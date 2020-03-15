Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
33Максим Насадюк М. Насадюк
|Пол
|33
|2
|1
|0
|1
|0
|
70Александр Котляров А. Котляров
|Вра
|38
|1
|0
|0
|0
|0
|
11Саид Алиев С. Алиев
|Нап
|23
|1
|2
|0
|0
|0
|
22Руслан Гордиенко Р. Гордиенко
|Нап
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|
69Александр Носов А. Носов
|Нап
|26
|1
|0
|0
|0
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
14
|27
|7
|7
|13
|23:40
|28
|
15
|27
|6
|10
|11
|32:34
|28
|
16
|27
|6
|9
|12
|28:40
|27
|
17
|27
|6
|8
|13
|38:45
|26
|
18
|27
|5
|4
|18
|25:52
|19
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