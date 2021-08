Откуда на всех музыкальных альбомах взялся тот самый черно-белый значок о мате. Это история большой войны жен чиновников со звездами рока

Музыканты выступили очень эффектно и аргументировано. Но «Вашингтонские жены» все-таки победили – спустя два месяца после слушаний предупреждающий знак официально появился. Ассоциация звукозаписывающих компаний обязала артистов помещать на обложки альбомов специальную наклейку «Explicit Lurics – Parental Advisory» либо отпечатывать тексты песен на оборотной стороне.

Позднее тот же Ди Снайдер вспоминал (больше впечатлений тут):

«Полагаю, представительницы ассоциации ожидали увидеть перед собой глупых исполнителей, какими и представляли нас. Они ужасно подготовились к «домашней работе»: сделали поспешные выводы, лишь разок-другой просмотрев клип на композицию We’re Not Gonna Take It, подумали о чем-то вроде: «Так, окей, герой избивает отца, так что тут явно о насилии к старшим поется». А это совсем не так. Они не удосужились перепроверить тексты песен и понять, что на самом деле мои треки очень даже благопристойные.

Не ожидал такого размаха. Повсюду были камеры, журналисты, вокруг царила атмосфера циркового шоу. Но мы с Заппой и Денвером отнеслись к делу серьезно. Дамочки ничего не понимали в песнях, обобщали, давали странные сравнения — не им судить о том, что там поется.

После этой истории Twisted Sister потеряли активную фан-базу и распались. Не хочу винить в этом исключительно PMRC, но Сенат прослушивал мои звонки, проверял почту. Я был врагом народа № 1. Но сейчас я ни о чем не жалею: это было моим первым мудрым решением в карьере, ведь после него люди перестали считать меня патлатым идиотом».