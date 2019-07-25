«Химки» разрывают ФНЛ: очков не теряют, много забивают. Команду перезагрузил Талалаев
«Химки» – главное открытие этого сезона ФНЛ. В четырех матчах команда набрала 12 очков, единолично занимает первое место в таблице и побила рекорд по забитым мячам в первых турах.
Несколько историй, связанных с феноменальным стартом «Химок».
1. Сейчас у «Химок» 16 забитых мячей – они обновили рекорд ФНЛ по результативности в стартовых турах. В последний раз так много на старте забивала «Алания» восемь лет назад (10 голов в 4 матчах)
Забавно, что после матча с «Енисеем», в котором «Химки» забили четыре гола, Андрей Талалаев сказал: «Недостатки команды? Средняя реализация. Моментов мы создали больше, чем забили голов».
А после победы над «Лучом» (5:2) говорил: «Думаю, и болельщики, и руководители понимают, что для решения высших задач нужны конкурентоспособные исполнители в большом количестве. У меня очень серьезные претензии к игрокам, которые вышли на замены».
2. Сам Талалаев только в апреле стал главным тренером «Химок». До этого он работал с «Пюником», который покинул по семейным обстоятельствам. Клуб и тренер договорились об обоюдном расторжении контракта. На следующий день после этого «Химки» объявили о назначении Талалаева.
Талалаев возглавлял «Пюник» с июня 2018 года. В конце декабря он был признан тренером года в Армении, но вместе с этим заработал длительную дисквалификацию за оскорбление арбитра.
3. Когда Талалаев приходил в «Химки», клуб был на 14-м месте в ФНЛ. Всего за месяц новый коуч улучшил ситуацию, и «Химки» финишировали девятыми. После вылета из РПЛ в 2009-м году команда никогда не занимала такие высокие места.
В клубе связывают успехи как раз с приходом Талалаева. Каждый футболист «Химок», дающий интервью, говорит об уникальной работе тренера.
Андрей Мендель:
«Мы к каждому сопернику готовимся особенно. Наш тренерский штаб указал, что «Енисей» – играющая команда, поэтому мы не должны были давать им держать мяч. Считаю, что у нас хорошо получился сегодня прессинг, хоть мы и потратили много сил в начале матча. Немного удивлен тем, что Андрей Викторович начинает смотреть матч с трибун. Но более неожиданными бывают его возвращения, которые очень мобилизуют команду.
Александр Трошечкин:
«Главный тренер требует от нас максимальной отдачи не только в каждом матче, но и в каждом игровом эпизоде. Поэтому независимо от счета все выкладываются на сто процентов. Случайно ли то, что много хороших моментов мы создаем у ворот соперника после стандартов? Нет, конечно. Мы основательно работаем над этим компонентом на тренировках. Дело в требованиях, которые нам предъявляет тренерский штаб, а также в качественных сборах и серьезной работе на тренировках. Мы идем от игры к игре, и понятно, что для достижения результата нужно еще больше трудиться».
К тому же Дядюн раздает бодрые интервью, в которых говорит о вязкости ФНЛ, но при этом симпатии к ней и о своем биологическом возрасте:
«Слушайте, я раньше об этом не думал и не замечал. Всегда говорю, что мой биологический возраст – 28 лет, хоть по паспорту мне уже за 30. Молодые смотрят на меня, знают, что я поиграл во многих клубах. Говорю им, что это все в прошлом, не надо меня записывать в старики. А то ведь я могу во все это и поверить. Мне этого не надо. Стараюсь равняться на молодых и не давать себе пощады».
5. «Химки» – это проект, основанный на русских игроках. В составе клуба всего два иностранца: Артем Полярус (украинец), Дмитрий Алисейко (белорус). Алисейко провел всего лишь три минуты на поле в этом сезоне. А вот Полярус установил новый рекорд ФНЛ, сделав три голевые передачи в одном матче. Сейчас Полярус – лучший ассистент лиги с пятью голевыми.
Аршак Корян:
«Мы очень хорошо разобрали соперника, почти неделю готовились к ним. Очень хороший аналитический обзор был, мы понимали, что и как нам надо делать на поле. Перекрыли кислород всем тем, кому надо было перекрыть и вот результат – три очка.
Тренерский штаб делает свою работу очень хорошо, у нас в команде никто не расслабляется и не думает сбавлять обороты. Мне кажется, что если наставник увидит, что кто-то потерял контроль в плане эмоций, то обязательно «погасит» все подобные проявления, вернет на землю».
4. Один из главных героев этих «Химок» – Владимир Дядюн. В четырех матчах он забил три гола (как и Илья Кухарчук). У Владимира вообще удивительная статистика: за 135 минут в этом сезоне в ФНЛ он забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. То есть нападающий каждые 27 минут совершает голевое действие. Поразительно.
За последние два года в карьере Дядюна (ему сейчас 31 год) были четыре команды: «Рубин», «Ростов», «Балтика» и «Химки». По-настоящему зажечь получилось только в последней.
До этого сезона Артем всю жизнь играл на родине – на Украине. Там он выступал за «Александрию». За 116 матчей за клуб он отдал всего 6 голевых передач. Понимаете, насколько он преобразился в новом клубе, да?
6. В этом сезоне за химчан играли только два человека старше 30 лет. «Химки» – четвертая по молодости состава команда ФНЛ (после вторых команд «Спартака» и «Зенита» и «Чертаново»). В интервью Талалаев не раз подмечал, что любит работать с молодыми игроками и не видит проблемы в том, что они выходят в основе.
Следующие два матча у «Химок» – выездные, клуб сыграет с «Ротором» и «Чертаново». Оба соперника одержали по три победы в четырех матчах, а «Чертаново» так еще и пропустил меньше всех наряду с «Томью» (один гол). Тем интереснее будут туры ФНЛ.