Кто самый популярный клуб России − «Спартак» или «Зенит»? Исследование «Яндекса» + добавка от Google
Компания «Яндекс» выложила короткое исследование, посвященное популярности клубов РПЛ в разных регионах России. Вкратце о методологии: в каждом регионе поисковик замерил, матчи какого клуба Премьер-лиги искали чаще всего. На карте регион красили в соответствующий цвет.
Вот что получилось:
«Спартак» или «Зенит»: кто популярнее?
Если смотреть на карту − ответ очевиден, практически вся она покрашена в красный цвет. Но у исследования есть один недостаток: мы не видим, насколько сильное преимущество у «Спартака» и «Зенита» в каждом из выигранных регионов.
Чтобы хотя бы примерно понять, насколько отличается популярность клубов в регионах, мы воспользовались сервисом Google Trends, который позволяет сравнить популярность поисковых запросов гугла в разных регионах России.
- Сразу в 17 регионах, где победил «Спартак», его преимущество над «Зенитом» не превышает 6%. В свою очередь, «Зенит» опережает москвичей меньше чем на 6% лишь в пяти регионах.
- Самый большой интерес к «Спартаку», помимо Москвы и области, проявляют Рязанская область (72%), Ивановская область (69%), Владимирская область (68%) и Калужская область (68%).
- «Зенит», помимо Петербурга и области, доминирует в Туве (84%), Еврейской автономной области (71%), Ненецком автономном округе (69%) и Новгородской области (68%).
Оценивая ситуацию в целом − позиции обоих клубов примерно равны. У «Спартака» − гигантское преимущество в регионах, соседствующих с Москвой, у «Зенита» − тоже в соседних регионах и на Дальнем Востоке.
По данным «Яндекс Wordstat», у «Спартака» в среднем по России 56% (1 871 339 запросов), у «Зенита» − 44% (1 473 472 запросов). Google Trends дает такие цифры: «Спартак» − 48%, «Зенит» − 52%. За последние 12 месяцев там популярность клубов примерно одинаковая − это видно на графике.
«Краснодар» − единственный клуб из остальных с двумя регионами
Но с большой натяжкой, второй регион клуба − Адыгея, граница с которой проходит в паре метров от города Краснодара.
Интересен пример ЦСКА: москвичи проиграли в домашнем регионе, в Москве, зато опередили всех в Северной Осетии. Вероятнее всего, популярность армейцам обеспечил Алан Дзагоев − осетин по национальности.
Другие клубы РПЛ выиграли только в своих регионах. «Локомотив», «Динамо» и «Сочи» не смогли взять ни одного региона − в Москве и Краснодарском крае их опередили «Спартак» и «Краснодар» соответственно.