PES – официальная игра Евро-2020. Успокойтесь, это не очередной удар по FIFA

Мы рассказывали об эксклюзивном соглашении Konami и «Ювентуса». Из-за этого в новой части FIFA «Ювентус» заменят на команду Piemonte Calcio. Игроки останутся лицензированными везде, но эмблему и название «Ювентуса» теперь может использовать только PES. Стоимость акций Electronic Arts из-за перехода «Ювентуса» к конкурентам упала на 3,28%.

За FIFA все равно остается большая часть эксклюзивных лицензий. Такая же ситуация и по турнирам сборных. К российскому ЧМ-2018 игроки в FIFA получили большое и бесплатное дополнение: можно было сыграть реальный ЧМ, быстрый матч за лицензированные сборные, либо вообще придумать собственный ЧМ и попасть туда, например, за Италию.

Официальной игрой Евро-2020 тоже станет PES. Главный итог сотрудничества Konami и УЕФА – выпуск полностью лицензированной игры специально к турниру. Все формы, игроки и элементы вокруг матчей будут доступны от PES. К этому моменту планируют развивать и киберспортивные соревнования – тут тоже обо всем договариваются совместно с УЕФА.