Дзюба – чемпион. Он шел к этому тринадцать лет

Со «Спартаком» он трижды был вторым

Первые два раза, можно сказать, не считаются. В 2006-2007 годах в нападении «Спартака» зажигали Павлюченко, Баженов, Кавенаги. Дзюба лишь был на подтанцовке.

Единственный сезон, когда Дзюба действительно помогал «Спартаку» за чемпионство, был 2011/12. Тогда Дзюба:

• Периодически капитанил в команде.

• За сезон забил практически больше всех. У Дзюбы было 11 голов. У Эменике – 13.

• Говорил о том, что недоволен вторым местом, что мечтает о победе в чемпионате вместе со «Спартаком».

Самое забавное, что именно с этого момента в отношениях Дзюбы и «Спартака» нарушилась гармония. С сезона-2011/12 он сыграл за московскую команду всего полтора года, съездил в две аренды в «Ростов» и уехал в «Зенит».

Перед отъездом в Питер Дзюба сказал, что едет в «Зенит» за трофеями. Спустя три года он сдержал свое обещание.