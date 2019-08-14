«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
Сейчас в Хабаровском крае сильные дожди из-за тайфуна «Лекима», который пришел из Китая – там жертвами стали 44 человека, российские регионы также страдают от наводнений. Есть риск, что Приморье еще пострадает из-за тайфуна «Кроса», что также может привести к сильнейшим дождям.
Впрочем, об отмене матча восьмого тура ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Мордовией» речи не шло, к тому же у саранского клуба был слишком далекий перелет. Хабаровчане проиграли 1:2 на поле с огромным количеством луж.
Проведению матча непростые погодные условия мешали сильно. Игрок «СКА-Хабаровска» Артемий Малеев не смог реализовать выход один на один из-за застрявшего в луже мяча, игроки часто поскальзывались и падали.
«Проливной дождь, не прекращавшийся ни на минуту и превративший искусственный газон СиЛа в одну огромную сплошную лужу, вынудил обоих соперников играть в нечто, отдаленно смахивающее на водное поло», – так происходящее описали на сайте хабаровчан.
Солидарен с сотрудниками пресс-службы был и главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский: «Сегодня был не футбол, а водное поло. Коррективы из-за погоды? Ну что при такой погоде можно было говорить? Играть подлиннее, побольше прострелов в штрафную».
«Погода конечно же внесла коррективы в нашу игру. Дождь, тяжелое поле, было очень много единоборств и длинных передач. Забить два мяча на таком поле и при такой погоде – это дорогого стоит», – слова тренера победителей Марата Мустафина.
Матч посетили 1517 человек. Следующий домашний матч «СКА-Хабаровск» проведет только через 11 дней против «Армавира». В турнирной таблице хабаровчане идут восьмыми.