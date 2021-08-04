Откуда на всех музыкальных альбомах взялся тот самый черно-белый значок о мате. Это история большой войны жен чиновников со звездами рока

За эти годы Parental Advisory Label (далее – PAL) стал отдельным культурным символом музыки и визуальной эстетики вокруг нее, а с принтом PAL даже выходит мерч (футболки, кепки, аксессуары и т.д.).

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Откуда он взялся? Кто и зачем заставил музыкантов маркировать альбомы? Почему маленькая черно-белая наклейка означает большую дискуссию о свободе творчества и праве на контроль?

Мы разобрали всю историю Parental Advisory в этом тексте.

Все началось с одной песни Принца. Которую случайно включила жена одного из самых влиятельных политиков Америки 80-х и 90-х

В 1984 году в США выходит фильм «Пурпурный дождь». В основе сюжета – биография певца Принца (фильм назван в честь его самого известного альбома Purple Rain, выпущенного в том же году). В этот момент Принц везде: фильм принес ему «Оскар» за лучший саундтрек, а альбом господствует в чартах.

Диски с саундтреком «Пурпурного дождя» скупаются повсеместно и примерно тогда же один из них попадает к Мэри «Типпер» Гор − жене сенатора и будущего вице-президента США при Билле Клинтоне Эла Гора. Она купила диск для одиннадцатилетней дочери и, видимо, однажды из простого любопытства включила его сама.

Включила и обалдела.