Игроки «Голден Стэйт» отметили титул НБА в очках с золотыми вставками – это акция к юбилейному сезону и рекламная традиция

К 75-му юбилейному сезону НБА были подготовлены специальные очки для празднования с шампанским – их придумала компания Arts & Letters Co. Производством занялась Matador Project. Вице-президент ESPN по спортивному маркетингу Эмека Офодиле объяснял: «Мы ждем возможности увидеть стильное празднование». Напоминаем: ESPN – партнер и вещатель НБА.

Эти же очки можно использовать для зимних и водных видов спорта, хотя обычные болельщики не смогут купить юбилейные модели. NBA и ESPN действительно сотрудничали с Matador Project во время производства очков. Сами очки называются Victory Goggles и выполнены с использованием золота. Игроки «Голден Стэйт» знали, что шампанское надо открыть в них.

Hypebeast подробно рассказывал об этих очках еще в начале июня. Они имеют золотые вставки и черную внешнюю полосу из эластичной ткани. Еще на них можно рассмотреть логотип NBA 75 и ESPN. Ведущие шоу на ESPN тестировали их в прямом эфире. Их вывод: по дизайну очки напоминают трофей НБА. Поэтому и для празднования чемпионства они идеально подходят.

Дрэймонд Грин ими воспользовался. Хотя у Стефа Карри и еще нескольких игроков были другие очки: