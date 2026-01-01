Эрве Ренар

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В 1993 году сборная Замбии разбилась в Габоне. Через 19 лет она там же впервые выиграла Кубок Африки
#Замбия
Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам
#Кубок Африки
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