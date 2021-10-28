ПФЛ

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Футбол
РФС отменил победу «Калуги» в ФНЛ-2 и засчитал техническое поражение из-за просроченных тестов на ковид
#ФНЛ-2
Футбол
РФС перевел «Чайку» в низший дивизион за участие в трех договорных матчах
#Чайка
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Шинника» после вылета клуба в ПФЛ
#Вадим Евсеев
Футбол
ФНЛ официально предложила ПФЛ объединение. Оно не повлияет на формат турниров
#ФНЛ
Футбол
«Амкар» получил лицензию на выступления в ПФЛ. Он не играл с 2018 года после банкротства и закрытия
#Амкар
Футбол
Клуб блогера Евгения Савина получил лицензию от РФС. Он заявился в третью по силе лигу России
#Евгений Савин
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Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо
#Хабиб Нурмагомедов
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
Клубы ПФЛ сыграли тайм в одинаковых формах. Судьи страдали в толпе черных маек
#ПФЛ
Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне
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#СКА Ростов
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Новый русский клуб еще не доделал сайт, но уже придумал ему залипательный дизайн
#Металлург-Видное
Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
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#Знамя
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