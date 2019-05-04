Дзюба – чемпион. Он шел к этому тринадцать лет
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), но судьбу чемпионского титула определил «Локомотив». «Локо» проиграл «Арсеналу» и передал «Зениту» чемпионские полномочия за три тура до конца сезона.
Питер пятый раз в истории выиграл чемпионат России. Самое интересное, что для лидера «Зенита», Артема Дзюбы, это чемпионство лишь первое в карьере. Разобрали долгий и трудный путь Дзюбы до золотой медальки.
Он пролетал мимо топ-3
Такое в карьере Дзюбы случалось и довольно часто. С «Томью» это получилось дважды: в сезоне-2009 он занял 9 место, в сезоне-2010 – 8. С «Ростовом» он располагался на седьмой строчке и опускался в зону стыков – на 14-ю. Во время прошлогодней ссоры с Манчини Дзюба выступал в «Арсенале», с которым поднялся на 7 место.
Кстати, конфузы случались и со «Спартаком». При Дзюбе команда лишь дважды пролетала мимо топ-3 – в 2008 году (8 место) и в сезоне-2012/13 (4 место).
У Дзюбы две бронзовых медали
Самое интересное, что до сегодняшнего дня две бронзовых награды у Дзюбы были как у игрока «Зенита». В 2015/16 и в 2016/17 командой руководили Андре Виллаш-Боаш и Мирча Луческу, и она никак не могла разогнаться до чемпионского титула.
Хотя сам Дзюба был в полном порядке. В первом случае он забил 15 голов, во втором – 13.
Со «Спартаком» он трижды был вторым
Первые два раза, можно сказать, не считаются. В 2006-2007 годах в нападении «Спартака» зажигали Павлюченко, Баженов, Кавенаги. Дзюба лишь был на подтанцовке.
Единственный сезон, когда Дзюба действительно помогал «Спартаку» за чемпионство, был 2011/12. Тогда Дзюба:
• Периодически капитанил в команде.
• За сезон забил практически больше всех. У Дзюбы было 11 голов. У Эменике – 13.
• Говорил о том, что недоволен вторым местом, что мечтает о победе в чемпионате вместе со «Спартаком».
Самое забавное, что именно с этого момента в отношениях Дзюбы и «Спартака» нарушилась гармония. С сезона-2011/12 он сыграл за московскую команду всего полтора года, съездил в две аренды в «Ростов» и уехал в «Зенит».
Перед отъездом в Питер Дзюба сказал, что едет в «Зенит» за трофеями. Спустя три года он сдержал свое обещание.
ДЗЮБА – ЧЕМПИОН!!!
Этот сезон для Дзюбы стал крайне сложным. Сначала был ЧМ, где появились народная любовь, знаменитое празднование – воинское приветствие. Потом – неплохой вход в сезон, который ближе к концу осени подкосили не самые радужные результаты в чемпионате России и персональная безголевая серия.
В ситуации, когда мяч просто отказывался лететь в ворота после ударов Дзюбы, больше всех форварда поддерживал именно Семак. Он намекал, что задача забивать голы перешла к Азмуну. Вокруг Дзюбы же полностью строится игра команды. Семак на всякий случай добавил: «Дзюба обязательно забьет, когда это будет особенно нужно».
Предсказание тренера сбылось в матче с «Краснодаром». Тогда «Зенит» в убойном матче увез три очка во многом благодаря дублю Дзюбы. Дальше – больше. В игре с «Динамо» он еще раз забил и отдал голевой пас. А в матче с «Крыльями» он ассистировал на Азмуна и Смольникова.
На матч с «Ахматом» Дзюба не поехал из-за повреждения. В Грозном «Зенит» не стал чемпионом, зато благодаря оплошности "Локо" в Туле выиграл чемпионат России в пятый раз в своей истории. А Дзюба – впервые.