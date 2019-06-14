7 причин сойти с ума от победы «Торонто» в НБА
Победа в НБА – впервые в истории
«Торонто» был основан в 1995 году, через шесть лет стал единственным клубом НБА, представляющим Канаду. К этому времени команда уже пару раз добиралась до плей-офф, но в целом результаты были средние – лишь три выступления в плей-офф за первые 11 сезонов, лишь одна победа в нем за первые 18 сезонов.
Потом пошло получше, но до сезона-2018/19 «Торонто» никогда не добирался до финала. Сейчас получилось сыграть в финальной серии, да еще и обыграть там клуб, который из нее не вылезает – «Голден Стэйт» вышел в финал пятый раз подряд. Нечто подобное мы уже видели сутки назад – НХЛ выиграл «Сент-Луис», который вообще больше 50 лет ждал своего трофея.
Их суперзвезда – скромный, тихий парень без соцсетей, но невероятно сильный внутри
Кавай Леонард во второй раз выиграл титул MVP плей-офф (до этого с «Сан-Антонио»). Для баскетбола он – сумасшедшая величина, для фанатов – сверхзакрытый персонаж, для всего остального мира – парень, который добрался до вершины через массу личных драм.
Его становлению в юном возрасте помогли советы отца, но в 16 лет Кавай пережил трагедию – папу застрелили бандиты. Это сильно повлиял на характер Кавая – он замкнулся в себе и с головой ушел в спорт. Были успехи, победа в НБА с «Сан-Антонио», но все наработанное чуть не разрушила тяжелая травма голеностопа, из-за чего он пропустил много месяцев. Кавай вернулся сильнее и дотащил до титула «Торонто». Продолжаться подобные истории должны именно так.
«Мой отец помогал мне наработать трудолюбие. Он всегда заставлял меня не останавливаться на достигнутом», – вспоминает Кавай. Двух фраз хватит, чтобы понять, почему у Кавая все снова получилось.
Еще один звездный игрок клуба тоже остался без отца. А баскетбол не любил
«Что за шум, кто эти люди?» – спросил юный Паскаль Сиакам в баскетбольном лагере в ЮАР, указывая на Сержа Ибаку и Луола Денга. На Паскаля посмотрели, как на инопланетянина. Конечно, ведь он очень хотел стать камерунским футболистом и совсем не фанател от баскетбола. Но баскетбольных скаутов привлекли его физические данные, а неумение играть компенсировала страсть к спорту.
Сиакам тоже рано потерял отца, которого не удалось спасти после автокатастрофы. Трагедия Кавая живет глубоко в нем, Паскаль же говорит о своих чувствах всем: «Я играю за нечто большее, чем просто баскетбол. У меня более важная цель. Я играю для отца. За его мечту видеть одного из сыновей в НБА».
Прогресс Сиакама в этом сезоне отмечают все специалисты, сам он ставит личные рекорды (например, 44 очка в игре с «Вашингтоном»), партнеры от него без ума, а соперники прониклись уважением. «Он просто невероятен. Сиакам – самый прогрессирующий баскетболист года», – восторгается Кайл Лаури. «Он стал серьезным соперником. Он проделал большую работу, чтобы добиться такого результата, и я это уважаю. Он стал сильным игроком», – считает Дрэймонд Грин.
Похоже, ясно, кому достанется приз самому прогрессирующему спортсмену НБА. Убедимся через 10 дней.
Марк Газоль наконец-то выиграл. Как же долго он ждал
Топовый баскетболист, участник трех матчей всех звезд НБА, выигрывал с Испанией чемпионаты мира и Европы, но на Олимпиадах было два «серебра», а в клубной карьере – полное отсутствие борьбы за титул за десять лет в «Мемфисе», где он лишь однажды прошел дальше полуфинала конференции, а в основном вылетал с клубом в первом же раунде плей-офф.
Февральский уход в «Торонто» и, наконец-то, счастье. Правда, на предматчевом ритуале своей команды Газоль только наблюдал за тем, что делают партнеры по команде, и не понимал, что же должен делать он, пока все почему-то валятся на пол. Видео до сих пор собирает просмотры.
У них потрясающий генменеджер
Сейчас хвалят игроков и тренера, но обязательно упоминают и имя Масаи Уджири. Нигериец пришел в «Торонто» шесть лет назад в качестве менеджера в тот момент, когда клуб отчаянно валился. В первом сезоне при нем случилось восхождение – клубный рекорд по победам и знаменитый клич «Fuck Brooklyn» перед игрой с этим соперником в плей-офф. Победил в итоге «Бруклин», но дерзость Уджири помнят до сих пор, как призыв поменять психологию.
Теперь Газоль – чемпион, но его продолжают любить в «Мемфисе». Например, известная фанатка этого клуба Маленда Мичем искренне болела за «Торонто» из-за Газоля и готова устроить в Мемфисе парад в его честь. Интересно, он и правда состоится?
Их тренер дебютировал в НБА лишь в этом сезоне
Фигура Ника Нерса достойна отдельного рассказа. Сейчас он – тренер чемпионов, при котором невероятно вырос Сиакам и отлично играет Кавай. Нерс до этого сезона – мужик со странным послужным списком в виде английских баскетбольных клубов и пятилетний ассистент в «Торонто» без опыта работы главным в НБА.
Сейчас Нерсу 51, но он может многое рассказать о том, чем занимался 30 лет назад – рассылал письма в самые разные клубы мира с просьбой взять его поработать. Страсть к баскетболу затмевала все. Получилось в Англии, 90-е там прошли нескучно: Нерс упрямо штудировал тактику, не боялся пробовать новые методы, добивался успеха и побеждал в качестве тренера. Но когда стал владельцем одного из клубов – провалился, спустив деньги на 45-летнего Денниса Родмана, от которого не было никакой отдачи.
Впрочем, в Европе Нерс зарекомендовал себя как очень крутой специалист. В 2007-м вернулся в США, за шесть лет поработал в паре местных клубов. Следующие пять лет – ассистент Дуэйна Кейси, с сезона-2018/19 – главный тренер. А теперь и большой чемпион. Вот через что нужно пройти на пути к оглушительному успеху.
Его штрафовали за резкие высказывания, на что он не обращал никакого внимания – дерзость генменеджера была рассчитана на настрой команды, создание нового имиджа. Клуб постепенно рос, но до вершины еще было далеко, однако Уджири терпеливо строил, принимал странные решения по обмену, очень вдумчиво подходил к выбору тренера, много рисковал, но совершенно не стремился угодить абсолютно всем.
Специалисты скажут – непонятных и даже агрессивных действий было много. Но сейчас «Торонто» – клуб, где прогрессируют игроки и выигрывает тренер без нужного опыта. Ничего из этого не получилось бы без Уджири. Его влияние на победу клуба в НБА – колоссальное.
Они сделали счастливыми тысячи людей
Здесь много слов не нужно. Просто посмотрите, что творится в Торонто.