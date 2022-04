Как Moby создавал альбом Play – самый продаваемый в истории электромузыки: заперся в спальне и хотел бросить карьеру, но все изменила реклама

Сам Moby потом рассуждал: «Он был выпущен в то время, когда в музыке было немного эмоций, пропитанных ранами. Я сделал альбом в спальне, со сломанной аппаратурой, после смерти мамы. Думаю, что каждый аспект работы был пропитан ранами, моей уязвимостью – и это зацепило людей».

«Play обеляет блюз». Откуда Moby брал звук для альбома: фолк 30-х, полевые записи, церковные молитвы

Почему альбом называется Play («Играть», «Играй»): название подрывает понимание создания музыки через труд. А Play – это просто нажми на воспроизведение. То есть музыка легка и предназначена для удовольствия. Обложка альбома говорит о том же: Moby в образе капризного ребенка, в расстегнутой рубашке, в кроссовках и белых носках, неспособный усидеть на месте – играет».

Один из главных приколов Play – что в нем использованы полевые записи (звуки, записанные вне студии). Это было совершенно новым приемом в электронной музыке. Moby взял их из сборника Алана Ломакса «Звуки юга: музыкальное путешествие от островов моря Джорджии до дельты Миссисипи». В 1959 году Ломакс записывал народную музыку на юге США.

Также Moby использовал образцы старых записей молитв из Евангелие (в треках Why Does My Heart Feel So Bad и Run On). А треки Honey, Find My Baby и Natural Blues сделаны на основе вокальных записей, взятых из песен фолк-исполнителей 30-х годов: Бесси Джонс, Бой Блю и Веры Холл.