Луч

Владивосток
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Сайт
www.fc-luch.com
Страна
Россия
Стадион
Динамо
Тренер
Валерий Петраков
В. Петраков
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
33
Максим Насадюк М. Насадюк 		Пол 33 2 1 0 1 0
70
Александр Котляров А. Котляров 		Вра 38 1 0 0 0 0
11
Саид Алиев С. Алиев 		Нап 23 1 2 0 0 0
22
Руслан Гордиенко Р. Гордиенко 		Нап 27 1 0 0 1 0
69
Александр Носов А. Носов 		Нап 26 1 0 0 0 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
14
Енисей
27 7 7 13 23:40 28
15
Краснодар-2
27 6 10 11 32:34 28
16
Луч
27 6 9 12 28:40 27
17
Спартак-2
27 6 8 13 38:45 26
18
Текстильщик
27 5 4 18 25:52 19
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Результаты
15.03.2020 15 марта 2020 вс 17:00
Факел
1 : 0
Луч
15.03.2020 15 марта 2020 вс 17:00
27 тур
Факел
1
Луч
0
Россия. ФНЛ , 27 тур
09.03.2020 09 марта 2020 пн 17:00
Чайка
1 : 1
Луч
09.03.2020 09 марта 2020 пн 17:00
26 тур
Чайка
1
Луч
1
Россия. ФНЛ , 26 тур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
Торпедо
0 : 2
Луч
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 19:30
25 тур
Торпедо
0
Луч
2
Россия. ФНЛ , 25 тур
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 13:30
Спартак-2
0 : 2
Луч
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 13:30
24 тур
Спартак-2
0
Луч
2
Россия. ФНЛ , 24 тур
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 18:30
Шинник
3 : 1
Луч
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 18:30
23 тур
Шинник
3
Луч
1
Россия. ФНЛ , 23 тур
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