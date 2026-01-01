Adele

Дата рождения
5 мая 1988 г.
Достижения
Лауреат 15 премий Грэмми
Лента
Материалы
This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни
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#Adele
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