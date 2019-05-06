«Зенит» все решил зимой на рынке, когда провел гениальную многоходовку

Зимой «Зенит» потратил на трансферы 37 миллионов евро. Все деньги ушли на трех игроков, но общая сумма оказалась меньше доходов от одного Паредеса (40 миллионов). Его в полузащите заменил Барриос. В оборону пришел Ракицкий, в нападение – Азмун.

Семак решил все командные проблемы . За счет пасующего защитника исчез вопрос по началу атак без Паредеса. Барриос добавил мощи в отборах и цепкости. Азмун забил в чемпионате в два раза больше, чем в первой половине сезона за «Рубин».

На командных результатах это тоже сказалось. До весны «Зенит» проиграл пять раз, опередил конкурентов на одно очко, забил всего 27 голов. Сейчас есть 23 мяча за десять игр. Очки команда теряла всего трижды, поражений не было вообще.