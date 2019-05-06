«Зенит» все решил зимой на рынке, когда провел гениальную многоходовку
Зимой «Зенит» потратил на трансферы 37 миллионов евро. Все деньги ушли на трех игроков, но общая сумма оказалась меньше доходов от одного Паредеса (40 миллионов). Его в полузащите заменил Барриос. В оборону пришел Ракицкий, в нападение – Азмун.
Семак решил все командные проблемы. За счет пасующего защитника исчез вопрос по началу атак без Паредеса. Барриос добавил мощи в отборах и цепкости. Азмун забил в чемпионате в два раза больше, чем в первой половине сезона за «Рубин».
На командных результатах это тоже сказалось. До весны «Зенит» проиграл пять раз, опередил конкурентов на одно очко, забил всего 27 голов. Сейчас есть 23 мяча за десять игр. Очки команда теряла всего трижды, поражений не было вообще.
Ракицкий превратился в командного диспетчера. Теперь он начинает атаки длинными забросами на Дзюбу (83 длинные передачи). Больше только у Ивановича и Лунева, которые играли во всех матчах РПЛ. Паредес тоже чаще исполнял длинные забросы, но его уже нет в клубе.
Покупка Азмуна поменяла роль Дзюбы. Осенью он перестал забивать из-за собственных проблем, весной на результативности сказалась командная тактика. Теперь Азмун завершает атаки, а главный русский футболист борется за мяч.
По сумме успешных отборов (35) на втором месте в команде Вильмар Барриос. По этому показателю он входит в 50 лучших игроков чемпионата, хотя все конкуренты сыграли намного больше. Например, у капитана «Краснодара» Мартыновича такие же 35 отборов, но за 25 игр.
«Зенит» заплатит «Боке» за Барриоса еще миллион в качестве бонуса за чемпионство. Все затраты на новых игроков удивительно совпали со сменой руководства, cкандальным запуском Z+ и турнирным прогрессом. Конкуренты не выдержали соперничество с «Зенитом», который изменился по всем направлениям.
Ни один клуб РПЛ даже близко не сравнится с «Зенитом» по зимним тратам. «Краснодар» отдал 9 миллионов евро на двух игроков, «Спартак» за еще меньшие деньги получил четырех. «Локомотив» и ЦСКА вместе сделали две аренды и трансфер за 70 тысяч.
С этой стороны все выглядит просто: «Зенит» нашел средства, потратился, ушел от конкурентов. Тут важно еще и другое. У каждого из этих приобретений были недостатки. На поле «Зенит» скрыл медлительность Ракицкого, однобокость Барриоса и зависимость Азмуна от Бердыева.
Поэтому победа и вышла такой убедительной.