J. Cole – пожалуй, самый баскетбольный рэпер планеты. Мы разобрали все его отсылки на новом альбоме The-Off Season

Даже название альбома («Межсезонье») – референс к спорту: «Межсезонье символизирует труд, который нужен, чтобы подняться на вершину. Для спортсмена, если он действительно серьезно относится к своей карьере, межсезонье – это момент, где происходит уродливое дерьмо, боль, подталкивание себя к неудобным пределам и волшебство».

Вот все отсылки к НБА, которые есть в текстах J. Cole на новом альбоме.

🏀 Трек «p u n c h i n ‘ . t h e . c l o c k» начинается с интро. Это вырезанный фрагмент интервью игрока «Портленда» Дэмиана Лилларда, который после матча (он набрал в нем 61 очко) говорит о шансе команды в плей-ин и том, что он хочет большего и команде нужно работать.

