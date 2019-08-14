«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ

Сейчас в Хабаровском крае сильные дожди из-за тайфуна «Лекима», который пришел из Китая – там жертвами стали 44 человека, российские регионы также страдают от наводнений. Есть риск, что Приморье еще пострадает из-за тайфуна «Кроса», что также может привести к сильнейшим дождям.

Впрочем, об отмене матча восьмого тура ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Мордовией» речи не шло, к тому же у саранского клуба был слишком далекий перелет. Хабаровчане проиграли 1:2 на поле с огромным количеством луж.