«Химки» разрывают ФНЛ: очков не теряют, много забивают. Команду перезагрузил Талалаев

3. Когда Талалаев приходил в «Химки», клуб был на 14-м месте в ФНЛ. Всего за месяц новый коуч улучшил ситуацию, и «Химки» финишировали девятыми. После вылета из РПЛ в 2009-м году команда никогда не занимала такие высокие места.

В клубе связывают успехи как раз с приходом Талалаева. Каждый футболист «Химок», дающий интервью, говорит об уникальной работе тренера.

Андрей Мендель:

«Мы к каждому сопернику готовимся особенно. Наш тренерский штаб указал, что «Енисей» – играющая команда, поэтому мы не должны были давать им держать мяч. Считаю, что у нас хорошо получился сегодня прессинг, хоть мы и потратили много сил в начале матча. Немного удивлен тем, что Андрей Викторович начинает смотреть матч с трибун. Но более неожиданными бывают его возвращения, которые очень мобилизуют команду.

Александр Трошечкин:

«Главный тренер требует от нас максимальной отдачи не только в каждом матче, но и в каждом игровом эпизоде. Поэтому независимо от счета все выкладываются на сто процентов. Случайно ли то, что много хороших моментов мы создаем у ворот соперника после стандартов? Нет, конечно. Мы основательно работаем над этим компонентом на тренировках. Дело в требованиях, которые нам предъявляет тренерский штаб, а также в качественных сборах и серьезной работе на тренировках. Мы идем от игры к игре, и понятно, что для достижения результата нужно еще больше трудиться».