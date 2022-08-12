Oxxxymiron
Слава КПСС
#Oxxxymiron #Слава КПСС
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Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя

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Самому шумному и обсуждаемому рэп-баттлу исполнилось пять лет. А как вы помните, о чем читали его участники? Проверьте в нашей игре: вписывайте в поля вопросов панчи, пропущенные слова и важные имена.

Это один из трех постов мини-сериала «Гола» к пятилетию баттла – еще два ищите здесь.

Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
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Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
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Еще две части нашего мини-сериала к пятилетию баттла
Комментарии (1)
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Филипп
23 секунды назад

Много раз переслушивал раунды Славы в отдельном аудио. Поэтому их помню досконально

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