Новый клуб Дзюбы в Турции: президент оплатил игроку машину, фанаты объявляли голодовку, в составе – 11 свободных агентов 30+
Артем Дзюба договорился о переходе в турецкий «Адана Демирспор». Это уже подтвердил клуб: подписано соглашение по схеме «1+1». Ранее Дзюба не продлил контракт с «Зенитом» и ушел из клуба свободным агентом. Летом он тренировался с «Рубином» из ФНЛ. «Адана Демирспор» станет его первой командой за пределами России.
«Адана Демирспор» собирает состав из свободных агентов: берет игроков 30+ и ничего не платит
Марио Балотелли, Ярослав Ракицкий, Гекхан Инлер, Волкан Шен, Юнес Беланда – вот только некоторые из игроков клуба «Адана Демирспор». Их объединяет то, что каждого «Адана Демирспор» подписывал бесплатно. Гекхан Инлер в августе 2022-го еще и стал самым возрастным игроком в истории клуба – он вышел на поле в возрасте 38 лет, 1 месяц и 17 дней.
Дзюба приходит в «Демирспор» по такой же схеме – свободным агентом в 33 года. Трансферная политика «Демирспора» сохранялась даже в момент, когда клуб не выступал в Суперлиге. «Адана Демирспор» впервые с прошлого века добрался до главной лиги в 2021-м, но ранее туда заезжал бывший игрок «МЮ» Андерсон. Разница в том, что приоритет в трансферах все равно отдавался туркам.
Сколько «Адана Демирспор» вообще отдавал за игроков в последние сезоны (данные Transfermarkt):
- 22/23 – 1,2 миллиона евро;
- 21/22 – 1,75 миллиона евро;
- 20/21 – 671 тысяча евро;
- 19/20 – 370 тысяч евро;
- 18/19 – 1,87 миллиона евро.
Всего в составе 11 игроков 30+ (Дзюбу учитываем), которые пришли свободными агентами. Первое фото Дзюбы в новом клубе:
Яркая трансферная история связана с сенегальцем Баду Ндиайе. Он перешел в клуб в июле 2022-го. Ндиайе рассказывал об обстановке в клубе и взаимоотношениях с партнерами. На его переход прямо повлиял Юнес Беланда. Ндиайе вспоминал о реакции Беланда, когда тот узнал об интересе к нему со стороны других команд: «Он сказал, что если я подпишусь с кем-нибудь еще, то он найдет меня и убьет».
Президент добавил игроку денег на машину – это благодарность за двухлетнюю аренду
Перспективный турок Юнус Акгюн принадлежит «Галатасараю», но провел два сезона в «Демирспоре». За время аренды он подружился с президентом клуба Муратом Сансаком. В контракте Акгюна были прописаны бонусы – всего он заработал 690 тысяч лир. «Демирспор» полностью выплатил их Акгюну и хотел, чтобы он остался и на третий сезон. Не получилось.
Акгюн в итоге попал в основу «Галатасарая», но Сансак выписал ему благодарность. Он спросил у Акгюна о его любимой машине. Узнал про «Мерседес», но отказался его покупать. Зато он добавил Акгюну денег на BMW 320 (1,7 млн лир) – вышел еще миллион лир: «Я уже говорил Юнусу, что помимо бонусов у меня будет для него подарок. Я оплатил разницу за машину».
Клубный стадион строился семь лет, хотя первоначальная цель – открытие за два года
«Адана Демирспор» анонсировал строительство стадиона в 2014 году. Заявленная вместимость – 33 тысячи зрителей, год открытия – 2016-й. Характеристики стадиона сохранились, но открылся он только в 2021 году. Мешали проблемы с внутренней отделкой и оборудованием. Теперь новую арену делят «Адана Демирспор» и «Аданаспор» – они считаются главными соперниками.
До этого «Адана Демирспор» все время играл на арене «5 января», которая была открыта аж в 1938 году. Официально она была снесена в том же 2021-м, но за семь лет до этого случилось переименование. В название стадиона добавилось имя Фатиха Терима: Адана – его родной город. Сам Терим играл за клуб «Адана Демирспор» до 1974 года, а потом ушел в «Галатасарай».
Первые месяцы истории стадиона были связаны со скандалом. «Адана Демирспор» боролся за выход в высшую лигу, поэтому пригласил фанатов на матч. Хотя официально это было запрещено из-за ковидных правил. Итог – штраф в 65 тысяч лир.
Тренер Монтелла может в любой момент вернуться в Италию, а в Турции больше всего ценит еду
Тренером в «Адана Демирспор» работает Винченцо Монтелла. Это его второй клуб за пределами Италии в тренерской карьере. Монтелла говорил банальное о том, что выбрал «Демирспор» из-за проекта и общения с руководством. Уже после первого сезона он рассказал о желании остаться в команде еще на много лет. Хотя имеет пункт в контракте о переходе в любой итальянский клуб.
В каждом интервью Монтелла делится впечатлениями о турецкой кухне. Есть два ярких примера. Первый: «Я хорошо разбираюсь в специях. Я также люблю еду, у меня есть никаких проблем. Особенно люблю овощи». Второй: «Я люблю кебаб. У них хорошие мясные и овощные блюда». Монтелла договорился с президентом Сансаком, что никогда не уйдет в другой турецкий клуб.
Монтелла возил команду на сборы в Италию. И звал ее к себе домой:
Еще в Турции Монтелла дважды подавал жалобы на судей, хотя до этого никогда так не делал: «Я очень разочарован. В турецком футболе вообще нет здоровой системы». Интересно, что именно «Адана Демирспор» участвовал в историческом матче. Тогда судья завершил первый тайм на две минуты раньше положенного, а потом вернул клубы прямо из раздевалок.
Фанаты «Демирспора» иногда бесят даже клубное руководство – все из-за политики и свиста
В конце прошлого сезона президент «Демирспора» Мурат Сансак ярко выступил со словами о беспорядках на стадионе. Тогда фанаты освистывали бывшее руководство клуба и политиков. Сансак призвал других людей сдавать тех, кто кидает на поле деньги и свисит. И высказался на примере из товарищеской игры: «Это не оскорбление для них, а прямое неуважение ко мне».
Фанаты «Демирспора» ассоциируют себя с рабочим классом. Ходят с плакатами о героях-рабочих, которые отсылают к железнодорожникам. Они основали команду еще в середине прошлого века. Скандалы с фанатами случаются из-за их политических взглядов. Однажды они вообще объявили голодовку из-за положения клуба. Даже такие фанаты умеют дружить – с итальянским «Ливорно».
Когда «Адана Демирспор» вышел в высшую лигу, руководитель соцсетей фанатской группировки рассказывал: «Если клубу повезет, этот трофей отправится в могилы всех этих потерянных людей». В том же интервью он отмечал любимого бывшего президента – тот совершил самоубийство в 41 год, когда повесился на пожарной лестнице. Причина: накопившиеся серьезные долги.
Наш автор Илья Егоров поговорил с турецким журналистом для партнерского проекта «Бомбардир». Тот назвал фанатов «Демирспора» крутыми.
«Адана Демирспор» завершил прошлый сезон победой 7:0 – Балотелли забил пять голов за матч
Все яркие истории по игрокам «Демирспора» связаны с Балотелли. В сентябре 2021 года он ответил жестом тренеру, который называл его безмозглым. А в заключительной игре сезона вообще забил пять голов в ворота команде «Гезтепе». Один из них был рабоной. Пока Балотелли остается в клубе, хотя приход Дзюбы связывался именно с его возможным уходом.
Теперь же сам Дзюба так рассказал о переходе в соцсетях: