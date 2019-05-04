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#Артем Дзюба #РПЛ #Спартак #Зенит #Арсенал Тула #Роман Павлюченко #Ростов #Томь #Фернандо Кавенаги

Дзюба – чемпион. Он шел к этому тринадцать лет

04 мая 2019, 22:07

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), но судьбу чемпионского титула определил «Локомотив». «Локо» проиграл «Арсеналу» и передал «Зениту» чемпионские полномочия за три тура до конца сезона.

Питер пятый раз в истории выиграл чемпионат России. Самое интересное, что для лидера «Зенита», Артема Дзюбы, это чемпионство лишь первое в карьере. Разобрали долгий и трудный путь Дзюбы до золотой медальки.

ФК «Зенит»

Он пролетал мимо топ-3

Такое в карьере Дзюбы случалось и довольно часто. С «Томью» это получилось дважды: в сезоне-2009 он занял 9 место, в сезоне-2010 – 8. С «Ростовом» он располагался на седьмой строчке и опускался в зону стыков – на 14-ю. Во время прошлогодней ссоры с Манчини Дзюба выступал в «Арсенале», с которым поднялся на 7 место.

Кстати, конфузы случались и со «Спартаком». При Дзюбе команда лишь дважды пролетала мимо топ-3 – в 2008 году (8 место) и в сезоне-2012/13 (4 место).

ФК «Арсенал»

ФК «Ростов»

Официальный сайт РПЛ

ФК «Ростов»

Global Look Press

У Дзюбы две бронзовых медали

Самое интересное, что до сегодняшнего дня две бронзовых награды у Дзюбы были как у игрока «Зенита». В 2015/16 и в 2016/17 командой руководили Андре Виллаш-Боаш и Мирча Луческу, и она никак не могла разогнаться до чемпионского титула.

Хотя сам Дзюба был в полном порядке. В первом случае он забил 15 голов, во втором – 13.

Global Look Press

Global Look Press

Официальный сайт РПЛ

Со «Спартаком» он трижды был вторым

Первые два раза, можно сказать, не считаются. В 2006-2007 годах в нападении «Спартака» зажигали Павлюченко, Баженов, Кавенаги. Дзюба лишь был на подтанцовке.

Единственный сезон, когда Дзюба действительно помогал «Спартаку» за чемпионство, был 2011/12. Тогда Дзюба:

• Периодически капитанил в команде.

• За сезон забил практически больше всех. У Дзюбы было 11 голов. У Эменике – 13.

• Говорил о том, что недоволен вторым местом, что мечтает о победе в чемпионате вместе со «Спартаком».

Самое забавное, что именно с этого момента в отношениях Дзюбы и «Спартака» нарушилась гармония. С сезона-2011/12 он сыграл за московскую команду всего полтора года, съездил в две аренды в «Ростов» и уехал в «Зенит».

Перед отъездом в Питер Дзюба сказал, что едет в «Зенит» за трофеями. Спустя три года он сдержал свое обещание.

Global Look Press

Официальный сайт РПЛ

Официальный сайт РПЛ

ДЗЮБА – ЧЕМПИОН!!!

Этот сезон для Дзюбы стал крайне сложным. Сначала был ЧМ, где появились народная любовь, знаменитое празднование – воинское приветствие. Потом – неплохой вход в сезон, который ближе к концу осени подкосили не самые радужные результаты в чемпионате России и персональная безголевая серия.

В ситуации, когда мяч просто отказывался лететь в ворота после ударов Дзюбы, больше всех форварда поддерживал именно Семак. Он намекал, что задача забивать голы перешла к Азмуну. Вокруг Дзюбы же полностью строится игра команды. Семак на всякий случай добавил: «Дзюба обязательно забьет, когда это будет особенно нужно».

Предсказание тренера сбылось в матче с «Краснодаром». Тогда «Зенит» в убойном матче увез три очка во многом благодаря дублю Дзюбы. Дальше – больше. В игре с «Динамо» он еще раз забил и отдал голевой пас. А в матче с «Крыльями» он ассистировал на Азмуна и Смольникова.

На матч с «Ахматом» Дзюба не поехал из-за повреждения. В Грозном «Зенит» не стал чемпионом, зато благодаря оплошности "Локо" в Туле выиграл чемпионат России в пятый раз в своей истории. А Дзюба – впервые.

ФК «Зенит»

Global Look Press

Global Look Press

Global Look Press

Официальный сайт РПЛ

Официальный сайт РПЛ

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