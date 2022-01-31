Oxxxymiron в день рождения завел тикток. Вместо танцев – монолог на три минуты: за звездами «мы еще придем», возвращаться в медиаполе пока не решил

Вот текст:

«Яхонтовые вы мои!

Я сегодня максимально не в своем формате, как видите. Поэтому немного не в своей тарелке. Но как сказал великий поэт современности: «Развивайся, либо сдохни, как ГКЧП». Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами вот здесь и вот так.

Я хочу на самом деле это сделать по одной единственной причине. Я хочу вас от всего сердца поблагодарить за какой-то совершенно дикий интерес к альбому «Красота и уродство», какой-то совершенно бешенный саппорт. Я, честно говоря, такого не ожидал, потому что меня два года не было в соцсетях. Ну то есть я ожидал, но не ожидал, что будет так. Ожидал просто какой-то реакции.

Два года меня не было в соцсетях. Хрен знает вообще сколько лет не было нигде: не было в медиаполе. Поэтому те цифры, которые я сейчас вижу – я честно скажу: я за ними слежу, мне это интересно, это некая такая азартная штука – цифры меня поражают. Альбом два месяца стабильно держится в топ-3 всех русских альбомов на Spotify и Apple. Сейчас вроде второе-третье место. 25 млн прослушиваний в вк. Для меня сейчас это много, потому что альбом максимально не конъектурный. Совершенно не в духе времени: треки длинные и вообще музыка не для фонового прослушивания.

Мне кажется, что это круто. Я вам очень благодарен. Альбом мне очень нравится. Наверное, на данный момент это мой любимый альбом из моих трех. Поэтому я рад, что большинству из вас он тоже зашел. И поэтому для меня важны эти цифры.