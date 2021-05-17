НБА
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#НБА #Леброн Джеймс #Стефен Карри #Лос-Анджелес Лейкерс

Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн

3 часа назад

НБА

До пандемии коронавируса формат плей-офф НБА был понятен: выходят по восемь команд с каждой конференции и играют между собой. Сезон-2019/20 был прерван и доигран в усеченном формате, поэтому лига ввела возможный раунд плей-ин:

  • Он должен был проводиться, если девятая команда конференции по итогам регулярки отстала менее чем на четыре победы от восьмой. Тогда они играют между собой.
  • Если побеждает восьмая – она выходит в      плей-офф. Если девятая – играют еще матч, и победитель выходит в плей-офф.

«Мемфис» стал девятым, отстал на одну победу от «Портленда», но в первой игре плей-ин уступил ему, так что дальше прошел «Портленд».

Как работает плей-ин в новом сезоне НБА?

Для сезона-2020/21 НБА модифицировала правило раунда плей-ин, сократив количество матчей в регулярке до 72. Правила выхода по итогам регулярки:

  • Первые шесть команд получают место в плей-офф, команды с седьмого по десятое попадают в плей-ин.
  • В плей-ин седьмая команда играет с восьмой, победитель отправляется в плей-офф с седьмого места.
  • Проигравший в матче седьмой и восьмой команд играет с победителем матча между девятой и десятой. Победитель такого матча отправляется в плей-офф с восьмого места.

Проще говоря, в плей-ин тем, кто занял седьмое и восьмое места нужно выиграть хотя бы один матч из двух возможных. Тем, кто финишировал девятым-десятым – для плей-офф надо побеждать дважды.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Что интересного в плей-ин этого сезона?

Есть несколько интриг:

  • Будет ли в плей-офф играть прошлый полуфиналист «Бостон»?
  • Попадет ли туда «Вашингтон» с Билом и Уэстбруком?
  • Пролетит ли «Индиана» мимо плей-офф впервые с 2015 года?
  • Вдруг получится попасть у «Шарлотт», который недотягивал до плей-офф прошлые четыре сезона?
  • «Мемфис» второй год подряд в плей-ин. Может, сейчас получится лучше?

Но главная интрига – вокруг «Голден Стэйт» и, прежде всего, «Лейкерс». Чемпионы прошлого сезона НБА с Леброном и Дэвисом вынуждены продираться в плей-офф через квалификацию.

Как вообще там оказались «Лейкерс»?

Травмы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса сильно испортили сезон. Полтора месяца отсутствовал Леброн, два – Дэвис.

Так «Лейкерс» закончили регулярку с соотношением 42-30. В феврале захлестнула серия из четырех поражений подряд, первые два месяца весной тоже чаще проигрывали: в марте 6-7, в апреле – 6-9.

Наладилось только в мае. Последние пять матчей «Лейкерс» выиграли, а оба лидера уже играют.

НБА

Кто будет играть в плей-ин сейчас?

Расклад будет таким:

Здесь нет количества побед, все будет решаться в одном матче.

Две восточных игры пройдут в ночь на 19 мая, две западных – в ночь на 20-е. Матчи за восьмое место: на Востоке – в ночь на 21-е, на Западе – в ночь на 22-е.

А что уже известно по плей-офф?

Запад:

Восток:

НБА

Есть те, кому не понравилась идея плей-ин?

Например, Леброн очень рассердился: «Кто бы ни придумал эту дерьмовую идею, в любом случае этот человек должен быть уволен». Лука Дончич сказал, что не видит смысла в этой идее.

Экс-баскетболист НБА Гилберт Аренас согласился: «Система плей-ин вознаграждает плохие команды, они могут бороться за плей-офф, сохраняя шансы на лотерейные выборы на драфте». Еще, по его мнению, седьмая команда не должна доказывать свое преимущество – она и так его добыла в регулярке.

Владельцу «Далласа» Марку Кьюбану идея тоже не понравилась из-за нагрузки: «Вместо того чтобы бороться за место в плей-офф и иметь возможность дать игрокам отдых по мере прояснения турнирной таблицы, команды должны подходить к каждой игре как к игре плей-офф, чтобы попасть в шестерку лучших».

НБА

А кому понравилась идея плей-ин?

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо видит плюсы: «Благодаря плей-ин многие команды будут проводить важные матчи до самого конца сезона, что хорошо для лиги, а ведь эта проблема всегда нас беспокоила».

А вот мнение главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра: «Мне нравится. Последний месяц оказался бесконечно более интересным для болельщиков. Все здорово. Если занял 7-е место, а потом проиграл два раза подряд, то вряд ли достаточно хорош для того, чтобы добиться чего-то в плей-офф в любом случае».

«Благодаря плей-ин у нас будет возможность в конце регулярки сделать этот сезон осмысленным, выйти на пик и проявить себя в нужный момент. Я за», – это цитата Стефена Карри.

НБА

Плей-ин будет и в следующем сезоне?

Исполнительный вице-президент НБА по баскетбольной стратегии и аналитике Эван Уош настроен позитивно: в сезоне-2020/21 за месяц до конца регулярки сразу 24 команды вели борьбу за плей-офф – это самый высокий показатель в истории лиги.

Пока у НБА есть планы, чтобы сделать плей-ин постоянным, но его еще надо провести, как и плей-офф. Официально регламент сезона-2021/22 еще не принят.

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