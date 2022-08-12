Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
Самому шумному и обсуждаемому рэп-баттлу русской культуры исполнилось пять лет.
Как он повлиял на среду вокруг? И повлиял ли вообще хоть как-то? В чем секрет того медиабурления? Что было дальше за эти пять лет? Как дела у баттлов сейчас? Правда ли их место заняли бои – и что это для нас значит?
Осмысляем и разбираем все с экспертами в большом материале.
Это одна из трех частей мини-сериала «Гола» к пятилетию баттла – еще две ищите здесь:
Как баттл захватил все внимание: репортажи The Times и Первого канала, Слава КПСС – в прямом эфире на «Культуре», мысли типа «это спор о первичности культуры»
Баттл Оксимирона и Славы КПСС вышел шире рэп-пространства и российского инфополя. The Times написал, что Оксимирон использует баттлы для дебатов о русской культуре, а федеральные СМИ платили штрафы за встраивание видео, в которых содержался мат.
В России о баттле высказывались или делали отсылки к нему политики и музыканты – от Геннадия Онищенко до Иосифа Кобзона. Писатель Дмитрий Быков [признан в России иностранным агентом] говорил: «Баттл – главный жанр современной русской жизни, и властям это нравится, потому что пока есть баттл, не будет майдана. Ведь срывать раздражение друг на друге – самый верный способ сохранить существующее положение вещей».
Через две недели, когда баттл собрал 22 миллиона просмотров, Первый канал выпустил о нем девятиминутный репортаж. В нем вспомнили, что Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский устраивали поэтические поединки, а Владимир Маяковский в стихах спорил с оппонентами. Другая линия – рэп в России победил и заменил рок:
«Баттл Oxxxymiron VS Слава КПСС – это спор о первичности культуры. Что важнее – успех, благополучие, деньги или само созидание, творчество, личность? И вот на уличном языке они обсуждают фундаментальные философские проблемы. Они отсылают к классике, они цитируют великих поэтов. Правда, в баттлах очень сильно ругаются, матерятся.
Некоторые считают, что русский рэп пришел на смену русскому року, который владел умами молодежи в 80-х и 90-х годах. Потом русский рок ослаб. Потерял свою актуальность. И вот новое явление – русский рэп. Широкая публика не знала даже, что такой жанр существует. Но российский баттл-рэп неожиданно вышел на миллионную аудиторию! Похороны пришлось отложить».
Еще одно появление на Первом канале – комплементарный баттл между Бастой и Максимом Галкиным, которые делали отсылки к темам Оксимирона и Славы КПСС. Перед этим Баста обратился к зрителям в студии: если им понравятся панчлайны (хотя никто не понял, что это значит), нужно имитировать пистолет и говорить «пау-пау-пау».
Через месяц после баттла Слава КПСС вместе с Замаем пришел на канал «Культура» к бывшему министру культуры Михаилу Швыдкому, где в прямом эфире обсуждал феномен баттл-культуры. Один из участников студии сказал, что люди устали от пошлости – им нужна субъективность, новые личности и что-то свежее.
«Я не хочу никого воспитывать. Мне противна мессианская позиция. На баттлах почитать Гумилева – это не мое. Если мы к этому движемся, то тогда мы на баттлах должны читать исключительно панчлайны про то, что нужно мыть руки перед едой, о том, что нужно чистить зубы каждый день», – говорил Слава КПСС.
Каким баттл Оксимирона и Славы КПСС остался в культуре и на что повлиял – кажется, никаким и ни на что
Зато точно пополнил базу цитат в среде. Фразы «easy-easy», «real talk» и «think about it», которые использовал Оксимирон, по отдельности и как цельное высказывание стали мемом. Их Слава КПСС высмеивал на интервью у Юрия Дудя [признан в России иностранным агентом].
Мы опросили экспертов рэп-индустрии, какие смыслы внес тот баттл, какие проблемы поднял и что оставил после себя:
• Дмитрий «Габонская гадюка» Егоров, который судил баттл: «Можно сказать, что сошлись две школы – условно поп и андеграунд, хотя Оксимирона можно назвать поп-музыкой только в рамках субкультуры, да и то с натяжкой, наверное. Это знаковое событие для баттл-рэпа, когда все вышло «из подполья на танцполы» и не опошлилось, не потеряло себя. Но потом мы видели большое количество баттлов, которые, даже сохраняя внешние атрибуты, по факту были чем-то странным – например, баттл Гуфа и Птахи. В противостоянии Мирона и Славы такого не было.
После баттла Оксимирона и Славы КПСС стало понятно, что не хватает баттлам в целом – это профессионализма и в организации, и у исполнителей. Когда такое субкультурное событие, как рэп-баттл, попадает в бегущую строку федеральных новостей, то, наверное, ждешь, что после этого вся движуха станет более профессиональной и избавится от многих детских болезней. Да, кто-то заработал денег, кто-то получил внимание, но из-за слишком резкого роста популярности из баттлов не получилось сделать работающую индустрию.
Это же интересный феномен, что в России баттл-рэп быстро стал популярным и так же быстро заглох. За рубежом это своя субкультура, у которой не такие большие просмотры и внимание, но ей интересуются многие рэперы или поп-звезды. Но даже с вниманием от селебрити баттл-рэп остается субкультурой внутри субкультуры, и люди, которые там участвуют, не избалованы большими гонорарами. То есть они почти боги для узкого круга лиц, но не шире.
У нас все пошло по-другому. Части людей, кто этим занимался, можно сказать, снесло голову. Если поговорить со многими баттл-рэперами, то они признаются, что был момент, когда им давали очень большие гонорары, а с уходом популярности суммы стали меньше. Несмотря на деньги и внимание, ряд исполнителей показали себя непрофессионалами. То есть несоизмеримо, сколько человек получал и сколько выдавал за эти деньги. Было даже такое: «Да за рубежом мне бы уже миллионы платили».
Это был яркий пример, как можно за несколько лет прокачать тему, которая никому была не известна и не нужна. Многие люди поверили в свои силы. Да, был крутой баттл, но для меня ранние версусы были намного ближе. Была и камерная обстановка, и искренность, и сама атмосфера – и подготовка, и обсуждение. А этот баттл… Серьезно, вот сейчас вспоминаю, насколько быстро после него улеглись все пародии, все попытки его повторить, весь восторг и весь хейт.
Да, он остался просто развлечением. Если взять какую-то цитируемость, то за последние несколько лет практически никто, наверное, не вспоминал фразы или отсылки оттуда. Либо я этого не замечал. Сейчас информационное поле совсем другое. Теперь если Слава и Мирон встретятся, то, может, сядут, обговорят, вспомнят о чем-то без пикировки. На их месте я бы так сделал. Как в околофутболе, когда люди стали взрослыми и умудренными опытом – даже из разных фирм вполне могут сесть и поговорить, пивка попить».
• Главный редактор The Flow Андрей Никитин: «Тот баттл обогатил нас приятными воспоминаниями, которые живут спустя пять лет. Если больше, то, думаю, он не оставил какой-то культурный вклад или как-то повлиял на развитие рэп-баттлов. Если смотреть сегодня, то тогда это было пиковой точкой популярности, а дальше интерес только угасал. То ли потенциал на этом баттле исчерпался, то ли просто не придумали ничего более интересного.
Если говорить о массах, то никаких проблем он для них не открыл. Буквально это было увлекательно-развлекательным ивентом с сильной драматургией, яркими персонажами и неожиданным концом. Можно сравнить с боем Хабиба и Конора – его тоже ждали, две стороны яро болели друг против друга. Это срезонировало. Не получается рассуждать о культурных или спортивных последствиях поединка Хабиба и Конора.
Так и тут: не вижу глубинных изменений, серьезного вклада в культуру. Кстати, еще какую культуру? Если рэп, то он развивается по-другому пути. Сейчас нет словоцентричного рэпа, оттуда ушло такое явление, как панчлайн. Популярные рэперы не пытаются выстроить какой-то длинный нарратив, большинство из них не обладает поэтическим скиллом.
А те, кто им обладает, выглядят исключениями, который подчеркивают правило. Оксимирон или Noize MC это делают – они востребованы у слушателей, но они нетипичные на фоне сегодняшнего состояния жанра. Их путь помогает рассмотреть, что основная масса идет другой дорогой. Если смотреть на США, то там тоже есть единицы типа Джей Коула или Кендрика Ламара, которые ближе к литературе или поэзии – где важен текст, где мыслей не одна на всю песню.
Возможно, мы переоцениваем и пытаемся увидеть мощные культурные высказывания, а для людей это был просто веселый трэш-ток, где два очень разных чувака пришли друг друга пообзывать. Кажется, что из сегодняшнего дня никакой баттловой культуры не сформировалось. Это было популярным молодежным развлечением, а потом мода изменилась. Сейчас это нишевое развлечение, которое с большим трудом конкурирует с другими».
• Антон Lokos Зуев, который судил баттл: «Честно, я бы не говорил настолько громко про некое всеобщее обогащение или что-то подобное. По большому счету никаких глобальных тем или социальных проблем баттл не затрагивает, если не считать за таковые проблемы кого-либо из участников, которые подчеркивает его оппонент. Скорее это просто зрелищный поединок в рамках все еще популярного на тот момент жанра. Он столкнул лицом к лицу знаменитого артиста и андердога, годами искавшего очной баттловой встречи именно с этим популярным соперником.
Данный баттл сам по себе стал высшей точкой в многолетнем развитии акапелльного жанра, после которой тот вполне очевидным образом пошел по нисходящей. Воскреснет ли акапелла в обозримом будущем? Не думаю. Так что, если нечто столь же весомое и случится, то либо нескоро, либо в некоем ином формате с ориентацией на текущие тренды. Справедливости ради, по прошествии пяти лет уже и сам этот баттл начинает конструктивно устаревать, хоть под настроение все еще смотрится отлично – особенно раунды Славы.
Если считать частоту цитирования отдельных строчек, панчлайнов и просто реплик соперников между раундами (например, про водичку), то, конечно, дал. Породил кучу мемов, шуток, универсальных фраз на разные случаи жизни. При этом надо понимать, что для людей вне баттловой культуры, один раз посмотревших баттл и более к нему не возвращавшихся, эти отсылки сегодня уже могут быть непонятны или попросту забыты.
Ну и, конечно, баттл хорошо повлиял на общую популярность и временный взлет карьеры Славы КПСС – все эти шоу на СТС, повышенное внимание СМИ, отсутствие необходимости в наемной работе. Пожалуй, именно Слава получил с баттла наибольший профит, что, в общем-то, вполне заслуженно».
Как герои баттла провели следующие пять лет: от продюсирования и продюсерских шоу до громкой психотерапии и тихой психбольницы
После баттла
🟣 Оксимирон. Записывает трек «Биполярочка», где признается, что выдохся, устал от жизненных и ментальных проблем. И вообще – больше не король рэпа: «Каждый мой шаг под микроскопом и рил ток: если хоть раз оплошал – все. Я ждал год, чтобы отдать трон».
🔴 Слава КПСС. Стал героем «вДудя» [напоминаем, что Юрий Дудь признан иностранным агентом], где из обычного интервью устроил троллинг-перформанс. «Юра, будешь мдмашку?»
Осень-2017
🟣 Оксимирон. Баттлился в Лос-Анджелесе с Дизастером – самым известным баттл-рэпером в мировом масштабе. Оксимирон доказал, что все-таки в форме: он был остроумнее и горячее. Баттл не судился, но победитель очевиден – случилось оправдание за летнее поражение.
И Оксимирон снова врывается в топ стримингов через удачные фиты – с Би-2 и Маркулом. К тому же закрыт важный гештальт артиста в России – полный «Олимпийский».
Главная неожиданность – Оксимирон объявляет, что сыграет злодея-вампира в экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V».
🔴 Слава КПСС. Судил шоу талантов «Успех» вместе с Филиппом Киркоровым. Их отношения (кульминация – принятие Киркорова в «Антихайп») – самое интересное, что было в обычном песенном конкурсе.
Еще Слава КПСС записал первый серьезный альбом – «Солнце мертвых» (Оксимирон назвал его «слабоватым»). И снова забаттлил с Эрнесто Заткнитесь – теперь под бит в команде с Fallen MC и несерьезно: вместо острых панчей – песни-кричалки: «В рэп-игре я Владимир Путин!»
Первая половина 2018-го
🟣 Оксимирон. Вместе с рэпером Смоки Мо стал ментором на Fresh Blood 4. Но проект не разогрелся до большого интереса у зрителей – баттлов было слишком много (46 за год), сезон сильно провис в качестве и постоянно менялся в регламенте (в финале вообще участвовало шесть человек).
Оксимирон пытался мотивировать участников, устраивал им встречи (были странные – с Владимиром Епифанцевым и поездка в лимузине), но сам признался, что не реализовал задуманное – так и не стало понятно, зачем баттл-рэперам ментор, пусть и очень медийный.
🔴 Слава КПСС. Записал дисс на сезон Fresh Blood и попробовал сделать музыку для чартов вместе с битмейкером Элджея. Получилась «Взрослая танцевальная музыка» – полное противопоставление «Детской танцевальной музыке» – альбома с песнями-приколами от альтер-эго Валентина Дядьки.
Вторая половина 2018-го
🟣 Оксимирон. Выходит важный клип «Konstrukt» – презентация всех артистов лейбла Booking Machine, который возглавляет Оксимирон. Он позиционирует его как «закрытый клуб», «туда не попасть вашим сыночкам» – все это слегка спрятанный дисс на Тимати и его тогдашний лейбл Black Star. 2018-й – год Оксимирона-продюсера, который пытается раскрутить новых людей в баттл-рэпе и просто рэпе.
🔴 Слава КПСС. Устраивает ивент Лиги Гнойного – баттл-проекта, где главное – намеренно плохие строчки и экспрессия. Еще Слава КПСС забаттлил против блогера DK – не читал против него вообще и посвятил раунд тому, что все ждут от него серьезных баттлов. Но это больший путь в конъюнктуру, против которой он борется:
«Я должен состроить, ***, идейного борца за андер. Так это ж логика торгашиков. Я здесь, чтоб торговать своим, а не чужим *** [лицом]».
2019 год
🟣 Оксимирон. Участвует в политических митингах, но постепенно снижает медиаактивность: уходит из Booking Machine, все меньше появляется даже на фитах. Но Оксимирон все же смог удивить, когда появился на 17-м независимом онлайн-баттле hip-hop.ru – месте, где когда-то давно публиковал первый рэп. Так забытый жанр онлайнов оказался актуальным на несколько месяцев – туда даже пришли медийные люди, которые совсем не про баттл-рэп (например, Егор Крид).
🔴 Слава КПСС. Записывает дисс на Оксимирона и других рэперов за концерт «Я буду петь свою музыку» (сборный концерт главных людей русского рэпа в поддержку Хаски), обвиняет их в лицемерии. И в целом активен в медиа: выпускает клип с участием почти всех своих альтер-эго, приходит на ютуб-шоу (Ксения Собчак, «Вписка», «Прожарка») и участвует в танцевальном баттле с Олегом Монголом. Но ожидаемый серьезный баттл с Пиэмом не состоялся – Слава КПСС не договорился с Ресторатором по гонорару.
2020 год
🟣 Оксимирон. Снимается с 17-го независимого, на полтора года выпадает из медиа, но обещает, что что-то готовит.
🔴 Слава КПСС. Тяжело переживает расставание с девушкой, попадает в психиатрическую клинику. О тяжелых эмоциях он расскажет в конце года – в альбоме «Чудовище погубившее мир». Слава КПСС считает его самым удачным в карьере. После он расскажет, что хочет завязать с рэпом и стать сценаристом.
Лето-2021
🟣 Оксимирон. Молчит.
🔴 Слава КПСС. Выпускает с Замаем альбом на 101 (!) трек. И это не приколы ради количества, а полноценные песни.
Конец 2021-го
🟣 Оксимирон. В-о-з-в-р-а-щ-е-н-и-е! Сначала через загадочные билборды по всей стране с анонсом альбома, потом с десятиминутной исповедью о конфликте с Ромой Жиганом «Кто убил Марка?». И дальше – так ожидаемое творчество.
Все разочаровались, когда вышел третий микстейп со старыми треками, но потом все же появился третий альбом Оксимирона – «Красота и уродство».
Шумиха вокруг альбомов оказалась куда заметнее самого творчества, но так Оксимирон доказал, что все еще – самый обсуждаемый артист России, который умеет правильно подогревать к себе внимание.
🔴 Слава КПСС. После «Кто убил Марка?» стремительно записывает дисс «Жертва». И все умиляются: вернулся Оксимирон – вернулся и старый злой Слава КПСС с хлесткими панчлайнами. В диссе он говорит: умру вслед за тобой, чтобы и после смерти над тобой смеяться.
Лето-2022
🟣 Оксимирон. Отменил два больших концерта в России, но выступает за границей.
🔴 Слава КПСС. Записал на стриме кавер-альбом «Красоты и уродства». Тексты Оксимирона он читает в стиле Верки Сердючки, Гуфа и других неожиданных артистов. После этого Слава КПСС взялся за создание альбома, который бы стал приквелом «Горгорода».
Как баттлы потеряли внимание за пять лет: Versus не выпускает выпуски почти два года, а сами баттл-рэперы считают, что «баттл века» прибил культуру
После баттла Оксимирона и Славы КПСС ощущалось, что теперь баттлы – новая народная культура: андеграундные рэперы станут звездами, а главные баттлы будут смотреть даже далекие от культуры люди (как, например, те, кто в целом не любят футбол, но смотрят финалы крупных турниров).
Но почему у баттл-рэперов не получилось стать такими же звездами, как Слава КПСС? Сами баттлы ограничивают творчество? Или медиа оказались не готовы принять такой жесткий жанр?
• Николай Кубрак, автор телеграм-канала о баттл-рэпе «Бадибэг»: «Возможно, мы переоценили баттлеров. Там есть интересные люди (например, VS94SKI), но в общей своей массе это не великие умы и супертворческие личности. Слава КПСС – это не репрезентация всех баттл-рэперов. Он на голову выше в таланте, эрудиции, начитанности – у него все хорошо получается. Но Слава реализовал себя не так ярко, как все ожидали.
Баттл-рэперы – это чуваки, которые научились делать что-то хорошее в одной сфере и на нее долго-долго давили. Почти никто не реализовался как большая творческая личность. Отчасти Booker – и то в экспериментальной панк-музыке, Райтраун оказался талантливым ведущим. Большинство баттл-рэперов ушло сейчас в стримы».
• Финалист Fresh Blood 4 Владислав «Пиэм» Саркисян: «Я думаю, что обе стороны [медиа и баттл-рэп] не были готовы к плотному коннекту. Внутри баттл-рэпа происходили споры вокруг такого нематериального понятия, как трушность, то есть все хотели и должны были на этом зарабатывать, но на своих условиях, чтобы пацаны потом не забаттлили за это.
А медиа, как мне кажется, всегда освещали баттлы как что-то интересное, но опасное, как в зоопарке ты смотришь на зверя за стеклом, но если он начнет подходить к стеклу, то ты отойдешь подальше. Как будто крупные медиа не были готовы полностью поддержать баттл-рэп: и из-за того, что далеко не весь баттл-рэп качественный и достойный такой огласке, и из-за того, что не знаешь, чего от этих баттл-рэперов ожидать.
Вот и в моменте, когда ТНТ вроде как договорились показывать баттлы только после редактуры текстов [ТНТ снимал пилотное шоу с баттлерами Slovo SPB, но не выпустил в эфир], столкнулись та баттлерская трушность и опаска медиа».
• Двукратный чемпион RBL Александр «Керамбит» Резепов: «А не было никакого внимания медиа. Как раз таки Оксимирон vs Гнойный – почти единственное, что освещалось супершироко. Разве что из блогерских поединков еще мемы клепали. А все остальное – максимум на уровне короткого таймкода в специализированных рэп-новостях и пары постов в локальных пабликах.
[Баттл-рэп] слишком специфическая среда. Большинство людей отталкивает токсичность и сложность внутренних перипетий. [Общее] инфополе – это максимум попсы и позитива.
Сами баттлы тот баттл никак не поменяли. Никто не стал баттлить *как Гнойный*, а уж тем более *как Оксимирон*. А вот в целом индустрия довольно сильно пострадала. Из-за краткосрочного притока залетных зрителей, которые по именам знали только известных рэперов и не желали погружаться в контекст жанра. После их ухода над баттлами до сих пор висит клеймо *изжили себя*, *потеряли хайп*, *кто их вообще еще смотрит*».
Против Оксимирона Слава КПСС выдвигал монументальный тезис – «мы пинаем, по сути, уже мертвый жанр». Возможно, за несколько лет в баттлах зрители увидели все. Шутки «про мамку», серьезные разборы, абсурдные бэдбарсы и баттлы под бит, где ставка на вайб, а не на текст.
Все признают, что баттл Оксимирона и Славы КПСС никак не изменил жанр. Скорее, он подвел черту под эпичными и серьезными баттлами, но не реформировал их фундаментально. В баттл-рэпе сформировался костяк артистов, которые баттлят регулярно – и как будто им самим уже все приелось. Трудно представить, что баттл-рэп в 2022 году даст буст карьере неизвестному артисту.
• Пиэм: «Безусловно, стало батлить сложнее [всего у Пиэма 42 баттла]. Хотя об этом я сужу исключительно по себе, так как есть какие-то свои принципы не повторяться, пытаться придумывать что-то новое. Я заметил в последние 2-3 года, что приходят баттлеры, которые делают в похожем стиле баттлеров из 2014 года. И аудитория, которая тогда баттлы не смотрела, сейчас воспринимает это как что-то свежее. Моя проблема, что я это все уже видел и воспринял».
• Николай Кубрак: «Акапельный баттл-рэп погряз в стереотипах, в определенной методичке: нужно деконструировать образ врага, ресерчить всю биографию оппонента и прям какой-то бадибэг готовить. И все меньше новых людей, новых стилей – все стали делать одинаково.
Популярным благодаря баттлам сейчас стать практически невозможно. Есть исключения – например, баттл Шумм vs Грязный Рамирес набрал за две недели полмиллиона просмотров, но вряд ли аудитория придет слушать треки Шумма.
Как однажды сказал Booker, баттл-рэп – это как клуб любителей рыбалки. Это так и есть: баттлы – клуб по интересам. Моргенштерн и OG Buda сюда не пойдут – они из другого теста слеплены, им это просто не нужно. Например, Слава КПСС рассказывал, что присылал Моргенштерну видео полуторачасового баттла Керамбит vs Очередной Картавый – и смеялся, представляя, что он смотрит эту «нудную ***» [хрень].
Баттлиться звездам сейчас – это не удар по репутации, а трата времени: они ничего не потеряют и ничего не приобретут».
• Керамбит: «Стандарты выступлений [в баттлах] уже давно слишком высоки для челиков, у которых, дай бог, если рифма не глагольная через строчку. Репутационный ущерб слишком велик в сравнении с возможным профитом, которого и нет практически».
Главный показатель потери интереса к баттлам – отток в просмотрах. Индустрия после «баттла века» грелась еще на двух точки интереса в медиа – баттл Оксимирон vs Дизастер и странная перебранка Гуфа и Птахи (при этом – 25 миллионов просмотров!). После 2018 года баттлы будто исчезли из инфополя, а площадки постепенно потеряли интерес аудитории. С 2020 года только один новый баттл на русском собрал миллион просмотров (bpm на RBL блогеров MZLFF и Кондрашова).
Символ нынешнего кризиса – три крупнейшие площадки ютуба по подписчикам не выпускают баттлы.
Versus. Ресторатор отошел от организаторских дел еще в конце 2019-го – тогда случился важный для культуры прецедент: в финале турнира Play-Off Райтраун ушел из бара сразу после первого раунда соперника. Ему не понравились строчки про девушку – и Райтраун отказался читать свои раунды.
Versus вернулся в 2020-м благодаря второму организатору – Яну Янову. Он организовал командный турнир Team-Up. Но такой формат не взлетел по просмотрам – ни одного ролика с миллионом. После Team-Up Versus окончательно замолчал, Ресторатор говорит, что теперь готов организовывать разве что ситуативные баттлы с медийными личностями, которые гарантированно соберут просмотры.
«Рвать на битах». После того самого баттла Ден Чейни провел всего один акапельный ивент под вывеской Slovo SPB, окончательно ушел в баттлы под бит и переименовал канал в «Рвать на битах». Проект продержался успешно один сезон, но второй не заинтересовал зрителя – сезон заморожен на середине по финансовым причинам.
140 BPM. Площадка закончила третий сезон весной 2022-го. Финал собрал больше 300 тысяч просмотров (у финала первого сезона – почти четыре миллиона). Организатор 140 BPM Эдик Кингста эмигрировал в Израиль и сказал, что пока проект заморожен – ему баттлы надоели.
После баттлов конфликты на ютубе теперь разрешаются через поп-ММА. Они действительно стали заменой Versus или это нельзя сравнивать?
После схода популярности и возвращения рэп-баттлов в андеграунд появилась новая сила для разрешения публичных конфликтов: промоушены поп-ММА, где после словесных скандалов на пресс-конференциях проходят любительские бои в формате ММА.
Важным для культуры рэпа был бой в конце 2021 года, когда конфликт десятилетней давности между рэперами Schokk и Ромой Жиганом разрешился в октагоне. В поп-ММА постоянно приходят медийные личности (от депутата Виталия Милонова до рэпера Паши Техника), и есть распространенное мнение, что так формат баттлов просто эволюционировал. Теперь можно нарушать их главное табу – драться. А формат трештока сохраняется в рамках конференций, которые похожи на телевизионные ток-шоу.
Но бои поп-ММА все равно не набирают просмотры уровня пикового Versus – и к ним нет такого медиа-внимания, как в 2015-2017 годах к баттл-рэпу.
• Главный редактор The Flow Андрей Никитин: «Это говорит о нас то, что мы настроены придумывать, что одно сменило другое. Мы знаем хотя бы одного человека, который был фанатом Versus, а потом сказал: «Буду смотреть Hardcore MMA»? Мы видим, что в 2017 году в ходу был такой контент, а теперь другой. Это, скорее всего, никак не связано. Там инициативные люди закончились, там люди перегорели, у них перестало получаться.
Можно ли сказать, что поп-ММА стали альтернативой баттлам? Конечно, нельзя. Я так не думаю. Ладно бы, если бы рэперы активно пошли в драки и повели туда аудиторию. Но за 3-4 года туда сходило три человека: Schokk, Чипинкос и Паша Техник. Если бы там были Оксимирон и Schokk, то я бы поверил, что аудитория рэпа пошла туда за своими кумирами. Но нет, не пошла. Люди с нуля создали собственную развлекательную площадку, собирая бойцов с улицы или соревнований. Они не идут по пути, чтобы перетянуть аудиторию баттл-рэпа».
• Антон Lokos Зуев: «Не думаю, что поп-ММА стали прямой альтернативой баттлам. Скорее это просто еще один вид контента, который смотрит часть той же аудитории, что смотрела баттлы в период их бешеной популярности и не только. Я, например, сейчас не слежу ни за тем, ни за другим, да и в целом поп-ММА никогда не были мне интересны.
При этом делать какие-то громкие снобистские заявления об обществе, опираясь на его предпочтения в индустрии развлечений, занятие неблагодарное. В названии боев есть очевидная приставка «поп-», довольно четко объясняющая их успех. Большинству людей всегда интересно следить за так называемыми селебрити, особенно в неожиданных обстоятельствах – будь то бой на арене или словесный поединок с неизвестным, но талантливым соперником, как это было в случае Оксимирона.
Во многом именно популярность Мирона повлияла среди прочего и на популярность баттла, еще и (неожиданно для многих) закончившегося для Окси сокрушительным поражением. Так что ни о какой явной смене формата и интеллектуальном падении социума я бы не говорил, но, возможно, я что-то упускаю, поскольку пристально не слежу ни за сегодняшними баттлами, ни за поп-ММА».
• Дмитрий «Габонская гадюка» Егоров: «Если кто-то считает, что баттл-рэп – интеллектуальный спорт, то с обществом что-то не так. Он красив, конечно, в определенной манере, но если брать искусство, то это ближе к порнографии. Красивое, клевое, интересное, искусство, но очень низкого полета. Это баттлы и погубило. Я знаю людей, которые делают суперинтеллектуальные баттлы, но их кто-то цитирует? Все вспоминают начало раунда Оксимирона против Джонибоя, где идет перечисление бранных слов.
Я, конечно, не буду разыгрывать из себя моралиста со словами: «Что вы матом ругаетесь, как малые дети, а потом этими же руками хлеб берете!» Но я не сторонник, чтобы мат употребляли везде. На мой взгляд, это плохо. Дестигматизация матерных слов произошла благодаря баттлам. Наверное, все мы иногда смотрим порно, но не стоит идти с ним в кинотеатры: «Посмотрите, какой замечательный пенис». Так и с матом, и другими непотребствами в баттл-рэпе. Это приемлемо в определенных местах и обстоятельствах. Баттл-рэп любили не за интеллектуальность».
Все изображения в тексте – это скрины с ютуб-каналов Versus, Славы КПСС и Oxxxymiron.