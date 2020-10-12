Клубы ПФЛ сыграли тайм в одинаковых формах. Судьи страдали в толпе черных маек
Эту историю рассказал в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.
В зоне «Юг» ПФЛ майкопская «Дружба» принимала ростовский СКА. Команды вышли на игру практически в одинаковой форме – СКА был в сине-черной расцветке, а «Дружба» – в черной. Только перед началом игры об этом стало известно, но изменить что-либо не было возможности.
Первый тайм так и отыграли. «Дружба» его проиграла 0:2, а после перерыва вышла в другой форме. Команды забили по голу, и СКА победил 3:1.
По видеообзору ясно, насколько сложно было распознать команды в первом тайме, и насколько легче все стало во втором:
Зато шутка удалась:
«Дружба» отреагировала в комментариях в группе вк: «История довольно забавная, но насколько мы понимаем, вины майкопского клуба в случившемся нет (если конечно перед игрой «Дружба» не заявляла другой цвет формы), т.к. согласно п. 7.2.7 Регламента ПФЛ «Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет Команда Организатора Матча».
Нагучев вспомнил историю с ЧМ-1978, где похожий случай произошел с командами Франции и Венгрии, приехавшими на матч в одинаковой форме. Начало игры откладывалось до тех пор, пока Франция не переоделась в форму клуба «Атлетико Кимбейра» из Мар-дель-Платы – города, где проходил матч.
Вот так это выглядело:
Франция сыграла в полосатых бело-зеленых футболках, что не помешало ей выиграть 3:1. Но матч в группе уже ничего не решал – и Франция, и Венгрия вылетели досрочно.