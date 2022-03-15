«Месяцами подряд я не пользуюсь телефоном». Куда пропал Кендрик Ламар и когда вернется с новым альбомом
С последнего альбома Кендрика Ламара DAMN прошло пять лет. Он настолько срезонировал, что впервые в истории хип-хопа получил Пулитцеровскую премию. Еще DAMN получил «Грэмми» и пять других крупнейших музыкальных премий. Через год Кендрик спродюсировал сборник саундтреков к фильму «Черная пантера» – у него самого там сольная песня и пять куплетов.
И растворился в тени.
Редко появляется в публичных местах, не дает интервью, мало постит в соцсетях. За это время Кендрик выпустил всего пять гостевых куплетов – и больше ничего. Теперь вокруг него много загадочности: ходит в капюшоне и шапке, натягивая ее на глаза, ведет себя скрытно и не высказывается ни по каким поводам.
Что происходит? И когда мы снова будем слушать Кендрика Ламара?
«Отголоски бога говорят через мою музыку». Какие следы оставлял Кендрик в последние годы
Иногда он все же появлялся.
- Участвовал в шоу на Супербоуле,
- Пришел в подкаст об альбоме To Pimp A Butterfly,
- Открыл творческое агентство pgLang,
- Посотрудничал с авторами «Южного парка» Мэттом Стоуном и Треем Паркером в создании нового комедийного фильма,
- Снялся в сериале, который делает 50 Cent («Власть в ночном городе»),
- Не сказал ни слова о деле об убийстве полицейским Джорджа Флойда, но посетил протесты в Комптоне.
Последний куплет Кендрика вышел в августе 2021 года – он поучаствовал на треке family ties с двоюродным братом Baby Keem, который сейчас считается одним из главных молодых рэперов мира. В этом куплете Кендрик звучит не как обычно. Он пафосно говорит о высоком статусе в рэп-игре и называет себя пророком – хотя до этого почти всегда был сдержанным в треках и поведении. Плюс на эту песню вышел клип, где Кендрик странно танцует и прикрывает лицо.
В августе 2021-го Кендрик Ламар впервые за несколько лет развернуто рассказал, чем занимается. И этом сильно контрастирует с треком family tries:
«Я провожу большую часть времени в раздумьях. А еще коллекционирую старые велосипеды. Утром можно кататься в полной тишине. Месяцами подряд я не пользуюсь телефоном.
Любовь, утеря и горе потревожили мою зону комфорта, но отголоски бога говорят через мою музыку и мою семью. В то время как мир вокруг меня развивается, я сосредоточился на том, что важнее всего. На жизни, которая ждет меня впереди.
Сейчас я продюсирую свой последний альбом на TDE [Top Dawg Entertainment – лейбл, в котором состоит Кендрик] и чувствую удовольствие от того, что оставил след в этой 17-летней истории. Проблемы. Успех. А самое важное – братство. Пускай всевышний продолжит использовать Top Dawg как сосуд для искренних создателей. В то время как я продолжу идти намеченным для меня путем.
Есть красота в завершенности. И есть вера в неопознанном. Спасибо вам, что помните обо мне. Я молюсь за всех вас. Увидимся совсем скоро».
Что известно про новый альбом: рок-звучание, J. Cole, релиз до середины лета
Baby Keem в интервью говорил, что Кендрик целый год только размышлял о звуке, который должен быть на альбоме. Журналист Billboard Билл Ворди в январе 2020-го, ссылаясь на собственные источники, выяснил, что Кендрик уже закончил работу над альбомом – и у него будет рок-звучание. В сентябре 2021-го авторитетный твиттер-аккаунт strapped выложил возможный плейлист с нового альбома Кендрика (восемь треков). Он утверждает, что получил информацию от Американского Общества исполнителей, через которое музыканты регистрируют песни.
Звукоинженер Кендрика Ламара в ноябре 2020-го говорил, что у него лежит столько неизданных треков Кендрика, что хватит на шесть альбомов. А президент лейбла TDE в том же году писал, что возможен совместный альбом с Джей Коулом: «Вы все еще действительно хотите этот альбом??? Как на самом деле? Я думаю, это было бы здорово для хип-хопа. Я сделал свою часть: я говорил с ними обоими».
Что будет точно – выступление Кендрика на фестивале в Италии 23 июня. В официальном анонсе написано, что он выступит с материалом с нового альбома. Поэтому есть хорошая вероятность, что до 23 июня альбом все же выйдет.
Однажды Кендрик объяснил, почему так долго пишет альбомы: «Я трачу целый год, размышляя о том, каким будет звучание, и что я могу привнести. Я не могу делать одно и то же снова и снова. Нужно, чтобы меня что-то зацепило».