Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно

В июле 2019 года Роман Павлюченко рассказал, что завершил карьеру: «По-хорошему, я закончил. В ЛФЛ играю для себя. Надо поддерживать форму, двигаться. Резко бросать нельзя». Тогда же о завершении карьеры объявил Александр Самедов – и тоже пошел в ЛФЛ. Вместе они уже год выходят на матчи за команду «Знамя» из Ногинска.

Даже на играх ЛФЛ в прошлом сезоне «Знамя» собирало на трибунах тысячи фанатов. Когда пришли Павлюченко и Самедов, поехали и люди из соседних городов. В 2020-м оба снова играют с профессионалами: ногинское «Знамя» выиграло матч у клуба «Знамя Труда» в 1/256 финала Кубка России. Победный и единственный гол забил Павлюченко. Самедов был на поле вместе с ним.

Еще в клубе «Знамя» числятся Ренат Янбаев и Александр Шешуков. Они даже есть в составе на официальном сайте клуба. Павлюченко и Самедов там не прописаны, хотя на поле они выходят. Пока «Знамя» готовится к играм ПФЛ в третьей группе. Первый тур пройдет уже 9 августа – и для «Знамени» сам этот факт уже стал событием.