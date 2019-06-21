драфт НБА
НБА
Зайон Уильямсон
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#драфт НБА #НБА #Зайон Уильямсон #Лейкерс #Новый Орлеан

Драфт НБА: много обменов пиками, главная звезда рекламирует фильм со Стэтхемом

21 июня 2019, 11:59
Илья Егоров

Структура драфта такова: за месяц до самого мероприятия проходит лотерея, в которой участвуют все клубы НБА. В этой лотерее разыгрываются комбинации. И чем больше комбинаций получил один клуб, тем больше у него шансов выбирать игроков под первым номером. Есть четыре первых номера, и это главные звезды драфта.

Драфт – важная штука в мире баскетбола, которая помогает распределить молодых и сильных игроков так, чтобы при этом не страдали аутсайдеры. К примеру, «Новый Орлеан» завершил прошлый сезон на 13 месте Западной конференции. На этом драфте клуб победил в лотерее, получил себе право выбора под первым номером и ожидаемо забрал главную звезду – Зайона Уильямсона.

По сути, этот драфт стал мероприятием одного игрока – Зайона Уильямсона. «Новый Орлеан» получил первый номер и спокойно забрал Уильямсона. Отличие молодых игроков НБА от молодых игроков, к примеру, команд Евролиги – то, что они очень сильно раскручены. Уильямсону всего 18, но к своему возрасту он много добился:

  • У Зайона есть контракты с Nike, Creative Artists Agency (компания по работе с молодыми спортсменами). Из-за последней Уильямсону недавно пришел иск на 100 миллионов долларов. Дело в том, что перед самым драфтом Уильямсон подписал контракт с Prime Sports, но расторг с ней соглашение через месяц. Prime утверждает, что контракт был разорван незаконно, и требует большую сумму.
  • Уильямсон поучаствовал в трейлере фильма «Форсаж: Шоу и Хоббс». С него были срисованы некоторые жесты для героя Джейсона Стэтхема. Просто посмотрите на этот ролик.

Вот – результаты первого раунда драфта-2019:

1. Зайон Уильямсон, форвард («Новый Орлеан»).

2. Джа Морэнт, разыгрывающий («Мемфис»).

3. Ар Джей Барретт, форвард («Нью-Йорк»).

4. Деандре Хантер, форвард («Лейкерс», игрок уйдет в «Атланту»).

5. Дариус Гарлэнд, разыгрывающий («Кливленд»).

6. Джарретт Калвер, форвард («Финикс», игрок уйдет в «Миннесоту»).

7. Коби Уайт, разыгрывающий («Чикаго»).

8. Джексон Хэйс, форвард («Атланта», игрок уйдет в «Новый Орлеан»).

9. Руи Хачимура, форвард («Вашингтон»).

10. Кэм Рэддиш, форвард («Атланта»).

11. Кэмерон Джонсон, форвард («Миннесота», игрок уйдет в «Финикс»).

12. Пи Джей Вашингтон, форвард («Шарлотт»).

13. Тайлер Хирро, защитник («Майами»).

14. Ромео Лэнгфорд, защитник («Бостон»).

15. Секу Думбуя, форвард («Детройт»).

16. Чума Окики, форвард («Орландо»).

17. Никил Александр-Уокер, защитник («Бруклин», пик отправлен в «Атланту», игрок уйдет в «Новый Орлеан»).

18. Гога Битадзе, форвард («Индиана»).

18. Лука Шаманич, форвард («Сан-Антонио»).

20. Маттиз Тайбл, защитник («Бостон», игрок уйдет в «Филадельфию»).

21. Брэндон Кларк, форвард («Оклахома», игрок уйдет в «Мемфис»).

22. Грант Уильямс, форвард («Бостон»).

23. Дариуус Бэйзли, форвард («Юта», игрок уйдет в «Оклахому»).

24. Тай Джером, разыгрывающий («Филадельфия», отправлен в «Финикс»).

25. Нассир Литл, форвард («Портленд»).

26. Дилан Уиндлер, форвард («Кливленд»).

27. Мфионду Кабенгеле, форвард («Бруклин», игрок уйдет в «Клипперс»).

28. Джордан Пул, защитник («Голден Стэйт»).

29. Келдон Джонсон, защитник («Торонто», игрок уйдет в «Сан-Антонио»).

30. Кевин Портер, защитник («Милуоки», игрок уйдет в «Кливленд»).

Самая главная неожиданность этого драфта – то, как часто клубы обменивались пиками до его старта. В этом году НБА (после просьбы баскетбольной студенческой Ассоциации) дала возможность студентам попробовать себя на преддрафтовых просмотрах, что несколько понизило уровень соревнований. В том числе и это повлияло на то, как часто одни команды делали выбор за других в раундах. Особенно это выделяется на контрасте с предыдущими сезона. В первом раунде этого драфта 11 игроков, выбранные одними командами, будут играть совсем за другие.

Причина таких изменений – пики часто включаются в трейды по игрокам. Иногда один клуб предлагает за звезду игрока и пик. Иногда бывает так, что за отдельного игрока расплачиваются исключительно номерами на драфте. Яркий пример – Кевин Портер. Он сыграет за «Кливленд», хотя его выбирал «Милуоки». Ради этого «Кавальерс» даже пожертвовали четырьмя пиками второго раунда. Еще один пример некоторого обесценивания пиков – «Рокетс». Они обменяли их в трейдах и не участвовали в драфте.

твиттер «Нового Орлеана»

  • Ну и он был выбран под первым номером драфта-2019. На церемонии распределения игроков по командам Уильямсон расплакался.
Все фото: твиттер НБА
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