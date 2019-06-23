231 см и мечта о работе в Microsoft. Такого баскетболиста вы точно не видели
На драфте НБА выделялся парень с ростом 231 сантиметр. Его зовут Тако Фолл – и его никто не выбрал. Примерно так на первый взгляд можно охарактеризовать сенегальского баскетболиста. Если Фолл все-таки подпишет профессиональный контракт, то станет самым высоким человеком в истории НБА. 231-сантиметровые Мануто Бол и Георге Мурешан там уже играли.
История Фолла – это не только про баскетбол. Тем более что в детстве Фолл вообще занимался футболом. В 16 лет он попал в США, где за восемь месяцев уже освоил английский язык. Там же началась и нормальная баскетбольная карьера. Люди с подобным ростом в этом виде спорта все-таки ценятся больше.
У Фолла есть и далекий от баскетбола путь. В университете UCF Фолл плотно занимался информатикой. В будущем он мечтает работать в компании Microsoft, разрабатывать для них новые технологии и электронику. Прогрессировать в науках у Фолла всегда получалось намного быстрее, чем в баскетболе. Но пока он сам делает акцент именно на спорте.
По баскетбольным данным у Фолла есть яркие достоинства и недостатки. Например, он почти без отрыва ног от паркета может вколотить данк, но бросает штрафные с точностью 43%. Еще у Фолла практически нет скорости, что в современной НБА едва ли не самое провальное качество. Фолл тренировался с несколькими командами, но до драфта никому так и не приглянулся.
«Он изменит правила игры. Не на том уровне, как игроки уровня Леонарда. Но когда он там, он может изменить игру, ее ход и импульс. Откуда мне знать? Потому что я тренировал его три года и наблюдал, как он это делает», – рассказывал Джонни Докинз, который тренировал Фолла. До лета Фолла в НБА не рассматривали вообще, но потом его акции чуть повысились.
«Я известен защитой. Это то, что я могу принести в команду. Я чувствую, что могу влиять на игру, как никто другой. Просто используйте мой размер, мой рост. Я действительно работал над своим телом, стал намного сильнее и намного быстрее», – пиарил Фолл самого себя. Прогрессировать он начал только в последние годы, но в некоторых матчах уже удивлял.
В колледже Фолл в среднем набирал за игру 11 очков, 7,6 подборов, 2,6 блоков. Это очень приличная статистика для игрока его уровня. Тут же все парируется возрастом – в декабре Фоллу исполнится уже 24 года. Это не самый подходящий возраст для стремительного прогресса, чтобы получать нормальное игровое время в НБА. Против него было тяжело даже Зайону.
Инсайдер ESPN Джонатан Гивони пишет, что Фолл все-таки договорился о переходе в «Бостон». Но даже здесь не обошлось без интересного: контракт с ним подпишут по типу «Exhibit 10». Это не гарантирует попадание в НБА, но даст возможность Фоллу выступать в филиале клуба. Если проявит себя, с ним подпишут двухстороннее соглашение. Пока же Фолл дебютирует в летней лиге НБА.