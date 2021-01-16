Самый высокий игрок НБА почти забросил трехочковый. Засчитано два очка, а скамейка все равно отпраздновала
«Бостон» разгромил «Орландо» (124:97) в матче НБА. Команда выиграла все четыре четверти, а одним из героев матча стал Тако Фолл. Прямо сейчас Фолл – самый высокий баскетболист в НБА. Это 25-летний центровой с ростом 231 см, который провел в лиге уже десять матчей. Подробно мы рассказывали о нем в отдельном материале.
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Тако Фолл никогда не забрасывал трехочковые в матчах НБА. Обычно он набирает несколько очков из-под кольца и помогает «Бостону» в обороне. В ноябре 2020-го Фолл подписал с «Бостоном» двухлетний контракт. Перед стартом нового сезона НБА у него были проблемы с глазом, но сейчас все наладилось.
В игре с «Вашингтоном» Фолл остановил проход Уэстбрука под кольцом. Теперь попробовал трехочковый бросок. Немного заступил, поэтому в протокол попали только два очка. Запасные «Бостона» все равно побегали вокруг площадки, а сам клуб включил момент в подборку красивых эпизодов из матча. Там он идет сразу под первым номером:
В этой игре Тако Фолл еще и сделал красивый данк:
Тогда скамейка «Бостона» тоже отреагировала:
До этого Тако Фолл работал над трехочковыми бросками на тренировках. Теперь почти повторил такой бросок в игре. Всего он набрал шесть очков и сделал пять подборов в матче с «Орландо». Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс так сказал о его игре: «Всем нравятся его действия. Это хороший работник, товарищ по команде и обычный парень. Он создает хорошие моменты».