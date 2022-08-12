Oxxxymiron
Слава КПСС
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Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя
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Самому шумному и обсуждаемому рэп-баттлу исполнилось пять лет. А как вы помните, о чем читали его участники? Проверьте в нашей игре: вписывайте в поля вопросов панчи, пропущенные слова и важные имена.
Это один из трех постов мини-сериала «Гола» к пятилетию баттла – еще два ищите здесь.
Комментарии (1)
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23 секунды назад
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Много раз переслушивал раунды Славы в отдельном аудио. Поэтому их помню досконально
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