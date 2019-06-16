«Лейкерс» все-таки выменяли звездного Дэвиса. За него отдали всю молодежь

«Лейкерс» и «Новый Орлеан» согласовали переход центрового Энтони Дэвиса в Лос-Анджелес. «Подтверждено. Энтони Дэвис на пути! Давай, братан! Только начало», – отреагировал в инстаграме Леброн Джеймс. Теперь два звездных друга будут вместе не только за пределами площадки.