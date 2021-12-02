Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми
Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство» (подробности – в отдельной новости). Это его третий альбом за карьеру, предыдущий выходил в 2015 году. Борис Гребенщиков разработал обложку для нового альбома Оксимирона. Об этом сам Оксимирон упомянул в твиттере, когда анонсировал трек-лист. Так выглядит сама обложка:
Борис Гребенщиков – лидер культовой рок-группы «Аквариум». Ему 68 лет, но Гребенщиков до сих пор выступает с концертами. Ближайшие выступления в России состоятся в феврале 2022 года. В 2021-м «Аквариум» выпустила кавер-альбом «Дань». Все средства от его продажи идут в фонд «МойМио», который помогает детям с миодистрофией Дюшена. Это генетическая болезнь.
Оксимирон и Гребенщиков связаны не только через обложку альбома. Еще семь лет назад Оксимирон хвалил альбом «Соль», который Гребенщиков показал в 2014 году. Тогда оценивал творчество: «С «Навигатора» такого не было. То есть последние 20 лет». Еще Оксимирон вспоминал, что был на концерте Гребенщикова в 1996 году. И всегда ждал его новые альбомы.
Оксимирон писал: «БГ всегда был последовательным противником копирайт-репрессий и платного музконтента». Следил за новостями вокруг его творчества. Однажды узнал, что Гребенщиков вдохновлялся «Дурачком» Летова. Реакция Оксимирона: «Круг любимой музыки замкнулся». Сам он в твиттере даже общался строчками из песен Гребенщикова.
И приходил в комментарии к его постам. Оставлял сердечки:
Признавался в любви к отдельным песням:
Выделял отдельный документальный фильм:
Мечта Оксимирона – совместная песня с Гребенщиковым. Так он об этом говорил (цитата по The Flow): «На данный момент из тех, кто жив, я бы больше всего хотел записать трек с Борисом Гребенщиковым. Но я не решаюсь его спросить, потому что я слишком фанат». Гребенщиков почти сразу отвечал, что для этого ему нужно вдохновение.
Борис Гребенщиков рассказывал о возможном дуэте с Оксимироном два года назад: «Оксимирон – близкий друг наших детей, я его хорошо знаю. Мы говорили с ним об этом, но нужно сначала. понимаете, нельзя спеть просто так что-нибудь. Нужно, чтобы было что, и именно с ним. Если у нас получится, я с удовольствием, мне было бы это интересно».
Гребенщиков смотрел баттлы с участием Оксимирона. Специально знакомился с ними, чтобы грамотно отвечать на вопросы. Критиковал рекламу банков и коммерческое шоу вокруг их производства. Но в интервью давал новое пояснение по отношению к Оксимирону: «К Оксимирону как к человеку отношусь очень хорошо. Он друг моих детей, они вместе учились».
Оксимирон и Гребенщиков косвенно пересекались на совместном проекте «Ампир V». Это фильм, который снят по мотивам романа Виктора Пелевина (где сейчас Пелевин). Фильм готовился к выходу еще с 2017 года. Сейчас премьера перенесена на март 2022 года. Оксимирон принимал участие в съемках. Борис Гребенщиков и Филипп Киркоров вместе работали над саундтреком.
Реакция фанатов на сотрудничество Оксимирона и Гребенщикова: