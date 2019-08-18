Часто рассказываем про сломанные носы. Но здесь еще страшнее – челюсть
Вокруг нас постоянно происходит какая-то жесть. То мальчик бежит за машиной Салаха и врезается в столб. Потом защитник «Сочи» отмахивается от Чалова. Параллельно еще и в ММА бойцу переламывают нос так, что он почти весь смещается на половину лица. Спорт – это не только истории о победах, но и о таких жестоких вещах.
Матч «Луча» и «Факела» (3:0) в ФНЛ завершился разгромом. Вот важные слова главного тренера «Луча» Рустема Хузина: «К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти. Увезли в больницу парня. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, чтоб к нам в строй возвращался быстрее».
Об этом есть запись и в инстаграме «Луча», где упомянули того самого Дмитрия Калугина. Он вышел на замену на 82-й минуте, а потом просто столкнулся с вратарем соперника. Без этого момента «Луч» все равно бы выиграл, а сам Калугин готовился бы к следующему матчу. Нет – все получилось с максимальными оттенками ужаса.
Василий Уткин в своем телеграм-канале опубликовал фото Калугина уже после того инцидента. Предположительно оно сделано уже в больнице.
Вот такая фотография Калугина размещена в его профиле на официальном сайте «Луча». Там сложно узнать того человека на кадре выше, но это реально он.
Позже на официальном сайте клуба появился новый пост:
«Победа над «Факелом» омрачилась тяжелым повреждением. Уже в добавленное время в жестком столкновении с голкипером воронежцев Данилой Ермаковым челюстно-лицевую травму получил полузащитник нашей команды Дмитрий Калугин. 21-летнему воспитаннику центра подготовки юных футболистов владивостокского клуба потребуется операция. Сроки восстановления пока не известны. Коллектив ФК «Луч» желает Дмитрию скорейшего и полного выздоровления. Калуга, мы с тобой!»