Часто рассказываем про сломанные носы. Но здесь еще страшнее – челюсть

Вокруг нас постоянно происходит какая-то жесть. То мальчик бежит за машиной Салаха и врезается в столб. Потом защитник «Сочи» отмахивается от Чалова. Параллельно еще и в ММА бойцу переламывают нос так, что он почти весь смещается на половину лица. Спорт – это не только истории о победах, но и о таких жестоких вещах.

Матч «Луча» и «Факела» (3:0) в ФНЛ завершился разгромом. Вот важные слова главного тренера «Луча» Рустема Хузина: «К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, чтоб к нам в строй возвращался быстрее».

Об этом есть запись и в инстаграме «Луча», где упомянули того самого Дмитрия Калугина. Он вышел на замену на 82-й минуте, а потом просто столкнулся с вратарем соперника. Без этого момента «Луч» все равно бы выиграл, а сам Калугин готовился бы к следующему матчу. Нет – все получилось с максимальными оттенками ужаса.