Самый высокий игрок НБА почти забросил трехочковый. Засчитано два очка, а скамейка все равно отпраздновала

«Бостон» разгромил «Орландо» (124:97) в матче НБА. Команда выиграла все четыре четверти, а одним из героев матча стал Тако Фолл. Прямо сейчас Фолл – самый высокий баскетболист в НБА. Это 25-летний центровой с ростом 231 см, который провел в лиге уже десять матчей. Подробно мы рассказывали о нем в отдельном материале.

231 см и мечта о работе в Microsoft. Такого баскетболиста вы точно не видели

Тако Фолл никогда не забрасывал трехочковые в матчах НБА. Обычно он набирает несколько очков из-под кольца и помогает «Бостону» в обороне. В ноябре 2020-го Фолл подписал с «Бостоном» двухлетний контракт. Перед стартом нового сезона НБА у него были проблемы с глазом, но сейчас все наладилось.

В игре с «Вашингтоном» Фолл остановил проход Уэстбрука под кольцом. Теперь попробовал трехочковый бросок. Немного заступил, поэтому в протокол попали только два очка. Запасные «Бостона» все равно побегали вокруг площадки, а сам клуб включил момент в подборку красивых эпизодов из матча. Там он идет сразу под первым номером: