Кто самый популярный клуб России − «Спартак» или «Зенит»? Исследование «Яндекса» + добавка от Google

«Спартак» или «Зенит»: кто популярнее?

Если смотреть на карту − ответ очевиден, практически вся она покрашена в красный цвет. Но у исследования есть один недостаток: мы не видим, насколько сильное преимущество у «Спартака» и «Зенита» в каждом из выигранных регионов.

Чтобы хотя бы примерно понять, насколько отличается популярность клубов в регионах, мы воспользовались сервисом Google Trends, который позволяет сравнить популярность поисковых запросов гугла в разных регионах России.

Сразу в 17 регионах, где победил «Спартак», его преимущество над «Зенитом» не превышает 6%. В свою очередь, «Зенит» опережает москвичей меньше чем на 6% лишь в пяти регионах.

Самый большой интерес к «Спартаку», помимо Москвы и области, проявляют Рязанская область (72%), Ивановская область (69%), Владимирская область (68%) и Калужская область (68%).

«Зенит», помимо Петербурга и области, доминирует в Туве (84%), Еврейской автономной области (71%), Ненецком автономном округе (69%) и Новгородской области (68%).

Оценивая ситуацию в целом − позиции обоих клубов примерно равны. У «Спартака» − гигантское преимущество в регионах, соседствующих с Москвой, у «Зенита» − тоже в соседних регионах и на Дальнем Востоке.

По данным «Яндекс Wordstat», у «Спартака» в среднем по России 56% (1 871 339 запросов), у «Зенита» − 44% (1 473 472 запросов). Google Trends дает такие цифры: «Спартак» − 48%, «Зенит» − 52%. За последние 12 месяцев там популярность клубов примерно одинаковая − это видно на графике.