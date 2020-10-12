Клубы ПФЛ сыграли тайм в одинаковых формах. Судьи страдали в толпе черных маек

«Дружба» отреагировала в комментариях в группе вк: «История довольно забавная, но насколько мы понимаем, вины майкопского клуба в случившемся нет (если конечно перед игрой «Дружба» не заявляла другой цвет формы), т.к. согласно п. 7.2.7 Регламента ПФЛ «Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет Команда Организатора Матча».

Нагучев вспомнил историю с ЧМ-1978, где похожий случай произошел с командами Франции и Венгрии, приехавшими на матч в одинаковой форме. Начало игры откладывалось до тех пор, пока Франция не переоделась в форму клуба «Атлетико Кимбейра» из Мар-дель-Платы – города, где проходил матч.

Вот так это выглядело: