This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни
Адель молчала шесть лет. Но в октябре выпустила песню «Easy On Me» и месяц спустя − новый альбом под названием «30».
Альбом станет четвертым в карьере Адель. До этого она выпускала: «19», «21», «25». Числа означают возраст, в котором она начинала их писать. Сейчас Адель 33 года, но альбом назван «30», потому что фиксирует ее состояние трехлетней давности.
О чем Адель поет в альбомах: взросление, расставание, принятие себя
• «19». «Он о возрасте 18-19 лет. О любви. Это довольно грустный альбом. С песнями о том, что вас обманывают и вы не получаете, чего хотите. Весь альбом – об одном мальчике, о первых отношениях. Я назвала альбом «19», потому что не могла придумать ничего другого!»
• «21». Альбом о расставании. Центральная песня – Someone Like You: «Она объединяет все, что я чувствовала к бывшему парню». Гнев и горечь в одиночестве, упадок и сожаление. И в конце – принятие».
• «25». «Этот альбом – тоска по себе прежней. Ностальгия. Меланхолия, когда осознаешь течение времени. В нем есть некоторая тьма, просто потому, что я люблю драматизировать. Эта запись о том, что я чувствую, а не о том, что кто-то заставил меня чувствовать. Я примиряюсь с собой. Если диск «21» был посвящен разрыву отношений, то нынешний «25» – примирению с самой собой и с потерянным временем».
• «30». Адель снова вдохновляется разрывом отношений – на этот раз с мужем. В сингле Easy On Me она обращается и к бывшему супругу, и к девятилетнему сыну, объясняя, почему не может быть рядом с его отцом.
«Когда я села писать альбом, мое состояние было ужасным. И вместо того, чтобы окунуться в безопасную для себя рутину, я сознательно и охотно бросилась в лабиринт внутреннего смятения.
Моя жизнь развалилась, а я даже не знала об этом. Мы с мужем очень долго держали в секрете развод. Нам пришлось не торопиться, потому что в этом участвовал ребенок. Я девушка с разбитым сердцем – но я жива, счастлива и иду дальше.
У моего сына было много вопросов. Действительно хорошие вопросы, невинные вопросы, на которые у меня просто нет ответа. Я чувствовала, что хочу объяснить ему через этот альбом, кто я и почему добровольно решила изменить его жизнь в погоне за собственным счастьем. Иногда это делало его очень несчастным. Это настоящая рана для меня, и я не знаю, сможет ли она когда-нибудь зажить».
В альбом вошли записи разговоров Адель с сыном, когда она рассказывала ему о разводе. Записывать их ей посоветовал психотерапевт. «Я так беспокоилась, что забыла, что я говорила или чего не говорила Анджело о разлуке».
«Я всегда давала сыну понять, что я чувствую, с самого раннего возраста.
Я чувствую, что этот альбом – это самоуничтожение, затем саморефлексия, а затем своего рода самоискупление.
Это было утомительно, это была действительно тяжелая работа, но я смогла найти время, которое мне было нужно для этого. Чем больше и больше ты откладываешь это, тем хуже и хуже это становится, а я все равно откладывала это в течение многих лет. Но теперь я спокойна как никогда».
До этого Адель признавалась, что не может писать, когда счастлива:
«Если моя жизнь станет такой безоблачной, я сама все испорчу, лишь бы вернуть вдохновение».
Почему Adele так долго не выпускала песни и не давала концерты. И как это связано с радикальным похудением
До появления «30» Адель с 2015 года не выпускала песни и редко появлялась на публике. Причина простая: она занималась воспитанием сына и личной жизнью. В 2017-м дала последний до этой осени концерт и объявила, что в ближайшие годы не будет выступать: «Я беру перерыв и просто собираюсь некоторое время быть мамой».
До этого она рассказывала, как тяжело ей далось появление ребенка и что она построила жизнь вокруг материнства: «Я боялась с ним быть, боялась, что могу его покалечить. Все время боялась сделать что-то не так или недостаточно. Я помешалась на ребенке».
В то же время ее брак с Саймоном Конекки разваливался. В 2018-м они развелись. Адель начала писать альбом и отвлекаться спортом:
«Мне было стыдно. Решение о разводе разбивало мне сердце. Из-за тревожности я начала худеть. Тренировалась, чтобы чувствовать себя лучше. Я не думала о похудении. Мне просто хотелось стать сильнее. И проводить как можно больше времени без телефона. Я тренируюсь два или три раза в день. Силовая тренировка утром, днем — прогулка или бокс, а вечером — прогулка или кардио.
Мне нужна была зависимость, чтобы моя голова встала на место. Это могло быть даже вязание, но я нашла другое занятие».
В итоге Адель похудела на 45-50 килограммов. Она долго не выкладывала фото, а потом ее тайно засняли фотографы – и люди не узнали ее: «Я знаю, что выгляжу очень и очень по-другому. Я будто влетела в собственное тело впервые в жизни. Люди потеряли нить моего преображения, потому что трансформация длилась около двух лет. Они в шоке, потому что я не делилась процессом похудения в соцсетях».
Адель, зависимость и саморазрушение
Адель + алкоголь = долгие и сложные отношения. Она никогда не скрывала, что любит выпить. И даже заводила секретный аккаунт в твиттере для пьяных твитов. Адель запивала стресс и отчаяние, а еще написала много музыки, выпивая. Главный альбом «21» она создавала пьяной:
«Я была не в себе, когда писала этот альбом. Пьяный язык – самый честный. Я выпивала две бутылки вина и непрерывно курила. И писала текст. А на следующее утро думала: «Черт возьми, это неплохо». И уже трезвая подбирала мелодию. Кажется, я никогда не напишу таких хороших песен, как на «21». Но больше я не могу так разваливать себя».
Еще одна причина алкоголизма – ее отец. Он сам был алкоголиком и ушел из семьи, когда Адель было три года. В 2012-м она говорила: «Если я когда-нибудь его увижу, я плюну ему в лицо. От меня он больше ни слова не услышит».
Но зная, что алкоголь когда-то разрушил ее отца и семью, Адель все равно пила: «Я всегда хотела узнать, что в алкоголе такого хорошего. Что он заставил папу уйти от нас. Мне было это интересно, и я увлеклась изучением».
В мае 2021-го ее отец умер. В последние годы он пытался выйти с ней на контакт, увидеть внука, но Адель была категорически против. Никак не прокомментировала смерть отца, а за несколько лет до этого сказала, что ничего к нему не испытывает.
Про алкоголь: в один момент Адель поняла, что перебарщивает. Однажды она не смогла исполнить песню на концерте – была настолько пьяна, что забыла слова. В последние годы она пьет дозировано, а недавно рассказала, что на время отказалась от алкоголя совсем – чтобы быть в форме к концертам, которые начались с осени 2021-го.
Почему Адель отошла от алкоголя:
• «По мере того, как я становилась все более известной, я просыпалась на следующее утро и думала: «Что я сказала и кому я это сказала?»
• «Просыпаться с похмельем = испытывать тревогу».
• «Алкоголь портит мои вокальные способности. Когда я выпью, начинаю хуже слышать и говорить громче, надрывая голос. Из-за выпивки мой голос всегда не в форме».
• «С тех пор, как я родила, я уже не такая беззаботная. И похмелье с ребенком – это пытка. Только представьте себе надоедливого трехлетнего ребенка, который чувствует, что с тобой что-то не так. Это ад».
• «Сейчас я боюсь многих вещей, потому что не хочу умирать. Я хочу быть рядом со своим ребенком как можно дольше».
Еще Адель раньше много курила. Работавший с ней продюсер Дэн Уилсон рассказывал: «Делая «21», она выходила курить каждые 25 минут». Но в 2011-м она перенесла операцию на голосовых связках, из-за кровоизлияния в которых отменяла концерты. И после этого бросила:
«Я очень любила курить. Но совсем не круто умирать от болезни, связанной с курением. Тем более для моего ребенка. А если бы продолжала курить, я бы, наверное, умерла».
После Адель шутила: «Люди с лучшими голосами всегда курят. Я бросила курить, и убеждена, что это сделало мой голос слабее».
Главная сила Адель – голос. У нее уникальный диапазон
Это очевидно, если вы слушали хотя бы одну ее песню. Голос, который появляется раз в поколение – это не дежурная характеристика. В детстве она изучала пение Эллы Фицджеральд и Этты Джеймс и подражала им. И называет себя самоучкой – она не тренировала технику с учителями.
Сайт Vulture делал подробный разбор голоса Адель и поговорил с известным тренером по вокалу Сиси Сэмми: «У нее редчайший голос. Невероятно огромный диапазон. Он может делать им все, что захочет.
Послушайте внимательно, она может выразить любую эмоцию. Иногда ей не нужны слова – она рассказывает одним только тембром. Включите Hello – в песне огромный диапазон, который демонстрирует динамику ее голосу. Она чередует дыхание в низких нотах, хрипловатый шепот и холодные чистые ноты».
После операции на связках Адель рассказала, что добавила четыре ноты к верхнему диапазону. Это она показывает на треке All I Ask.
За что мы любим Адель
• За лихую обманчивость образа. Поначалу Адель воспринимается как милая девочка: платья, длинные волосы и высокие начесы, романтические баллады и страдания о разбитом сердце. Но при этом она жесткая, живая, нетипичная. Один из руководителей, который работал с Адель, называет ее «панк-рок Барбарой Стрейзанд» – поп-дивой с рок-н-ролльным сердцем.
Адель много матерится. Например, на фестивале «Гластонбери» Адель во время концерта произнесла 33 мата за 90 минут. После одной из песен она молчала, а потом призналась, что ей нечего сказать и просто начала материться.
Адель умеет быть бунтаркой даже в рядовых бытовых ситуациях, которые кажутся обязательными для женщин ее занятия. Например, она долгое время не брила ноги. Когда ее спросили, возражает ли парень, Адель ответила: «У него нет выбора. Я не допущу, чтобы мужчина велел мне брить ноги. Брей свои».
Адель пришла на караоке-шоу Джеймса Кордена и внезапно кроме сладких песен навалила хип-хопа, перепев Ники Минаж. God damn, лучшее видео в поп-культуре десятых.
• За бунтарские жесты. Однажды Адель сломала статуэтку «Грэмми» пополам, выражая несогласие с выбором жюри. В 2017 году Адель получила «Грэмми» в премии «Альбом года», выиграв у Lemonade Бейонсе.
«Я очень благодарна и признательна, но Бейонсе – артист моей жизни. Ее альбом монументальный, прекрасный. Ты разрешила нам увидеть твою другую сторону, которой не всегда делилась, и мы все это ценим. И каждый стоящий сейчас со мной на сцене тебя безумно любит».
• За красивые истории. Однажды ее песня «Rolling in the Deep» вытащила из комы семилетнюю австралийскую девочку. Врачи сказали ее маме, что шансов на выживание немного. На следующий день по радио заиграла Rolling in the Deep, и мама начала подпевать – они с дочкой любили песню и часто пели вместе. Дочь улыбнулась, а через несколько минут пришла в сознание. «Это был первый раз, когда она отреагировала на что-либо после кровотечения. Медсестры были поражены и сказали мне продолжать петь, и она снова улыбнулась».
• За эмоции. Первую в карьере песню (Hometown Glory) она написала за десять минут. Адель было 16, она поругалась с мамой, которая хотела, чтобы дочь уехала из Лондона и поступила в университет. Адель не хотела уезжать и записала быстрый протест. В итоге именно эта песня сделала ее популярной и вошла в первый альбом.
• За то, как мило она болеет за «Тоттенхэм». Адель родилась и до девяти лет жила в лондонском Тоттенхэме и не забывает свои корни, помнит.