Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя

Самому шумному и обсуждаемому рэп-баттлу исполнилось пять лет. А как вы помните, о чем читали его участники? Проверьте в нашей игре: вписывайте в поля вопросов панчи, пропущенные слова и важные имена.

Это один из трех постов мини-сериала «Гола» к пятилетию баттла – еще два ищите здесь.