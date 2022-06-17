Игроки «Голден Стэйт» отметили титул НБА в очках с золотыми вставками – это акция к юбилейному сезону и рекламная традиция
«Голден Стэйт» выиграл очередное чемпионство в НБА. В финальной серии обыгран «Бостон» – 4:2. Клуб собрал уже четыре титула за последние восемь лет. На этом отрезке «Голден Стэйт» еще и дважды проигрывал в финале. Стеф Карри, Клэй Томпсон, Андре Игудала и Дрэймонд Грин стали обладателями всех четырех титулов. Этого же достиг и тренер Стив Керр.
Игроки «Голден Стэйт» открывали шампанское в очках – они подготовлены именно для этого сезона
Так игроки «Голден Стэйт» отметили чемпионство в раздевалке – открыли шампанское в очках:
К 75-му юбилейному сезону НБА были подготовлены специальные очки для празднования с шампанским – их придумала компания Arts & Letters Co. Производством занялась Matador Project. Вице-президент ESPN по спортивному маркетингу Эмека Офодиле объяснял: «Мы ждем возможности увидеть стильное празднование». Напоминаем: ESPN – партнер и вещатель НБА.
Эти же очки можно использовать для зимних и водных видов спорта, хотя обычные болельщики не смогут купить юбилейные модели. NBA и ESPN действительно сотрудничали с Matador Project во время производства очков. Сами очки называются Victory Goggles и выполнены с использованием золота. Игроки «Голден Стэйт» знали, что шампанское надо открыть в них.
Hypebeast подробно рассказывал об этих очках еще в начале июня. Они имеют золотые вставки и черную внешнюю полосу из эластичной ткани. Еще на них можно рассмотреть логотип NBA 75 и ESPN. Ведущие шоу на ESPN тестировали их в прямом эфире. Их вывод: по дизайну очки напоминают трофей НБА. Поэтому и для празднования чемпионства они идеально подходят.
Дрэймонд Грин ими воспользовался. Хотя у Стефа Карри и еще нескольких игроков были другие очки:
Откуда появилась традиция с очками в НБА – и зачем именно она нужна
Версия ESPN: так уже давно делают игроки в бейсболе. С 2004 года чемпионская команда пьет шампанское в очках. Хотя не все игроки соблюдают такую традицию. Мэтт Харви объяснял на примере своей радости: «Я разговаривал с Дэвидом и Майклом перед нашим праздником в Цинциннати. Оба сказали мне не носить очки. Они посоветовали наслаждаться этим ожогом».
SportRx рассказывал, что очки для празднования действительно используются в разных видах спорта. Женская сборная США отмечала в них победу на ЧМ-2019. Причина: все игроки боятся за глаза. Попадание брызг шампанского может вызывать ожог роговицы. Призер одного из этапов в велоспорте вообще попал себе в глаз пробкой от шампанского – и сразу поехал в больницу.
Игроки в НБА не всегда открывали шампанское в очках. Yahoo Sports показывал фотографии чемпионских раздевалок. Командные очки для шампанского массово появились у «Кливленда» в 2016 году. Сезоном ранее «Голден Стэйт» взял первый титул в эпоху Стефа Карри. Сам Карри тогда стоял полностью облитый шампанским, закрывал глаза, но никаких очков у него не было.
До этого игроки использовали индивидуальные версии очков – и не делали это массово. Сама традиция пришла в НБА в 2013 году. NSS Sport пишет, что Уолтер Рэй Аллен тогда первым принес очки в чемпионскую раздевалку «Майами». Позже ситуацией воспользовались бренды: они делали для баскетболистов очки с логотипами. Так получали дополнительную рекламу.
Раздевалка команды НБА отличается от праздника в других видах спорта по количеству шампанского. Игроки льют его на стены, обливают журналистов и друг друга. Sports Illustrated исследовал тему в 2017-м на примере другого чемпионства «Голден Стэйт». Тогда игроки открыли и разлили 150 бутылок шампанского. Тот праздник оценивался примерно в 180 тысяч долларов.
ClutchPoints вспоминал момент из финала 2020 года. Тогда «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл финальную серию у «Майами» (4:2). Вся команда отпраздновала титул на площадке, а потом пошла в раздевалку. Леброн нес кубок, общался с журналистами, но перед дверью резко остановился. И потребовал, чтобы ему принесли очки для шампанского прямо туда.
В итоге их натянули все игроки. В фильм НБА о том финале попал такой кадр: