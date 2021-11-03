Бывшая девушка Оксимирона обвинила его в психологическом давлении, изменах и доведении до депрессии – на момент встречи ей было 15. Разбор истории
Почему на «Голе» вышел этот материал? Несколько дней назад мы разбирали клип Оксимирона и разговоры о выходе его нового альбома как важное событие в русскоязычной поп-культуре (наше медиа иногда не только про спорт). Если мы написали об этом, то должны осветить другую важную сторону темы, появившуюся позднее. Для многих эти новые подробности – ключевой фактор, который создает новый взгляд на все творчество Оксимирона.
Важное дополнение
Оксимирон прокомментировал историю.
Оксимирон с десятиминутным клипом «Кто убил Марка?» на втором месте в трендах ютуба уже третий день (редко кто так держится высоко и долго) и собрал сейчас шесть с половиной миллионов просмотров. Сначала все обсуждали детали конфликта Оксимирона с рэпером Ромой Жиганом. Оксимирон признавался, что из-за этой ситуации он десять лет страдал и полтора года занимался с психотерапевтом. Полный разбор откровений Оксимирона – ниже по ссылке.
Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать
Но сейчас акцент в истории Оксимирона неожиданно смещается в другую сторону.
В инстаграме появился пост девушки по имени Вера, которая на фоне признания Оксимирона рассказывает о сложностях в отношениях с ним. Ее личность и факт отношений с Оксимироном подтвердили источники сайта The Flow.
Этот пост – коротко:
- Она встречалась с Оксимироном примерно с 2008 по 2012 год. Он тогда был женат. В начале отношений ей было 15 лет, а ему 23. Из ее текста непонятно, был ли у них секс, когда ей было 15. Но в описании их отношений есть фраза «сначала переспал, будучи женатым».
UPD. Позже она написала новый пост, где уточнила, что в 15 лет у нее с Оксимироном были дружеские отношения: «Наши отношения вышли за рамки дружбы, уже после того, как мне исполнилось 16 лет (возраст согласия). Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии».
- Оксимирон опекал Веру в Лондоне, помогал с жильем и обустройством в новой среде.
- Отношения завершились в 2012-м. Вера обвиняет Оксимирона в изменах. И говорит, что он упоминал ее в треках (например, в «Девочке-***»).
На момент публикации пост был удален инстаграмом за «преследование или травлю».
Важные цитаты из удаленного поста:
- «Взять ответственность? Перестать быть жертвой? Серьезно? А как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа?»
- «Что насчет девочек, которых ты ставил перед собой на колени, изменяя с ними в туре, потому что они были готовы на все, ведь много непонятных умных слов и свет софитов делали свое дело?»
- «Ты пообещаешь никогда больше не разговаривать со мной и не отвечать на письма. И сдержишь слово. А через неделю выпустишь новую версию «Девочки-***» и надолго замолчишь».
- «Семь лет терапии и сжирающего все чувства вины от того, что я тебя, гения, разрушила, и все это под бесконечный саундтрек о том, как тебе все это время очень громко и невыносимо больно из каждого утюга?»
- «Это реальная часть не только твоей истории, которую ты сейчас заставляешь работать на себя, искажая факты, спекулируя на актуальных темах и делая из себя снова героя-андердога».
Скоро Вера выпустила второй пост, где поясняет, почему высказывается именно сейчас:
«Все это время мне было страшно вообще как-либо открыто проявляться во внешнем мире, потому что мне казалось, что он рассказал всему миру, какой я жуткий монстр, и никто никогда не захочет иметь со мной дел.
Меня бесит, как перевернуты события десятилетней давности, чтоб он снова оказался непонятым героем. Более того, это очевидное промо альбома и я немного знакома с тем, как этот человек все продумывает вплоть до тем будущих текстов».
Давайте разбираться через треки Оксимирона. Эти признания основаны на реальных отношениях?
Оксимирон в интервью редко рассказывает о своей личной жизни. Но много его треков автобиографичны, и там можно найти зацепки. Оксимирон действительно был женат, но подробностей о браке совсем мало.
Трек «Йети и дети»:
«Я стал звездой, ты по полной бы одурел,
Видя, как я живу с женой в однокомнатной конуре».
«Крокодиловы слезы»:
«Помнишь, никто не верил, что мы вместе и женаты.
…
Ты мой серотонин, а не амброзия с нектаром
Я сказал железно: «Все!» – но ты коррозия металла».
Что делал Оксимирон в 2007-2008 годах? Да, жил в Лондоне. И тогда еще был не очень известным рэпером, помогал русскоязычным студентам и ученикам старших классов адаптироваться в Лондоне после переезда. Работал переводчиком и перепробовал много профессий. Об этом он читал в «Лондонграде»:
«Я делаю дела, нахожу варианты, решаю проблемы
Что ж, нет, я не романтик, но если воровать, то, как минимум, бриллиант королевы».
В «Неваляшке» Оксимирон читает, как изменилась его жизнь после появления «трикстера». Ник Веры в инстаграме – tricksterquest. И кадры с ней есть в неизданном клипе 2012 года на этот трек.
«Пока кто-то спасается бегством, откуда-то вдруг появляется трикстер».
Об отношениях Оксимирона и Веры писал его бывший друг и рэпер Шокк в 2019-м (пост из инстаграма с этой историей удален):
«Веру Мирон потрахивал еще в Лондоне, будучи ее опекуном, когда ей было 15. «На рабочем столе босса», – хвастался он».
Вероятно, об отношениях Оксимирона и Веры читал Джонибой на батле в 2015 году:
«У твоей бывшей волос меньше, чем у меня на мошонке.
...
И вообще совет: нравятся лысые киски —
Купи себе сфинкса».
Оксимирон на это ответил в начале раунда:
«Ты что-то вякнул про подругу? Мы расстались давно
Но она мне близкий человек, что ты базаришь, говно?».
Вера и Оксимирон вообще появлялись вместе? Да, вот кадр из интервью 2012 года. где Оксимирон рассказывает, как отправил на сцену выступать не себя, а другого человека.
Возможно, драме отношений Оксимирона и Веры посвящена эта строчка из «Песенки гремлина»:
«Перебираю тщетно аллегории,
Меж тем моя любовь *** с кем-то в Черногории».
И главное – что Оксимирон читает в треке «Девочка-***», который Вера считает посвященным ей? Тут важно отметить, что есть две версии песни. Всем известная вышла в 2015-м на альбоме «Горгород». Но есть версия 2012 года, более личная и подробная:
«Стрижка ежиком, но проведи-ка раз – дикобраз.
…
Не удержит, не убережет ее, кто б ни стерег
Маленькая девочка с ножом, недобрый зверек.
...
Не от кутюр и не от балды – она от лукавого
Или напротив, небо мне льстит
Раз послало мне этот комочек ненависти».