Бывшая девушка Оксимирона обвинила его в психологическом давлении, изменах и доведении до депрессии – на момент встречи ей было 15. Разбор истории

Оксимирон с десятиминутным клипом «Кто убил Марка?» на втором месте в трендах ютуба уже третий день (редко кто так держится высоко и долго) и собрал сейчас шесть с половиной миллионов просмотров. Сначала все обсуждали детали конфликта Оксимирона с рэпером Ромой Жиганом. Оксимирон признавался, что из-за этой ситуации он десять лет страдал и полтора года занимался с психотерапевтом. Полный разбор откровений Оксимирона – ниже по ссылке.

Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать

Но сейчас акцент в истории Оксимирона неожиданно смещается в другую сторону.