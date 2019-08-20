PES – официальная игра Евро-2020. Успокойтесь, это не очередной удар по FIFA
Мы рассказывали об эксклюзивном соглашении Konami и «Ювентуса». Из-за этого в новой части FIFA «Ювентус» заменят на команду Piemonte Calcio. Игроки останутся лицензированными везде, но эмблему и название «Ювентуса» теперь может использовать только PES. Стоимость акций Electronic Arts из-за перехода «Ювентуса» к конкурентам упала на 3,28%.
За FIFA все равно остается большая часть эксклюзивных лицензий. Такая же ситуация и по турнирам сборных. К российскому ЧМ-2018 игроки в FIFA получили большое и бесплатное дополнение: можно было сыграть реальный ЧМ, быстрый матч за лицензированные сборные, либо вообще придумать собственный ЧМ и попасть туда, например, за Италию.
Официальной игрой Евро-2020 тоже станет PES. Главный итог сотрудничества Konami и УЕФА – выпуск полностью лицензированной игры специально к турниру. Все формы, игроки и элементы вокруг матчей будут доступны от PES. К этому моменту планируют развивать и киберспортивные соревнования – тут тоже обо всем договариваются совместно с УЕФА.
Если вы восприняли это через противостояние PES и FIFA, то зря. Эту часть турниров сборных PES отбил у конкурентов еще несколько лет назад. В 2012 году компания Electronic Arts выпустила игру «UEFA Euro» платным дополнением для основной части FIFA. До этого игры по чемпионатам Европы производили отдельно от основных частей.
Уже в 2016-м совместно с УЕФА производством симулятора занялись разработчики из Konami. За год до этого Konami купила лицензию на создание игры по Евро-2016. Интересно, что для игроков в PES дополнение по Евро было абсолютно бесплатным – его просто добавили через обновление. Игра для приставок PlayStation3 и PlayStation4 вышла еще и отдельно.
С этим понятно, а что вообще с FIFA 20?
Electronic Arts усиленно работает, чтобы сохранить популярность игры. Из-за отсутствия глобальных обновлений получалось плохо, но в новой части симулятора вернется уличный футбол. Режим карьеры сильно не изменится, главное дополнение ко всему остальному – актуальные празднования игроков. Фирмино, Стерлинг и Салах их точно получат.
Лицом игры стал Эден Азар. Об этом объявили в конце июля – как раз в момент, когда над Азаром смеялись и называли его толстым. «Вернулся на обложку FIFA. Неплохо для парня из маленькой бельгийской деревни», – отреагировал на новости сам Азар. Лицом специального издания сделали Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля».
Не факт, что в FIFA 20 все равно будут много играть. Многие мыслят подобно Константину Кучаеву из ЦСКА: «На мой взгляд, она с годами становится только хуже. Я вообще ради фифы себе купил PlayStation четыре года назад, и с каждым годом она мне все меньше и меньше нравится. Когда появилась FIFA 19, сыграл один раз, больше вообще не включал, PS теперь просто пылится».