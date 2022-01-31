Oxxxymiron в день рождения завел тикток. Вместо танцев – монолог на три минуты: за звездами «мы еще придем», возвращаться в медиаполе пока не решил
31 января у Oxxxymiron день рождения. Ему исполняется 37 лет. И с момента релиза его нового альбома «Красота и уродство» прошло почти 2 месяца (вышел 1 декабря). С того дня Oxxxymiron не только окончательно вернулся в рэп-игру, объявил о новых концертах, но и немного обновил социальные сети, которые забросил на два года.
Количество постов в его соцсетях, начиная с 1 декабря:
- Инстаграм – 3 поста. Там обложка нового альбома, видео и фото.
- Твиттер – 5 постов. И все связаны либо с альбомом, либо с новыми концертами.
В свой день рождения Оксимирон шагнул еще в одну соцсеть – тикток. На момент написания текста там один пост – видео на 2 минуты 51 секунду.
Вот текст:
«Яхонтовые вы мои!
Я сегодня максимально не в своем формате, как видите. Поэтому немного не в своей тарелке. Но как сказал великий поэт современности: «Развивайся, либо сдохни, как ГКЧП». Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами вот здесь и вот так.
Я хочу на самом деле это сделать по одной единственной причине. Я хочу вас от всего сердца поблагодарить за какой-то совершенно дикий интерес к альбому «Красота и уродство», какой-то совершенно бешенный саппорт. Я, честно говоря, такого не ожидал, потому что меня два года не было в соцсетях. Ну то есть я ожидал, но не ожидал, что будет так. Ожидал просто какой-то реакции.
Два года меня не было в соцсетях. Хрен знает вообще сколько лет не было нигде: не было в медиаполе. Поэтому те цифры, которые я сейчас вижу – я честно скажу: я за ними слежу, мне это интересно, это некая такая азартная штука – цифры меня поражают. Альбом два месяца стабильно держится в топ-3 всех русских альбомов на Spotify и Apple. Сейчас вроде второе-третье место. 25 млн прослушиваний в вк. Для меня сейчас это много, потому что альбом максимально не конъектурный. Совершенно не в духе времени: треки длинные и вообще музыка не для фонового прослушивания.
Мне кажется, что это круто. Я вам очень благодарен. Альбом мне очень нравится. Наверное, на данный момент это мой любимый альбом из моих трех. Поэтому я рад, что большинству из вас он тоже зашел. И поэтому для меня важны эти цифры.
Я хочу вам сказать огромное спасибо за ваше терпение в течение всех этих лет. А исполнителям, которые в разы популярнее, потому что их музыка проста до банальности: за вами мы еще тоже придем.
Я не знаю, как часто буду выходить в таком формате или в других форматах, чтобы с вами пообщаться. Но рамки себе ставить никакие не буду: захочу – выйду, не захочу – не выйду. Специально никаких мистификаций и загадочностей не выпускаю. Просто хочу прислушиваться к себе: хочу ли я выходить в интернет или хочу пока что привыкнуть к новой реальности, в которой у меня есть третий альбом. Потому что это для меня реально непривычно.
Хочу еще передать привет твиттер-гэнг. Знаю, что вы ждете мое появление – очень много сообщений. Рано или поздно я появлюсь. И все.
Спасибо вам огромное. Peace out!»
Текст пишется через 2 часа после выхода видео. За это время оно набрало 106,8 тыс. просмотров, 35,1 тыс. лайков, 4 тыс. комментариев и 3,1 тыс. репостов. За это время Оксимирон сам ни на кого не подписался. А общий профиль выглядит так: