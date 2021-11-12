«Мы переживем это смутное время». Oxxxymiron вместо альбома выпустил микстейп старых треков – и все соцсети таааак шумят 😤

12 ноября все ждали новый альбом Oxxxymiron. Но внезапно вышел микстейп – набор старых куплетов и треков, которые уже выходили. В его карьере ранее такое было дважды:

• miXXXtape I (2012).

• «miXXXtape II: Долгий путь домой» (2013).

Третий называется «miXXXtape III: Смутное Время». На самом деле он планировался давно. Oxxxymiron рассказывал о нем в своем видеообращении еще в 2016 году. Он говорил: третий микстейп сдвигается на неопределенный срок.

Его цитата: «Релиз переносится. И, возможно, вообще отменяется или видоизменяется. Посмотрим в следующем году».