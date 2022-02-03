Оказывается, слово «Дзюба» забанено в поиске тиктока. Видео с ним находятся только по обманкам типа «ДзюбО»
Если ввести в тиктоке «Артем Дзюба» или просто «Дзюба», то поисковая система ничего не выдаст. Об этом мы узнали из телеграм-канала «Финт в очко».
Мы тоже проверили.
Вероятно, тикток игнорирует Дзюбу из-за того самого секс-видео конца 2020 года.
Но если ввести в тиктоке «секс» или «наркотики», то поиск выдаст такой результат.
Второй способ найти тиктоки с Дзюбой – более странный. Нужно ввести «Дзюбо» – и тогда снова тикток выдает море результатов.
Если что, на втором тиктоке показано лицо Дзюбы с того самого видео, потом рукопожатие Черчесова, а потом его руки у рта.
Но это все не значит, что хештег «Дзюба» забанен. Его можно найти через видео «Зенита». И по нему будет снова много видео, которым тикток не сбавляет просмотры.
У этого хештега больше 350 миллионов просмотров.
Получается, единственное ограничение тиктока – игнорирование фамилии Дзюбы в выдаче поиска. А так все ок. Танцуем.