This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни

• За красивые истории. Однажды ее песня «Rolling in the Deep» вытащила из комы семилетнюю австралийскую девочку. Врачи сказали ее маме, что шансов на выживание немного. На следующий день по радио заиграла Rolling in the Deep, и мама начала подпевать – они с дочкой любили песню и часто пели вместе. Дочь улыбнулась, а через несколько минут пришла в сознание. «Это был первый раз, когда она отреагировала на что-либо после кровотечения. Медсестры были поражены и сказали мне продолжать петь, и она снова улыбнулась».