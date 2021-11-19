This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни

Адель молчала шесть лет. Но в октябре выпустила песню «Easy On Me» и месяц спустя − новый альбом под названием «30».

Альбом станет четвертым в карьере Адель. До этого она выпускала: «19», «21», «25». Числа означают возраст, в котором она начинала их писать. Сейчас Адель 33 года, но альбом назван «30», потому что фиксирует ее состояние трехлетней давности.

О чем Адель поет в альбомах: взросление, расставание, принятие себя

• «19». «Он о возрасте 18-19 лет. О любви. Это довольно грустный альбом. С песнями о том, что вас обманывают и вы не получаете, чего хотите. Весь альбом – об одном мальчике, о первых отношениях. Я назвала альбом «19», потому что не могла придумать ничего другого!»

• «21». Альбом о расставании. Центральная песня – Someone Like You: «Она объединяет все, что я чувствовала к бывшему парню». Гнев и горечь в одиночестве, упадок и сожаление. И в конце – принятие».

• «25». «Этот альбом – тоска по себе прежней. Ностальгия. Меланхолия, когда осознаешь течение времени. В нем есть некоторая тьма, просто потому, что я люблю драматизировать. Эта запись о том, что я чувствую, а не о том, что кто-то заставил меня чувствовать. Я примиряюсь с собой. Если диск «21» был посвящен разрыву отношений, то нынешний «25» – примирению с самой собой и с потерянным временем».