Как Moby создавал альбом Play – самый продаваемый в истории электромузыки: заперся в спальне и хотел бросить карьеру, но все изменила реклама

Ooh lordy, trouble so hard

Ooh lordy, trouble so hard

Вы точно слышали эти строчки. Они из песни Natural Blues американского музыканта Moby. В 1999 году он выпустил альбом Play, на котором почти каждый трек – хит. Все 18 песен раскуплены – они в телешоу, радио, фильмах, рекламах.

«Пляж», «Реквием по мечте», «Угнать за 60 секунд», «Крик», Джеймс Бонд, «Клан Сопрано», «Секретные материалы», «Зачарованные» – это только некоторые фильмы, в которых играли песни с альбома Play. В России даже совсем далекие от западного кино или музыки жители слышали Why Does My Heart Feel So Bad – в той самой рекламе воды Bonaqua.

Play стал самым продаваемым электронным альбомом всех времен – более 12 миллионов копий. Он входит в 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.

«Каждый вечер на сцене меня обливали дерьмом»

К моменту записи альбома Moby уже занимался музыкой больше 20 лет. В первой половине 90-х он стал успешным: попадал в мировые чарты (с хитом Go) и даже в книгу рекордов Гиннеса (за самый быстрый темп в записанной песне Thousand). Давал туры по США, много зарабатывал, а Billboard объявлял его «королем техно».

Но в 1996-м все надломилось. Он выпустил альбом Animal Rights – мрачный, построенный на панк-метал звучании, которым увлекался в детстве. И альбом провалился – не понравился слушателям и не продавался. Пресса писала, что Moby закончился как музыкант. Лейбл Elektra расторг с ним контракт. Все отвернулись от Moby: «Я выступал на разогреве у Soundgarden, и каждый вечер на сцене меня обливали дерьмом. Я провел собственный тур и играл примерно перед 50 людьми за ночь».