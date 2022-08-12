Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
Самому шумному и обсуждаемому рэп-баттлу в русской-культуре исполнилось пять лет.
Баттл вышел на ютубе 14 августа 2017 года. А проходил он 6 августа. Возвращаемся в тот день, чтобы ощутить атмосферу, узнать интересные детали и моменты, которые не попали на видео. Для этого мы поговорили со зрителями, которые присутствовали на том баттле.
Это один из трех постов мини-сериала «Гола» к пятилетию баттла – еще два ищите здесь:
«Оксимирон очень быстро ушел в гримерку, выходил оттуда на баттлы и сразу возвращался». Пачука (баттл-рэпер площадки SLOVO)
«На видео кажется, что вся толпа была на стороне Славы, но я думаю, что численное преимущество было где-то 60 на 40. Но эти 60% поддерживали намного сильнее. В целом, мне кажется, все проходило достаточно спокойно. Все дружелюбно общались, пили пиво, никаких конфликтов. Сумбура особого не чувствовалось.
Главное, что не передалось на видео – очень сильное волнение Оксимирона. Оно прямо ощущалось вживую. Как он нервничает, как во время раундов Славы волнуется и как его задевают строчки. На видео это не так явно передается.
Мне кажется, многие подумали, что он принял что-то из-за его адреналина и волнения на превью. Но во время баттла я не заметил, что он что-то принял. А Слава подвыпил чуток, но в целом был вполне трезвым. Мы с ним общались после баттла – вел себя адекватно. Вообще, он выглядел очень спокойно. Особенно когда начался баттл, мне кажется, он все понял. И расслабился еще сильнее. На видео, кстати, преимущество Славы чувствуется не так сильно, как чувствовалось живьем.
Как только Оксимирон зашел в бар, он очень быстро ушел в гримерку. Выходил оттуда во время баттлов, а потом сразу возвращался. А после своего баттла он тоже быстро ушел. Мы стояли на улице, общались. И он где-то минут через 40-60 только вышел из бара. С ним кто-то хотел сфоткаться, он отказал и быстро куда-то ушел.
Я сразу понял, насколько это событие легендарное. В голове было: «О боже, как я счастлив, что увидел это».
«Замай набирал смску: «Слава победил» и отправлял ее контакту «Мама Мегафон». Витя Бови (баттл-рэпер)
«На баттл было сложно попасть. Какому-то левому человеку – вообще невозможно. SLOVO на тот момент было очень сплоченным коллективом, что-то вроде семьи или легиона. А Версус – более разобщенный, где каждый сам за себя. И это сыграло роль. За Славу болели яростно, а Оксимирона как будто особо некому поддерживать.
Всего было четыре баттла, включая главный. И на первых трех обстановка в зале была напряженной. Чувствовалась атмосфера соперничества, где-то даже ненависти. Я думал, будет драка. Но когда баттлили Оксимирон и Гнойный, то все как-то успокоилось, такого накала и злости в зале уже не осталось.
Во время баттла Драго против Юли Киви я стоял прямо за лысой головой Оксимирона. Это же еще была битва площадок, и Оксимирон считался версусовским лидером. И поэтому он шумел больше, чем нужно, когда выступали люди из его команды. Может быть, он так выплескивал свой мандраж, адреналин.
Даже если человек опытный в плане публичных выступлений, до баттла и когда выходишь в круг – все равно есть волнение. Мне кажется, поэтому Оксимирон был таким возбужденным на превью. Было странновато, когда Оксимирон часто прикасался к Славе. Это, наверное, тоже проявление волнения.
Слава немного выпил, был расслабленным и как будто больше заряженным на борьбу. И смог справится с этим волнением чуть лучше.
Обычно атмосфера баттлов на видео передается не так. Но тут случай, когда на видео все ощущается примерно так же, как и вживую. Где-то на вторых раундах люди в толпе начали переглядываться. Как бы не веря в то, что происходит. Что Слава так громит. Все-таки перед баттлом многим казалось, что непобедимый Оксимирон останется непобедимым.
После баттла я стоял за спиной Замая. И я помню, что он на счете 3:0 набирал смску: «Слава победил» и отправлял ее контакту, который подписан «Мама Мегафон».
Во время баттла было ощущение, что присутствуешь на чем-то легендарном. Уже тогда понимал, что это станет очень обсуждаемым. Казалось, что это перезагрузит все культуру, даст ей новую популярность».
«На входе Гнойный мне ответил: «Я уничтожу этого *** [гомосексуалиста]». Витя Классик (баттл-рэпер)
«Вообще, на баттл было тяжело попасть. Я тогда был участником Версуса – и даже мне приходилось наводить кипиш, через какие-то обходные пути пробивать проходку. На входе две очереди: версусовская и от SLOVO. В одну проходили люди, которых все знают: баттлеры, селебрити какие-то. А в другую очередь заходила просто пачка людей, некоторых из которой даже не проверяли по спискам.
У меня не было ощущения, что Оксимирона вынесли. Казалось, что это равный баттл, но не при оксимироновской толпе. Это очень сложно, особенно для Оксимирона. Потому что практически при любой толпе на него будут смотреть с восхищением, как это было до этого. А тут на него большинство смотрели, как на лоха. И он это чувствовал, понимал. Думаю, ему было некомфортно. Где-то он, может быть, подплывал. Многим во время его раундов было скучно, некоторые чуть ли не зевали. Хотя считаю, что он выступил достойно, учитывая эти обстоятельства.
На входе я пересекся с Замаем и Гнойным. Мне было интересно, какой у них настрой. Все-таки серьезный баттл, серьезный момент в карьере. И Гнойный мне так просто ответил: «Я его *** [выиграю], я уничтожу этого *** [гомосексуалиста]». Ну примерно так сказал.
Замаю я после баттла сказал: «Это, кажется, перелом в баттл-культуре, что-то теперь точно поменяется». На что он мне ответил: «Какой перелом? Что изменилось? Лох как был лохом, так и остался. А мы продолжаем делать антихайп».
После баттла с Джонибоем, когда Оксимирон выиграл, он тусовался в баре, мы даже пообщались с ним тогда. А вот после баттла с Гнойным он куда-то быстро пропал. Да и всем, кажется, было плевать на него. Все поздравляли Гнойного и отмечали его победу».
«Оксимирон поднял руки: «Сорри-сорри, я не фоткаюсь». Глеб Трубин (организатор архангельской баттл-площадки)
«На том ивенте должны были баттлить Сеймур с Тирепсом. А Сеймур – это друг Вити Бови, моего кореша. И Сеймур сделал две проходки – для Вити и меня. В итоге их баттл отменили, и мы не знали, пустят нас или нет, поехали на удачу.
Там на входе была такая суматоха нереальная. Две очереди. Людей от Версуса досконально чекали по списку. И нас не могли найти в списке. Вдруг подлетает пьяный Дима Берсерк и орет: «Оо, Витек, здорова! Че стоишь? Проходи!» И затаскивает его за руку, а Витек тащит меня. Так я впервые попал на баттл в Питере – и сразу на такой.
От SLOVO было больше людей, да. Но прикол в том, что от Версуса было много медийных чуваков, всяких селебрити, поэтесс. А от SLOVO пришли фанаты баттл-рэпа, которые чувствуют вайб тусовки, знают, как поддерживать.
Гнойный с Замаем приехали на такси. На каком-то обычном, на экономе. Гнойный вышел в спортивках каких-то, меня это так удивило. Такой баттл, а он как-то неопрятно оделся. Я думал, к ним сейчас подбегут, будут фоткаться. Но все сделали вид, будто ничего не произошло. Они просто приехали как рядовые люди.
Помню, как Оксимирон вышел из гримерки и многие люди просили его сфоткаться. И он поднимал руки: «Сорри-сорри, я не фоткаюсь». И быстро ушел куда-то в подсобку.
Во время баттла чувствовалось, как Оксимирон проигрывает. На втором раунде Гнойного уже все поняли, что Мирону баттл не вытащить. От Гнойного шел вайб, что он здесь папа.
Мне кажется, что в середине баттла все начали понимать, что происходит что-то грандиозное. Говорю это сейчас, а у меня аж мурашки. Помню, как зал взорвался, когда объявили победу Славы. Его все сразу же облепили. Люди не верили, что это произошло. Помню, как на улице кто-то говорил: «Ну, Оксимирон сделал глубже». В общем, люди реально не могли осознать, что он проиграл.
После баттла Гнойный с толпой направились в сторону курилки. А на Оксимирона будто всем было пофиг. Еще, мне кажется, он создал вокруг себя такую ауру, что он звезда, не из нашего мира. А Слава, наоборот, был близок к людям, все ощущали его простым, своим».
«Я тогда надеялся, что это только начало. Но получилось наоборот». Габонская Гадюка (судья того баттла)
«В тот день все происходило немного сумбурно. Этого баттла все очень ждали. Организация была не сказать, что прям на высоте. Непонятки с проходками и некоторые другие организационные минусы. Я старался не обращать внимания на суету вокруг, старался сосредоточиться на судействе баттлов.
Мне не показалось, что людей со стороны Славы было больше. И не чувствовалось такого большого преимущества Гнойного, о котором принято говорить. Да, он был сильнее, но это просто баттл с двумя разными подходами от участников.
В поведении Оксимирона для меня был единственный момент, который показался странным. Это когда он прямо схватил Славу за шею и начал ее трясти. Обычно на батттлах участники стараются избежать физического контакта. Ну и момент с пустой папочкой был странным.
После баттла многие были слегка шокированы результатами, включая, наверное, самих участников и организаторов. Но, если честно, не было ощущения, что произошло что-то историческое. Мне кажется, баттл в итоге стал историческим, потому что после него культура пошла на спад. И он как бы стал последним классным громким баттлом. Подвел некую черту. Я тогда надеялся, что это только начало – что баттлы вышли на новый уровень и теперь станут по-настоящему популярными. Но, к сожалению, все получилось наоборот».