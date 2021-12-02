Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми

Борис Гребенщиков – лидер культовой рок-группы «Аквариум». Ему 68 лет, но Гребенщиков до сих пор выступает с концертами. Ближайшие выступления в России состоятся в феврале 2022 года. В 2021-м «Аквариум» выпустила кавер-альбом «Дань». Все средства от его продажи идут в фонд «МойМио», который помогает детям с миодистрофией Дюшена. Это генетическая болезнь.

Оксимирон и Гребенщиков связаны не только через обложку альбома. Еще семь лет назад Оксимирон хвалил альбом «Соль», который Гребенщиков показал в 2014 году. Тогда оценивал творчество: «С «Навигатора» такого не было. То есть последние 20 лет». Еще Оксимирон вспоминал, что был на концерте Гребенщикова в 1996 году. И всегда ждал его новые альбомы.

Оксимирон писал: «БГ всегда был последовательным противником копирайт-репрессий и платного музконтента». Следил за новостями вокруг его творчества. Однажды узнал, что Гребенщиков вдохновлялся «Дурачком» Летова. Реакция Оксимирона: «Круг любимой музыки замкнулся». Сам он в твиттере даже общался строчками из песен Гребенщикова.

И приходил в комментарии к его постам. Оставлял сердечки: