Драфт НБА: много обменов пиками, главная звезда рекламирует фильм со Стэтхемом
Структура драфта такова: за месяц до самого мероприятия проходит лотерея, в которой участвуют все клубы НБА. В этой лотерее разыгрываются комбинации. И чем больше комбинаций получил один клуб, тем больше у него шансов выбирать игроков под первым номером. Есть четыре первых номера, и это главные звезды драфта.
Драфт – важная штука в мире баскетбола, которая помогает распределить молодых и сильных игроков так, чтобы при этом не страдали аутсайдеры. К примеру, «Новый Орлеан» завершил прошлый сезон на 13 месте Западной конференции. На этом драфте клуб победил в лотерее, получил себе право выбора под первым номером и ожидаемо забрал главную звезду – Зайона Уильямсона.
По сути, этот драфт стал мероприятием одного игрока – Зайона Уильямсона. «Новый Орлеан» получил первый номер и спокойно забрал Уильямсона. Отличие молодых игроков НБА от молодых игроков, к примеру, команд Евролиги – то, что они очень сильно раскручены. Уильямсону всего 18, но к своему возрасту он много добился:
- У Зайона есть контракты с Nike, Creative Artists Agency (компания по работе с молодыми спортсменами). Из-за последней Уильямсону недавно пришел иск на 100 миллионов долларов. Дело в том, что перед самым драфтом Уильямсон подписал контракт с Prime Sports, но расторг с ней соглашение через месяц. Prime утверждает, что контракт был разорван незаконно, и требует большую сумму.
- Уильямсон поучаствовал в трейлере фильма «Форсаж: Шоу и Хоббс». С него были срисованы некоторые жесты для героя Джейсона Стэтхема. Просто посмотрите на этот ролик.
Вот – результаты первого раунда драфта-2019:
1. Зайон Уильямсон, форвард («Новый Орлеан»).
2. Джа Морэнт, разыгрывающий («Мемфис»).
3. Ар Джей Барретт, форвард («Нью-Йорк»).
4. Деандре Хантер, форвард («Лейкерс», игрок уйдет в «Атланту»).
5. Дариус Гарлэнд, разыгрывающий («Кливленд»).
6. Джарретт Калвер, форвард («Финикс», игрок уйдет в «Миннесоту»).
7. Коби Уайт, разыгрывающий («Чикаго»).
8. Джексон Хэйс, форвард («Атланта», игрок уйдет в «Новый Орлеан»).
9. Руи Хачимура, форвард («Вашингтон»).
10. Кэм Рэддиш, форвард («Атланта»).
11. Кэмерон Джонсон, форвард («Миннесота», игрок уйдет в «Финикс»).
12. Пи Джей Вашингтон, форвард («Шарлотт»).
13. Тайлер Хирро, защитник («Майами»).
14. Ромео Лэнгфорд, защитник («Бостон»).
15. Секу Думбуя, форвард («Детройт»).
16. Чума Окики, форвард («Орландо»).
17. Никил Александр-Уокер, защитник («Бруклин», пик отправлен в «Атланту», игрок уйдет в «Новый Орлеан»).
18. Гога Битадзе, форвард («Индиана»).
18. Лука Шаманич, форвард («Сан-Антонио»).
20. Маттиз Тайбл, защитник («Бостон», игрок уйдет в «Филадельфию»).
21. Брэндон Кларк, форвард («Оклахома», игрок уйдет в «Мемфис»).
22. Грант Уильямс, форвард («Бостон»).
23. Дариуус Бэйзли, форвард («Юта», игрок уйдет в «Оклахому»).
24. Тай Джером, разыгрывающий («Филадельфия», отправлен в «Финикс»).
25. Нассир Литл, форвард («Портленд»).
26. Дилан Уиндлер, форвард («Кливленд»).
27. Мфионду Кабенгеле, форвард («Бруклин», игрок уйдет в «Клипперс»).
28. Джордан Пул, защитник («Голден Стэйт»).
29. Келдон Джонсон, защитник («Торонто», игрок уйдет в «Сан-Антонио»).
30. Кевин Портер, защитник («Милуоки», игрок уйдет в «Кливленд»).
Самая главная неожиданность этого драфта – то, как часто клубы обменивались пиками до его старта. В этом году НБА (после просьбы баскетбольной студенческой Ассоциации) дала возможность студентам попробовать себя на преддрафтовых просмотрах, что несколько понизило уровень соревнований. В том числе и это повлияло на то, как часто одни команды делали выбор за других в раундах. Особенно это выделяется на контрасте с предыдущими сезона. В первом раунде этого драфта 11 игроков, выбранные одними командами, будут играть совсем за другие.
Причина таких изменений – пики часто включаются в трейды по игрокам. Иногда один клуб предлагает за звезду игрока и пик. Иногда бывает так, что за отдельного игрока расплачиваются исключительно номерами на драфте. Яркий пример – Кевин Портер. Он сыграет за «Кливленд», хотя его выбирал «Милуоки». Ради этого «Кавальерс» даже пожертвовали четырьмя пиками второго раунда. Еще один пример некоторого обесценивания пиков – «Рокетс». Они обменяли их в трейдах и не участвовали в драфте.
- Ну и он был выбран под первым номером драфта-2019. На церемонии распределения игроков по командам Уильямсон расплакался.