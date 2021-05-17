Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн

До пандемии коронавируса формат плей-офф НБА был понятен: выходят по восемь команд с каждой конференции и играют между собой. Сезон-2019/20 был прерван и доигран в усеченном формате, поэтому лига ввела возможный раунд плей-ин:

Он должен был проводиться, если девятая команда конференции по итогам регулярки отстала менее чем на четыре победы от восьмой. Тогда они играют между собой.

Если побеждает восьмая – она выходит в плей-офф. Если девятая – играют еще матч, и победитель выходит в плей-офф.

«Мемфис» стал девятым, отстал на одну победу от «Портленда», но в первой игре плей-ин уступил ему, так что дальше прошел «Портленд».

Как работает плей-ин в новом сезоне НБА?

Для сезона-2020/21 НБА модифицировала правило раунда плей-ин, сократив количество матчей в регулярке до 72. Правила выхода по итогам регулярки:

Первые шесть команд получают место в плей-офф, команды с седьмого по десятое попадают в плей-ин.

В плей-ин седьмая команда играет с восьмой, победитель отправляется в плей-офф с седьмого места.

Проигравший в матче седьмой и восьмой команд играет с победителем матча между девятой и десятой. Победитель такого матча отправляется в плей-офф с восьмого места.

Проще говоря, в плей-ин тем, кто занял седьмое и восьмое места нужно выиграть хотя бы один матч из двух возможных. Тем, кто финишировал девятым-десятым – для плей-офф надо побеждать дважды.