Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #Зенит #Тикток

Оказывается, слово «Дзюба» забанено в поиске тиктока. Видео с ним находятся только по обманкам типа «ДзюбО»

03 февраля, 19:58

Инстаграм Дзюбы

Если ввести в тиктоке «Артем Дзюба» или просто «Дзюба», то поисковая система ничего не выдаст. Об этом мы узнали из телеграм-канала «Финт в очко»

Мы тоже проверили. 

Вероятно, тикток игнорирует Дзюбу из-за того самого секс-видео конца 2020 года.

Но если ввести в тиктоке «секс» или «наркотики», то поиск выдаст такой результат. 

Так что – в тиктоке вообще не найти видео с Дзюбой? Нет. Есть несколько способов их найти.

Первый. Искать на латинице – «Dzyuba». Очень много видео. В том числе, от «Зенита» и РПЛ.

Второй способ найти тиктоки с Дзюбой – более странный. Нужно ввести «Дзюбо» – и тогда снова тикток выдает море результатов. 

Если что, на втором тиктоке показано лицо Дзюбы с того самого видео, потом рукопожатие Черчесова, а потом его руки у рта. 

Но это все не значит, что хештег «Дзюба» забанен. Его можно найти через видео «Зенита». И по нему будет снова много видео, которым тикток не сбавляет просмотры.

У этого хештега больше 350 миллионов просмотров. 

Получается, единственное ограничение тиктока – игнорирование фамилии Дзюбы в выдаче поиска. А так все ок. Танцуем. 

Вот кого тикток точно не банит
Oxxxymiron в день рождения завел тикток. Вместо танцев – монолог на три минуты: за звездами «мы еще придем», возвращаться в медиаполе пока не решил
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