Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях

Клубный бухгалтер появился только через год-два. До этого было так: заходишь в комнату к главному тренеру, расписываешься в каком-то журнале, получаешь пачки денег.

Полтора миллиона – это три-четыре пачки купюрами по десять, пятьдесят или сто тысяч.

Как уехать во Вьетнам − через университет, экспортера шин и самовыкуп контракта за 10000 долларов

В 2000 году «Луч» играл во Втором дивизионе. На молодых сильно не рассчитывали, было мало игровой практики. Я поступил в Дальневосточный Государственный Университет на спортивного психолога.

В институте к нам подошла однокурсница, которая подрабатывала в фирме по подбору персонала. Им поступил запрос из Вьетнама: найти помимо работников различной промышленности еще и нескольких футболистов.

Вьетнамцы просили чуть ли не семь полевых и тренера. На такую авантюру (нужно было приостановить учебу, разорвать контракты с «Лучом», бросить дом и уехать в страну третьего мира) решились трое: я, Павел Курносов и Константин Ласорыб.

Однокурсница дала контакты человека, который курировал наш переход – Солоневич Тимофей Олегович, президент компании «Росшина». Он возил шины в Азию, а владельцы вьетнамского клуба были его бизнес-партнерами. Он помог оформить загранпаспорта и визы, рассказал, кто и где нас встретит.

Мы даже деньги в Россию поначалу передавали через него. Тогда «Вестерн Юнион» еще был не сильно развит. Он говорил, кому отдать деньги в офисе его компании во Вьетнаме, потом передавал родным по курсу или в долларах.

Мы подписали во Владивостоке двухлетние контракты и отправились во Вьетнам. Нас прекрасно встретили, поселили в хорошую гостиницу. Клуб предоставил переводчика, сотовые телефоны, велосипеды. Проходит день, два, три – все хорошо: нас кормят, одевают, но ни тренировок, ни руководство мы не видим.

Потом нам сказали, что чемпионат закончился пару недель назад, сейчас три месяца перерыв. Спрашиваем: «А зачем же мы тогда приехали?». «Вы не переживайте. Контракт идет, денежка капает», – успокоили нас.

Как нас только не развлекали в эти три месяца: парки, зоопарки, музеи, море. Посмотрели все что только можно было. Причем всегда все было с размахом. Видимо, хотели произвести на нас впечатление или просто извинялись за то, что выдернули нас из России раньше времени.