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#Тюмень #Футбол #Неймар #ПФЛ #Артур Газданов

Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались

11 августа 2019, 15:05
Александр Плеханов

«Тюмень» стартовала в ПФЛ с трех побед и одного поражения. Все хорошо и в Кубке России, где прошли «Челябинск» и «Носту». Жаль, но это происходит на фоне майского вылета из ФНЛ. В ближайший год о «Тюмени» почти никто не вспомнит, если этого не захочет она сама. Пока хочет, поэтому и мощно ведет социальные сети.

Нас привлекли два поста в инстаграме «Тюмени». Сначала «Тюмень» позвала поиграть в ПФЛ Неймара. Ему сразу предложили впечатляющие апартаменты в «Лесобазе», где не будет тени Месси или Мбаппе. Еще на картинке сказано про парикмахерскую «Доширак» и мост «Влюбленных». С предложением по Неймару «Тюмень» обратилась к владельцу «ПСЖ».

Неймару предложили сыграть вместе с Артуром Газдановым, а обещанная зарплата – 10 тысяч рублей.

Уже через день от Неймара отказались. В «Тюмени» якобы посчитали, что Артур Газданов все-таки намного сильнее. Держать на скамейке Неймара с такой зарплатой – невыгодное вложение. Поэтому никуда он все-таки не перейдет. Как вы понимаете, оба поста – шуточные вещи. Неймара никто в ПФЛ естественно не купит.

Артур Газданов перешел в «Тюмень» свободным агентом 1 июля 2019 года. До этого он играл за «Аланию», «Волгарь», КАМАЗ и курский «Авангард». 27-летний Газданов оказался главным игроком «Тюмени» на старте сезона. Он забил два победных гола в матчах Кубка России, а еще дважды отличился в матчах ПФЛ против КАМАЗа и ижевского «Зенита».

У Неймара все не так хорошо. Он выиграл с «ПСЖ» Суперкубок Франции, но потом его вытолкнули из кадра во время празднования (это оказалось шуткой). Сейчас Неймар ждет возможного трансфера в «Реал» – здесь тоже пока ничего не ясно. Сезон во Франции уже стартовал, а вокруг Неймара только слухи и шутки. 

Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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