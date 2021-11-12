Oxxxymiron
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#Oxxxymiron

«Мы переживем это смутное время». Oxxxymiron вместо альбома выпустил микстейп старых треков – и все соцсети таааак шумят 😤

12 ноября, 12:18

Oxxxymiron

12 ноября все ждали новый альбом Oxxxymiron. Но внезапно вышел микстейп – набор старых куплетов и треков, которые уже выходили. В его карьере ранее такое было дважды:

• miXXXtape I (2012).

• «miXXXtape II: Долгий путь домой» (2013).

Третий называется «miXXXtape III: Смутное Время». На самом деле он планировался давно. Oxxxymiron рассказывал о нем в своем видеообращении еще в 2016 году. Он говорил: третий микстейп сдвигается на неопределенный срок.

Его цитата: «Релиз переносится. И, возможно, вообще отменяется или видоизменяется. Посмотрим в следующем году».

Сейчас третий микстейп вышел. В нем Oxxxymiron собрал 36 треков, которые выпустил в период с 2014 года по 2021-й. Из них только два новых, которые еще никто не слышал – «Мох» и «Колесо». Будет ли это единственный полноценный альбом Оксимирона в этом году – неизвестно. Но в треке «Колесо» есть такое:

«Колесо понеслось.

Колесо катится от низов,

Чтобы упасть вниз в пропасть.

И лишь тогда внезапно вернуться наверх,

Когда все слова зевак предадутся забвению.

Путь меж камней, шутки линейны,

Мы переживем это смутное время».

Но люди в соцсетях мало внимания обращают на два новых трека. Все обсуждения – вокруг того, что почти все песни с микстейпа старые.

На ютубе у микстейпа в комментариях мало негатива. В основном – удивленно-уважительные реакции. Сборная России тоже пришла:

В комментариях под релизом вконтакте – много разочарования и стеба. 

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