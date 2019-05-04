Один безумный матч в НБА: 4 овертайма, травмированный игрок, которого ищет Эрдоган, решающие промахи
В плей-офф НБА началась настоящая заруба. Дело дошло до полуфиналов конференций. На Западе в первой паре выясняют отношения «Голден Стэйт» и «Хьюстон» (у них уже 2:0 в серии в пользу первых), во второй – «Денвер» и «Портленд» (2:1). И третий матч в этом противостоянии получился максимально интересным.
Во-первых, все закончилось со счетом 140:137 в пользу «Портленда». На данный момент это крупнейший счет в полуфинальных сериях.
Во-вторых, в этой встрече команды отыграли четыре овертайма. А решающий трехочковый забросил нападающий «Портленда» Родни Худ за 17,8 секунд до конца последнего овертайма.
Кстати, кажется, Худ – главный по крутым трехочковым в этом сезоне НБА. В матче против «Шарлотты» в начале февраля он реализовал сверхдальний (точка между штрафной площадью и центральным кругом) бросок. В том матче он божил: набрал 27 очков, реализовав 3 из 6 трехочковых.
В-третьих, центровой «Портленда» Энес Кантер отыграл 56 минут с поврежденным плечом. Это не помешало ему набрать 18 очков во встрече.
Кстати, с Кантером в этом сезоне связана довольно интересная ситуация. Углубившись в историю: раньше действующий президент Турции Эрдоган дружил с другим политиком Фетхуллахом Гюленом. Со временем их отношения резко испортились, а Гюлена начали обвинять не только в резкой оппозиции, но и создании некой террористической организации.
Кантера связывают с ней. Игрок часто разрывает в твиттере аудиторию критикой в адрес турецких властей (за это, кстати, заблокировали его аккаунт на территории Турции). Несколько раз Эрдоган требовал выдать Кантера как международного преступника. Но дело дошло до менее радикальных методов борьбы с центровым. В Турции теперь не показывают матчи с участием Кантера. Более того, официальный твиттер лиги на турецком игнорировал Кантера до недавнего момента.
«Вот так все устроено в стране, которой управляет диктатор Эрдоган. Я единственный представитель Турции в сегодняшнем матче, но официальный турецкий аккаунт подвергает меня цензуре. Они не показывают матчей «Блэйзерс» в Турции. Правительство контролирует людей, это проблема. Как НБА позволяет такое?» – писал Кантер в своем твиттере, когда аккаунты НБА на всех языках написали о его 15 очках и 9 подборах во втором матче с «Денвером», а турецкий проигнорировал. НБА встала на сторону игрокм и рассталась с сотрудником, который вел турецкий твиттер.
В-четвертых, центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в этом матче: 33 очка, 14 передач и 18 подборов. Все это он сделал за 65 минут игрового времени. Кстати, во время подбора Йокич врезал Кантеру по травмированному плечу.
В-пятых, тот самый Йокич под конец матча настолько устал, что в последние секунды реализовал только один штрафной из двух. Как бы сложилась игра, забрось он два раза, – можно было только гадать.
В итоге «Портленд» победил и несколько сократил отставание от «Денвера» в серии. Кажется, дальше нас ждет еще более интересная заруба.