нескольких африканских командах, но в пределах одной страны (как, например, англичанин из сборной ЮАР, который раньше тренировал там клубы).
  • неевропейцев.

Даже с учетом этих ограничений получился большой список. Из 24 сборных Кубка Африки почти треть возглавляют тренеры-гастролеры из Европы. 

А в этом есть сила? Похоже, да. Например, Камерун-2017 выиграл Кубок с бельгийцем Уго Броосом (до этого тренировал клуб из Алжира). А Кот-д’Ивуар-2015 и Замбия-2012 брали титул с Эрве Ренаром, который сейчас в Марокко. 

Обычно про Африку говорят через такие истории:
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