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Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
В июле 2019 года Роман Павлюченко рассказал, что завершил карьеру: «По-хорошему, я закончил. В ЛФЛ играю для себя. Надо поддерживать форму, двигаться. Резко бросать нельзя». Тогда же о завершении карьеры объявил Александр Самедов – и тоже пошел в ЛФЛ. Вместе они уже год выходят на матчи за команду «Знамя» из Ногинска.
Даже на играх ЛФЛ в прошлом сезоне «Знамя» собирало на трибунах тысячи фанатов. Когда пришли Павлюченко и Самедов, поехали и люди из соседних городов. В 2020-м оба снова играют с профессионалами: ногинское «Знамя» выиграло матч у клуба «Знамя Труда» в 1/256 финала Кубка России. Победный и единственный гол забил Павлюченко. Самедов был на поле вместе с ним.
Еще в клубе «Знамя» числятся Ренат Янбаев и Александр Шешуков. Они даже есть в составе на официальном сайте клуба. Павлюченко и Самедов там не прописаны, хотя на поле они выходят. Пока «Знамя» готовится к играм ПФЛ в третьей группе. Первый тур пройдет уже 9 августа – и для «Знамени» сам этот факт уже стал событием.
Что это вообще за команда?
Сам клуб существует с 1911 года. Он создавался еще в Богородске – так раньше назывался Ногинск. За это время у клуба несколько раз менялось название, он лишался профессионального статуса и перерождался. Историческое название «Знамя» клуб вернул в 2010 году – тогда же получил и текущую эмблему. В сезоне-2019 «Знамя» играло в третьем дивизионе, а уже с нового сезона как раз заявляется в ПФЛ.
16 июня 2020 клуб «Знамя» объявил о получении профессионального статуса и прохождении лицензирования в РФС. С этого же дня можно отсчитывать и возобновление профессиональной карьеры для Романа Павлюченко и Александра Самедова. Хотя изначально они приходили в «Знамя» под матчи с любителями.
«Матч ТВ» делал репортаж из Ногинска. Главный тренер Михаил Кобяков тогда рассказал о стадионе «Автомобилист», где играет «Знамя»: «Мы поднимали поле с нуля, потому что оно было несколько лет заброшено, никто им не занимался. Но команда должна играть на хорошем газоне, и мы этим занялись. Не хватало рабочих рук, нам пришлось изучить весь этот процесс – сами подсеивали, удобряли».
Ногинск выделялся по атмосфере даже в любителях. Когда подчистили стадион и позвали известных игроков, стало так:
Все началось с местного депутата «Единой России»: он заинтересовал Янбаева, а тот – остальных
Олег Пушенок живет в Ногинске с 1976 года. В 2009 году он стал депутатом, но еще раньше активно занимался городским спортом: открывал секции, восстанавливал площадки. В «Знамени» Пушенок – президент. Он постоянно советуется с тренером Кобяковым: вместе придумывали идею по возрождению клуба, возвращению исторического названия и привлечению звезд. Янбаеву они намекали на переход несколько лет.
Так роль звезд объяснял сам Пушенок: «Они больше даже в помощь тренеру – поделиться мастерством с молодыми, дать им уверенность. Мы говорили Янбаеву: «Было бы хорошо, если получится привлечь». И здорово, что они дружат семьями, поэтому все сложилось. Это позволяет им играть без денег, просто передавая опыт с некой миссией. А миссия прекрасная!»
Пушенок входит в партию «Единая Россия» и в Совет депутатов Ногинска. Он хочет в будущем переименовать стадион в «Спартак», потому что это важно для истории. Еще Пушенок болеет за ЦСКА и признает связь Ногинска с клубом через Григория Федотова. Сам Янбаев называл Пушенка грамотным президентом.
И все-таки: почему в Ногинск приехали бывшие игроки сборной?
Еще в феврале Ренат Янбаев так объяснял собственую мотивацию: «Почему «Знамя»? Хороших вариантов, которые меня могли бы устроить, не было. «Знамя» – это мой родной клуб из моего города. Когда мне предложили, я сразу же согласился. В прошлом году мы провели большую работу и вышли во вторую лигу. Сейчас мы двигаемся дальше».
До перехода в академию ЦСКА Ренат Янбаев занимался в ногинской футбольной школе. Он вернулся в родной город после сезона в «Краснодаре» с перерывом на обычные жизненные дела. Именно Янбаев и позвал в команду Шешукова и Павлюченко, почти сразу к ним присоединился Самедов. Все это позже подтверждал и сам Янбаев в разговоре с корреспондентом «АиФ».
Янбаеву так нравится в Ногинске, что в соцсетях он даже показывал сына в клубной футболке:
Мысли Роман Павлюченко сразу после перехода в «Знамя»: «У меня друзья в Ногинске, у них своя любительская команда. Они хотят на следующий год заявиться во вторую лигу, попросили меня за них поиграть, чтобы люди на стадион приходили. Там еще Сашка Шешуков играет. Я приезжаю только на домашние игры – два раза в месяц. Провожу на поле когда тайм, когда всю игру».
Александр Самедов опровергал все разговоры, что они с Павлюченко получают в «Знамя» деньги. Играют только для удовольствия: «Я закончил, но поиграю для себя в любительской лиге за «Знамя». Мне ребята предложили, почему бы нет? Приехать и сыграть игру один раз в неделю, недаром же говорят, что резко заканчивать нельзя, это будет полезно».
В сентябре 2019-го Павлюченко назвал Самедова, Шешукова и Янбаева братьями. Именно эта фотография сейчас мелькает почти во всех публикациях о клубе:
Они пересекаются и вне матчей. Такой пост выкладывал в июле Александр Шешуков:
Летом за «Знамя» сыграл еще и Роман Шишкин. Он мелькал на фото со сборов и в товарищеском матче.