Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось

Но бои поп-ММА все равно не набирают просмотры уровня пикового Versus – и к ним нет такого медиа-внимания, как в 2015-2017 годах к баттл-рэпу.

• Главный редактор The Flow Андрей Никитин: «Это говорит о нас то, что мы настроены придумывать, что одно сменило другое. Мы знаем хотя бы одного человека, который был фанатом Versus, а потом сказал: «Буду смотреть Hardcore MMA»? Мы видим, что в 2017 году в ходу был такой контент, а теперь другой. Это, скорее всего, никак не связано. Там инициативные люди закончились, там люди перегорели, у них перестало получаться.

Можно ли сказать, что поп-ММА стали альтернативой баттлам? Конечно, нельзя. Я так не думаю. Ладно бы, если бы рэперы активно пошли в драки и повели туда аудиторию. Но за 3-4 года туда сходило три человека: Schokk, Чипинкос и Паша Техник. Если бы там были Оксимирон и Schokk, то я бы поверил, что аудитория рэпа пошла туда за своими кумирами. Но нет, не пошла. Люди с нуля создали собственную развлекательную площадку, собирая бойцов с улицы или соревнований. Они не идут по пути, чтобы перетянуть аудиторию баттл-рэпа».

• Антон Lokos Зуев: «Не думаю, что поп-ММА стали прямой альтернативой баттлам. Скорее это просто еще один вид контента, который смотрит часть той же аудитории, что смотрела баттлы в период их бешеной популярности и не только. Я, например, сейчас не слежу ни за тем, ни за другим, да и в целом поп-ММА никогда не были мне интересны.

При этом делать какие-то громкие снобистские заявления об обществе, опираясь на его предпочтения в индустрии развлечений, занятие неблагодарное. В названии боев есть очевидная приставка «поп-», довольно четко объясняющая их успех. Большинству людей всегда интересно следить за так называемыми селебрити, особенно в неожиданных обстоятельствах – будь то бой на арене или словесный поединок с неизвестным, но талантливым соперником, как это было в случае Оксимирона.