J. Cole – пожалуй, самый баскетбольный рэпер планеты. Мы разобрали все его отсылки на новом альбоме The-Off Season

В мае 2021-го J. Cole – самый популярный рэпер мира. Треки с его нового альбома The-Off Season занимают почти весь топ мирового чарта Apple Music (восемь песен в первой десятке). В русском сегменте альбом J. Cole – четвертый среди всех альбомов.

Мы уже писали про J. Cole, потому что он безумный фанат баскетбола. В детстве мечтал стать звездой НБА, а уже звездой рэпа сравнивает себя с Леброном. Почитайте этот текст по ссылке ниже.

J. Cole написал открытое письмо, где рэп и баскетбол – это горы, на которые он взбирается

Недавно J. Cole все же впервые сыграл на профессиональном уровне (в 36 лет!). Он выступил в новой африканской лиге (ее организовали ФИБА и НБА) за команду «Руанда Пэтриотс». Вот так он набрал первые очки: подобрал мяч после неточного броска и положил его в корзину.