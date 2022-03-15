«Месяцами подряд я не пользуюсь телефоном». Куда пропал Кендрик Ламар и когда вернется с новым альбомом

В августе 2021-го Кендрик Ламар впервые за несколько лет развернуто рассказал, чем занимается. И этом сильно контрастирует с треком family tries:

«Я провожу большую часть времени в раздумьях. А еще коллекционирую старые велосипеды. Утром можно кататься в полной тишине. Месяцами подряд я не пользуюсь телефоном.

Любовь, утеря и горе потревожили мою зону комфорта, но отголоски бога говорят через мою музыку и мою семью. В то время как мир вокруг меня развивается, я сосредоточился на том, что важнее всего. На жизни, которая ждет меня впереди.

Сейчас я продюсирую свой последний альбом на TDE [Top Dawg Entertainment – лейбл, в котором состоит Кендрик] и чувствую удовольствие от того, что оставил след в этой 17-летней истории. Проблемы. Успех. А самое важное – братство. Пускай всевышний продолжит использовать Top Dawg как сосуд для искренних создателей. В то время как я продолжу идти намеченным для меня путем.

Есть красота в завершенности. И есть вера в неопознанном. Спасибо вам, что помните обо мне. Я молюсь за всех вас. Увидимся совсем скоро».

Что известно про новый альбом: рок-звучание, J. Cole, релиз до середины лета

Baby Keem в интервью говорил, что Кендрик целый год только размышлял о звуке, который должен быть на альбоме. Журналист Billboard Билл Ворди в январе 2020-го, ссылаясь на собственные источники, выяснил, что Кендрик уже закончил работу над альбомом – и у него будет рок-звучание. В сентябре 2021-го авторитетный твиттер-аккаунт strapped выложил возможный плейлист с нового альбома Кендрика (восемь треков). Он утверждает, что получил информацию от Американского Общества исполнителей, через которое музыканты регистрируют песни.

Звукоинженер Кендрика Ламара в ноябре 2020-го говорил, что у него лежит столько неизданных треков Кендрика, что хватит на шесть альбомов. А президент лейбла TDE в том же году писал, что возможен совместный альбом с Джей Коулом: «Вы все еще действительно хотите этот альбом??? Как на самом деле? Я думаю, это было бы здорово для хип-хопа. Я сделал свою часть: я говорил с ними обоими».