7 причин сойти с ума от победы «Торонто» в НБА

Еще один звездный игрок клуба тоже остался без отца. А баскетбол не любил

«Что за шум, кто эти люди?» – спросил юный Паскаль Сиакам в баскетбольном лагере в ЮАР, указывая на Сержа Ибаку и Луола Денга. На Паскаля посмотрели, как на инопланетянина. Конечно, ведь он очень хотел стать камерунским футболистом и совсем не фанател от баскетбола . Но баскетбольных скаутов привлекли его физические данные, а неумение играть компенсировала страсть к спорту.

Сиакам тоже рано потерял отца, которого не удалось спасти после автокатастрофы. Трагедия Кавая живет глубоко в нем, Паскаль же говорит о своих чувствах всем: «Я играю за нечто большее, чем просто баскетбол. У меня более важная цель. Я играю для отца. За его мечту видеть одного из сыновей в НБА ».

Прогресс Сиакама в этом сезоне отмечают все специалисты, сам он ставит личные рекорды (например, 44 очка в игре с «Вашингтоном»), партнеры от него без ума, а соперники прониклись уважением. «Он просто невероятен. Сиакам – самый прогрессирующий баскетболист года», – восторгается Кайл Лаури. «Он стал серьезным соперником. Он проделал большую работу, чтобы добиться такого результата, и я это уважаю. Он стал сильным игроком», – считает Дрэймонд Грин.

Похоже, ясно, кому достанется приз самому прогрессирующему спортсмену НБА. Убедимся через 10 дней.