231 см и мечта о работе в Microsoft. Такого баскетболиста вы точно не видели

История Фолла – это не только про баскетбол. Тем более что в детстве Фолл вообще занимался футболом. В 16 лет он попал в США, где за восемь месяцев уже освоил английский язык. Там же началась и нормальная баскетбольная карьера. Люди с подобным ростом в этом виде спорта все-таки ценятся больше.

У Фолла есть и далекий от баскетбола путь. В университете UCF Фолл плотно занимался информатикой. В будущем он мечтает работать в компании Microsoft, разрабатывать для них новые технологии и электронику. Прогрессировать в науках у Фолла всегда получалось намного быстрее, чем в баскетболе. Но пока он сам делает акцент именно на спорте.

По баскетбольным данным у Фолла есть яркие достоинства и недостатки. Например, он почти без отрыва ног от паркета может вколотить данк, но бросает штрафные с точностью 43%. Еще у Фолла практически нет скорости, что в современной НБА едва ли не самое провальное качество. Фолл тренировался с несколькими командами, но до драфта никому так и не приглянулся.