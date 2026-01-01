Слава КПСС

Дата рождения
9 мая 1990 г.
Настоящее имя
Вячеслав Валерьевич Машнов
Лента
Материалы
Материалы
Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
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#Oxxxymiron
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Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
#Слава КПСС
Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя
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#Oxxxymiron
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