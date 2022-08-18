Новый клуб Дзюбы в Турции: президент оплатил игроку машину, фанаты объявляли голодовку, в составе – 11 свободных агентов 30+

«Адана Демирспор» собирает состав из свободных агентов: берет игроков 30+ и ничего не платит

Марио Балотелли, Ярослав Ракицкий, Гекхан Инлер, Волкан Шен, Юнес Беланда – вот только некоторые из игроков клуба «Адана Демирспор». Их объединяет то, что каждого «Адана Демирспор» подписывал бесплатно. Гекхан Инлер в августе 2022-го еще и стал самым возрастным игроком в истории клуба – он вышел на поле в возрасте 38 лет, 1 месяц и 17 дней.

Дзюба приходит в «Демирспор» по такой же схеме – свободным агентом в 33 года. Трансферная политика «Демирспора» сохранялась даже в момент, когда клуб не выступал в Суперлиге. «Адана Демирспор» впервые с прошлого века добрался до главной лиги в 2021-м, но ранее туда заезжал бывший игрок «МЮ» Андерсон. Разница в том, что приоритет в трансферах все равно отдавался туркам.

Сколько «Адана Демирспор» вообще отдавал за игроков в последние сезоны (данные Transfermarkt):

22/23 – 1,2 миллиона евро;

21/22 – 1,75 миллиона евро;

20/21 – 671 тысяча евро;

19/20 – 370 тысяч евро;

18/19 – 1,87 миллиона евро.

Всего в составе 11 игроков 30+ (Дзюбу учитываем), которые пришли свободными агентами. Первое фото Дзюбы в новом клубе: