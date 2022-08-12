Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем

Даже если человек опытный в плане публичных выступлений, до баттла и когда выходишь в круг – все равно есть волнение. Мне кажется, поэтому Оксимирон был таким возбужденным на превью. Было странновато, когда Оксимирон часто прикасался к Славе. Это, наверное, тоже проявление волнения.

Слава немного выпил, был расслабленным и как будто больше заряженным на борьбу. И смог справится с этим волнением чуть лучше.

Обычно атмосфера баттлов на видео передается не так. Но тут случай, когда на видео все ощущается примерно так же, как и вживую. Где-то на вторых раундах люди в толпе начали переглядываться. Как бы не веря в то, что происходит. Что Слава так громит. Все-таки перед баттлом многим казалось, что непобедимый Оксимирон останется непобедимым.

После баттла я стоял за спиной Замая. И я помню, что он на счете 3:0 набирал смску: «Слава победил» и отправлял ее контакту, который подписан «Мама Мегафон».

Во время баттла было ощущение, что присутствуешь на чем-то легендарном. Уже тогда понимал, что это станет очень обсуждаемым. Казалось, что это перезагрузит все культуру, даст ей новую популярность».

«На входе Гнойный мне ответил: «Я уничтожу этого *** [гомосексуалиста]». Витя Классик (баттл-рэпер)

«Вообще, на баттл было тяжело попасть. Я тогда был участником Версуса – и даже мне приходилось наводить кипиш, через какие-то обходные пути пробивать проходку. На входе две очереди: версусовская и от SLOVO. В одну проходили люди, которых все знают: баттлеры, селебрити какие-то. А в другую очередь заходила просто пачка людей, некоторых из которой даже не проверяли по спискам.

У меня не было ощущения, что Оксимирона вынесли. Казалось, что это равный баттл, но не при оксимироновской толпе. Это очень сложно, особенно для Оксимирона. Потому что практически при любой толпе на него будут смотреть с восхищением, как это было до этого. А тут на него большинство смотрели, как на лоха. И он это чувствовал, понимал. Думаю, ему было некомфортно. Где-то он, может быть, подплывал. Многим во время его раундов было скучно, некоторые чуть ли не зевали. Хотя считаю, что он выступил достойно, учитывая эти обстоятельства.