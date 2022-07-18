Как создавался альбом Гуфа «Город дорог» – классика русского рэпа: психбольница, бабушка, сюжетные тексты, сэмплы французских бардов

15 лет назад вышел дебютный, главный и лучший альбом Гуфа – «Город дорог». Именно после него Гуф получил популярность и стал большим игроком. Альбом считается классикой и стабильно попадает в списки лучших в истории русского рэпа.

В этом тексте мы рассказываем историю «Города дорог» и разбираемся, в чем его сила и особенность.

«Я записал «Город дорог» – и лег в психиатрическую больницу. Гуф готовил альбом девять лет, а записал за неделю

Всю юность Гуф фанател от рэпа. Сам начал им заниматься в 19 лет, когда вернулся из Китая в Россию. Это был 1998 год, и его первый трек «Китайская стена». Вместо псевдонима Гуф – Rolexx.

Параллельно в жизни происходил криминально-психоделический сумбур. Гуф принимал наркотики, отсидел в тюрьме (вышел по амнистии). Прошел психиатрические и наркологические больницы. Подробно о том периоде он рассказывал в куплете на песню «Моя игра» с Бастой: «Три дня комы, обстановка до боли знакома. Я читаю свой рэп людям в клетчатых пижамах. Здравствуй, мама. Стойте… Это не моя мама!»