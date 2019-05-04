Один безумный матч в НБА: 4 овертайма, травмированный игрок, которого ищет Эрдоган, решающие промахи

В плей-офф НБА началась настоящая заруба. Дело дошло до полуфиналов конференций. На Западе в первой паре выясняют отношения «Голден Стэйт» и «Хьюстон» (у них уже 2:0 в серии в пользу первых), во второй – «Денвер» и «Портленд» (2:1). И третий матч в этом противостоянии получился максимально интересным.

Во-первых, все закончилось со счетом 140:137 в пользу «Портленда» . На данный момент это крупнейший счет в полуфинальных сериях.