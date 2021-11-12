«Мы переживем это смутное время». Oxxxymiron вместо альбома выпустил микстейп старых треков – и все соцсети таааак шумят 😤
12 ноября все ждали новый альбом Oxxxymiron. Но внезапно вышел микстейп – набор старых куплетов и треков, которые уже выходили. В его карьере ранее такое было дважды:
• miXXXtape I (2012).
• «miXXXtape II: Долгий путь домой» (2013).
Третий называется «miXXXtape III: Смутное Время». На самом деле он планировался давно. Oxxxymiron рассказывал о нем в своем видеообращении еще в 2016 году. Он говорил: третий микстейп сдвигается на неопределенный срок.
Его цитата: «Релиз переносится. И, возможно, вообще отменяется или видоизменяется. Посмотрим в следующем году».
Сейчас третий микстейп вышел. В нем Oxxxymiron собрал 36 треков, которые выпустил в период с 2014 года по 2021-й. Из них только два новых, которые еще никто не слышал – «Мох» и «Колесо». Будет ли это единственный полноценный альбом Оксимирона в этом году – неизвестно. Но в треке «Колесо» есть такое:
«Колесо понеслось.
Колесо катится от низов,
Чтобы упасть вниз в пропасть.
И лишь тогда внезапно вернуться наверх,
Когда все слова зевак предадутся забвению.
Путь меж камней, шутки линейны,
Мы переживем это смутное время».
Но люди в соцсетях мало внимания обращают на два новых трека. Все обсуждения – вокруг того, что почти все песни с микстейпа старые.
На ютубе у микстейпа в комментариях мало негатива. В основном – удивленно-уважительные реакции. Сборная России тоже пришла:
В комментариях под релизом вконтакте – много разочарования и стеба.