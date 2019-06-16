Энтони Дэвис
НБА
Леброн Джеймс
Лейкерс
Новый Орлеан
«Лейкерс» все-таки выменяли звездного Дэвиса. За него отдали всю молодежь
16 июня 2019, 22:40
«Лейкерс» и «Новый Орлеан» согласовали переход центрового Энтони Дэвиса в Лос-Анджелес. «Подтверждено. Энтони Дэвис на пути! Давай, братан! Только начало», – отреагировал в инстаграме Леброн Джеймс. Теперь два звездных друга будут вместе не только за пределами площадки.
- Выгода для «Лейкерс» в звездности Дэвиса. В этом сезоне он набирал в среднем больше 25 очков за игру, собирал по 12 подборов и забрасывал двухочковые с процентом 54,7. Дэвис обладает мощным характером и всегда оказывает влияние на игру. Осталось только ужиться с Леброном – в «Новом Орлеане» Дэвис был единственной звездой.
- Поддержать хорошие отношения поможет агент Рич Пол. Он работает и с Леброном, и с Дэвисом. Именно Пол убедил Дэвиса, что вариант с «Лейкерс» будет для него идеальным. Центрового пытались заполучить «Никс» и «Бостон», но у них не нашлось нужных активов, а у Дэвиса не было такого желания.
- Для «Нового Орлеана» тоже есть выгода. У них уже есть первый пик на предстоящем драфте, под которым сюда переедет перспективный Зайон Уильямсон. Это 18-летний парень, который играет на позиции тяжелого форварда. Вокруг него в «Новом Орлеане» будут строить новый коллектив.
- В обмене Дэвиса в «Лейкерс» важны еще пара вещей. Сам Дэвис хотел играть здесь еще зимой. Он публично объявлял, что хочет уйти, но «Новый Орлеан» просто его не отпустил. Тогда за Дэвиса вообще давали сразу четырех игроков, включая перспективного Кузму. Теперь обмен все-таки состоялся. С объявления о сделке прошли сутки, а в честь Дэвиса уже рисуют граффити.
- Из всех игроков, которых все-таки отдали за Дэвиса, выделяется Лонзо Болл. Он из семьи баскетболистов – отец играл сам, а братья уже на подходе. Реакция отца Лонзо: «Лейкерс» пожалеют об этом обмене. Они развалятся, а мне будет весело. Мой сын сбежал с этого корабля до взрыва».
- В 2020 году Энтони Дэвис станет свободным агентом. Говорят, что новый контракт он потом подпишет именно с «Лейкерс». Такой расклад лучше всего подходит именно самому Дэвису. Если ему не понравится игра рядом с Леброном, он всегда сможет выбрать другой вариант.
Такой игрок нужен любой команде. Даже если он часто травмируется и публично показывает жесткий характер.
- За Дэвиса отдали Лонзо Болла, Джоша Харта и Брэндона Ингрэма. В дополнение к пакету игроков «Лейкерс» приложили три будущих пика первого раунда, включая возможность выбирать четвертыми уже на ближайшем драфте.
- Об этом обмене рассказал Эдриан Воджнаровски – журналист ESPN и главный инсайдер по НБА. Все его прогнозы всегда сбываются, поэтому сделку уже можно считать официально оформленной. Вопрос только в сроках.
- В переходе Дэвиса есть своя тонкость: если он перейдет не раньше 30 июля, то у «Лейкерс» будет больше денег на свободных агентов (32,5 миллиона долларов вместо 23,7 или 27,7). В контракте Дэвиса остается пункт, по которому он может получить лишние 4 миллиона к зарплате – в нем и вся сложность.
- Правильное распределение денег – важная история для «Лейкерс». Здесь оставляют место для еще одной звезды с рынка свободных агентов. New York Times пишет, что приоритетным вариантом будет разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер. Они с Дэвисом похожи в том, что Уокер тоже был главной звездой своей команды.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые