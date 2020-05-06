Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток

– В «Сатурне» за плохие результаты вывозили в лес. В «Луче» было что-то подобное?

– Честно, не знаю. Меня в это не посвящали, скажем так.

– Где проводят сборы клубы из европейской части России, все знают. Куда ездит «Луч»?

– Когда играли в Премьер-лиге, ездили в Японию и Южную Корею. В Японии мы жили на той же базе, что Россия во время чемпионата мира. В Корее − на той же базе, что Испания. В этих странах все совершенно по-другому.

Павлов выбирал такие места, где мы были скрыты от посторонних глаз. Спартанские условия − постоянные тренировки. До города далеко, мы особо никуда не выезжали. В Корее в единственный выходной выбрались в Сеул. В Японии [тоже в единственный выходной] ездили в Кобе. Вообще, Япония – красивая страна, а ее жители казались инопланетянами. У них уже тогда были развитые технологи. Все японцы уже ходили с сотовыми телефонами, а у нас они только стали появляться на рынке.

Единственный минус – питание не соответствовало европейскому уровню. У них еда совершенно другая. Поел, а через полтора часа опять хочется. Ребята легко сбрасывали по 5-6 килограммов, потому что было невозможно насытиться.

В Японию я впервые поехал в 15 лет в составе сборной Приморского края. Там были еще сборные Китая, Кореи и Японии. Нас отправили в Отару под видом сборной России. Из тех команд так никто никуда и не пробился, ни у нас, ни у соперников.

Из той поездки я привез первый сувенир – видеомагнитофон. Потом уже привозил детям маленькие футбольные мячи, жене – золотишко: колечки, сережки.

– «Луч» арендовывал на сезон гостиницу в Москве. Сколько времени вы проводили в столице?

– В Москве мы проводили больше времени, чем во Владивостоке. Допустим, в субботу у нас домашняя игра, значит, в воскресенье мы уже летим в столицу. Там готовимся, играем, еще день-два живем и вылетаем обратно. Три-четыре дня во Владивостоке, играем − и обратно в Москву.

– Сколько перелетов у вас было за всю карьеру?

– Очень много, точно и не скажу. Все перелеты регулярные рейсы через Москву. Чартером летали только дважды: в 2003-м, когда вышли в первую лигу, и в 2016-м, когда летали на кубковую игру в Читу. Все футболисты «Луча» ныли, что далеко лететь. Потом пару раз летали туда-обратно и все быстро привыкали, даже иностранцы.