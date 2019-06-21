Драфт НБА: много обменов пиками, главная звезда рекламирует фильм со Стэтхемом

Структура драфта такова: за месяц до самого мероприятия проходит лотерея, в которой участвуют все клубы НБА. В этой лотерее разыгрываются комбинации. И чем больше комбинаций получил один клуб, тем больше у него шансов выбирать игроков под первым номером. Есть четыре первых номера, и это главные звезды драфта.

Драфт – важная штука в мире баскетбола, которая помогает распределить молодых и сильных игроков так, чтобы при этом не страдали аутсайдеры. К примеру, «Новый Орлеан» завершил прошлый сезон на 13 месте Западной конференции. На этом драфте клуб победил в лотерее, получил себе право выбора под первым номером и ожидаемо забрал главную звезду – Зайона Уильямсона.