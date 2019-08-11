Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались

«Тюмень» стартовала в ПФЛ с трех побед и одного поражения. Все хорошо и в Кубке России, где прошли «Челябинск» и «Носту». Жаль, но это происходит на фоне майского вылета из ФНЛ. В ближайший год о «Тюмени» почти никто не вспомнит, если этого не захочет она сама. Пока хочет, поэтому и мощно ведет социальные сети.

Нас привлекли два поста в инстаграме «Тюмени». Сначала «Тюмень» позвала поиграть в ПФЛ Неймара. Ему сразу предложили впечатляющие апартаменты в «Лесобазе», где не будет тени Месси или Мбаппе. Еще на картинке сказано про парикмахерскую «Доширак» и мост «Влюбленных». С предложением по Неймару «Тюмень» обратилась к владельцу «ПСЖ».

Неймару предложили сыграть вместе с Артуром Газдановым, а обещанная зарплата – 10 тысяч рублей.