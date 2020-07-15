Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM

Еще раз все о «Енисее»: чем Меркис там не гордится, когда решил уйти, что за скандал вышел после

– В 2014 году у тебя был неприятный разговор с руководством «Енисея». Много нового узнал о себе?

Эта история случилась до назначения Меркиса в пресс-службу клуба, когда он еще вел неофициальный твиттер «Енисея».

– Все, что только можно услышать. Много новых неприятных выражений. Лично от действующего члена исполкома РФС (Евтушенко Владимира Петровича, – прим. авт.) и члена законодательного собрания Красноярского края (Кардашова Виктора Ивановича – прим. авт.). Самое грустное, что они уже снова рядом с клубом. Все, что было сделано за три года, может оказаться просто ярким пшиком на фоне предыдущих и последующих годов клубной истории.

Главное – после того разговора я понял, что работа идет не впустую, ее замечают. Это оказывало влияние и на группу болельщиков, которая была подписана в социальных сетях, и на руководство клуба.

– Угрожали?

– Как таковых угроз, типа «пальцы отрежем», не было. Из того, что было: нецензурные оскорбления и намеки такого характера: «Тебе надо школу закончить», «У тебя армия впереди».

У меня такое было в первый раз, я заметно очканул. Благо было кому позвонить, с кем посоветоваться. Потом подуспокоился, сделал выводы и не сошел с той линии, которую до этого гнул. Сделаю ремарочку. Работа не заключалась в дискредитации именно тех управленцев. Она заключалась в том, чтобы честно освещать жизнь команды.

– Тебе 16, только что тебя обматерили важные дяди в пиджаках. Было желание все бросить?

– У меня был вопрос: не скажется ли это на моих близких и друзьях. В контексте себя я это не рассматривал, только в контексте самых близких людей. Условно: благодаря своим связям [они] могли уволить человека с работы. У нас в селе рабочих мест никогда не было много. И сейчас люди уезжают один за одним. Ничего позитивного не предвидится, к сожалению.

– Давай о том, как ты делал крутые вещи.

– Главное – увидеть тренд или захотеть увидеть, как это можно развернуть. Причем увидеть под правильным углом. В том варианте, который можно реализовать. Лучший вариант реализуется. Здесь все довольно просто и банально.

– Три лучших креатива «Енисея», которые ты сгенерировал.

– Футболки со львами на первом месте. История с Романом Широковым, которая послужила толчком, хотя она была еще во время неофициального твиттера. И еще история, когда парень делал предложение в костюме льва. Это видео набрало почти полмиллиона [просмотров], его 433 запостили.