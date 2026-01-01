eFootball PES 2020

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PES – официальная игра Евро-2020. Успокойтесь, это не очередной удар по FIFA
#киберспорт
Сумасшествие фанатов Алжира после финала Кубка Африки. Пускали фейерверки, провоцировали полицию
#Кубок Африки
В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio. Простите, что?
#Ювентус
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