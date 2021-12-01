Oxxxymiron
Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и Уродство»: где слушать. В нем 22 трека
вчера, 22:47
Последние события из жизни Oxxxymiron:
- 12 ноября: выпустил очередной микстейп – «miXXXtape III: Смутное Время». В нем много старых песен. После этого его раскритиковали фанаты в соцсетях.
- 22 ноября: анонсировал выход нового альбома 1 декабря 2021 года.
- 1 декабря: как и обещал, выпустил новый альбом.
🎧 Где можно послушать:
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