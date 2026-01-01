Adele

Дата рождения
5 мая 1988 г.
Достижения
Лауреат 15 премий Грэмми
Лента
Материалы
Материалы
This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни
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#Adele
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