J. Cole
баскетбол
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#J. Cole #баскетбол

J. Cole – пожалуй, самый баскетбольный рэпер планеты. Мы разобрали все его отсылки на новом альбоме The-Off Season

3 часа назад

В мае 2021-го J. Cole – самый популярный рэпер мира. Треки с его нового альбома The-Off Season занимают почти весь топ мирового чарта Apple Music (восемь песен в первой десятке). В русском сегменте альбом J. Cole – четвертый среди всех альбомов.

Мы уже писали про J. Cole, потому что он безумный фанат баскетбола. В детстве мечтал стать звездой НБА, а уже звездой рэпа сравнивает себя с Леброном. Почитайте этот текст по ссылке ниже.

J. Cole написал открытое письмо, где рэп и баскетбол – это горы, на которые он взбирается

Недавно J. Cole все же впервые сыграл на профессиональном уровне (в 36 лет!). Он выступил в новой африканской лиге (ее организовали ФИБА и НБА) за команду «Руанда Пэтриотс». Вот так он набрал первые очки: подобрал мяч после неточного броска и положил его в корзину.

Естественно, альбом The-Off Season плотно напичкан баскетболом. Это начинается прямо с обложки: J. Cole стоит на фоне горящего баскетбольного кольца. 

Инстаграм J. Cole

Даже название альбома («Межсезонье») – референс к спорту: «Межсезонье символизирует труд, который нужен, чтобы подняться на вершину. Для спортсмена, если он действительно серьезно относится к своей карьере, межсезонье – это момент, где происходит уродливое дерьмо, боль, подталкивание себя к неудобным пределам и волшебство».

Вот все отсылки к НБА, которые есть в текстах J. Cole на новом альбоме.

🏀 Трек «p u n c h i n ‘ . t h e . c l o c k» начинается с интро. Это вырезанный фрагмент интервью игрока «Портленда» Дэмиана Лилларда, который после матча (он набрал в нем 61 очко) говорит о шансе команды в плей-ин и том, что он хочет большего и команде нужно работать.

Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн

🏀 «Отбираю у них кокс, и нигеры взлетают, словно Стеф».

Это сравнение с прыжками Стефена Карри во время трехочковых. 

🏀  «Джа Морант, я чисто «Гриззлис» / Вы – медвежата, но не самые крепкие и сильные».

Это отсылка к игроку «Мемфис Гриззлис» Джа Моранту.

Мужик просто вышел за чипсами в коридор – так появилась новая важная звезда

🏀  «Выйду из студии, укачаю ребенка, как Расселл Уэстбрук».

Игрок «Вашингтона» Расселл Уэстбрук часто изображает укачивание ребенка, будто он так разбирается с соперниками. J. Cole же укачивает рэперов, которые хотят  развести на его лейбле. 

🏀 «Смотрю, как Младший забрасывает от щита / Нигер из Вилля не видел ничего».

Тут речь о Деннисе Смите-младшем и родном городе J. Cole Фейетвилле.

🏀 «Пока не могу выйти из игры, чувствую себя Леброном».

Послушать The-Off Season: Spotify, Вконтакте, Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube Music

Автор:
Дмитрий Проскурин
Дружит со Славоем Жижеком и Николой Влашичем.
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shanana
2 часа назад

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