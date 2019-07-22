Главные цифры о том, как клубы РПЛ продают абонементы

Издание Sport Connect (русское медиа, которое пишет о бизнесе в спорте и о спорте как бизнесе) опубликовало исследование об абонементах клубов РПЛ. Вытащили оттуда ключевые тезисы.

● Новые стадионы помогают: в сезоне-2017/2018 выручка от билетов выросла на 55%, в сезоне-2018/2019 (по нему пока нет комплексных данных), где побился рекорд посещаемости, – точно тоже да.

● При этом абонементы РПЛ – это 20-25% от всех билетных доходов.

● 10 клубов из 16 продают билеты онлайн. Шесть оставшихся клубов – это «Ахмат», «Оренбург», «Тамбов», «Арсенал», «Уфа», «Краснодар».

● «Зенит» рассказал, что у них больше 50% абонементов покупают онлайн. Клуб даже дает скидку (3%) всем, кто так делает.

● «Зенит» и «Краснодар» начали продавать абонементы на этот сезон еще до финиша прошлого сезона. «Краснодар» в итоге побил свой рекорд и реализовал более 12 000 абонементов.

● А вот четыре клуба начали продавать абонементы уже после старта этого сезона: «Ахмат», «Оренбург», «Тамбов», «Арсенал».

● «Тамбов» и «Ахмат» вообще пока не продали ни одного абонемента. Первые не могут, потому что клуб временно играет в другом городе и не знает, когда вернется в Тамбов (мы рассказывали об этом вот тут). Вторые – похоже, не особо хотят. Представители клуба сказали Sport Connect, что их фанаты сами предпочитают покупать разовые билеты.